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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве. ФОТОрепортаж

15 сентября внутри Московской ворот в Старой Печерской крепости начал работу мультимедийный проект, посвященный погибшим воинам АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Проект создан усилиями Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве 01
Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единый реестр участников АТО содержит данные о 3,8 тысячах погибших и 110 пропавших без вести, - Мальцев

Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве 03
Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве 04

"Жители Киева и многих других городов Украины живут в условиях безопасности, отсутствия выстрелов на улицах только благодаря тому, что на Востоке Украины настоящие герои защищают нашу землю. К сожалению, иногда - ценой собственной жизни. Очень важно, чтобы отважных ребят, которые погибли на Востоке, помнили не только их семьи и близкие, но и все мы", - сказал во время открытия заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Читайте: При выходе из Иловайска в 2014 году погибло 255 украинских воинов

Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве 05
Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве 06
Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве 07

Читайте: "Украинцев бывает меньше, чем хотелось бы", - волонтер миссии "Эвакуация 200" Нетесов об экспозиции по войне на Донбассе
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Сенатор @SenatorCardin: Покупка Турцией у расеи комплексов С-400 автоматически приведет к санкциям против Турции.
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Пусть турецкий Хуйло думает.
Ф-16 автоматически начнут терять боеспособность, а они основа пво. Именно они сбили су-24
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Так, судя по его действиям, не "царское" дело думать, думалка отказала.
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Сегодня по ICTV в новостях вечерних под минуту молчания показывали фото погибших на этой неделе ребят с их ФИО и когда и где погиб. Сказали, что теперь каждую пятницу будут показывать.
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Кому-то это ещё не надоело? Этот сплошной и гремучий совок!
Блядь, про живых щас надо думать, а не бесконечные памятники целовать, крестами и кадилами махать на пустопорожних молебнах, парадах и прочих многочисленных денежных поминальных мероприятиях.
Так нет! Мы лучше спалим деньги на молитвы и поминания ( которые усопшим уже фиолетовы), чем ещё живим купим лишний комплект белья или вкусную жрачку!!!!!!
Ненавижу это всё до блевательного отвращения!
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А ты не задумывался, может мы СЛАВЯНЕ этим и отличаемся от кацапской мордвы, что чтим память нашых загінуўшых і памерлых суайчыннікаў.
Кацапы Ваньку закопали, напились, песни попели, морды друг другу набили и забыли.
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Задумывался, потому и написал.
Но моё мнение уже заспамили, а через 10 минут и удалят нахрен.
Тут не любят взгляд со стороны, сразу обзывают кремлёвским хуесосом или тупо спамят.
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Эта падаль, Кива, вчера на ОРТ выступал, по Скайпу, на программе "Время покажет", на этом сборище истеричных, кремлёвских, пропагандистских ублюдков. Поливал *овном Саакашвили, Тимошенко, Наливайченко, Садового и т.д. С ним так вежливо и уважительно общались, чувстваволась преемственность взглядов. И эта мразь - "Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова". С*ка, кто управлят страной - преступник на преступнике, предатель на предателе!
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Сериал про Мишико закончился, начался про Киву?
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Дитячий військово-патріотичний табір "Азовець" - один із найбільш неоднозначних таборів в Україні. Його порівнюють із німецьким "Гітлерюгендом". Його звинувачують у надмірній мілітаризації. У його роботі вишукують провокативні деталі. Про нього мало пишуть українські журналісти, хоча із дитячого табору він уже перетворився на національно-патріотичний центр виховання дітей та молоді.

У таборі не готують бійців військового полку. Там не пропагують жодних ідеологій. Там вчать тим навичкам, які можна отримати на уроках допризивної підготовки та історії у школах. Там викладають медицину і робототехніку, як і в багатьох центрах позашкільної освіти. Там використовують мілітарну термінологію та по-військовому суворий розклад, як і у багатьох інших військово-патріотичних дитячих організаціях. Чому ж тоді навколо цього табору стільки галасу?

Журналісти сайту "24" дослідили життя табору "Азовець", аби з'ясувати, чого саме там навчають дітей та як вони проводять свій час. ФОТОРЕПОРТАЖ http://24tv.ua/special/azovec/
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У Козині на заборі порохатої гниди треба таке створити
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиМартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве. ФОТОрепортаж
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