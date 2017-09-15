 Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Проект создан усилиями Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
"Жители Киева и многих других городов Украины живут в условиях безопасности, отсутствия выстрелов на улицах только благодаря тому, что на Востоке Украины настоящие герои защищают нашу землю. К сожалению, иногда - ценой собственной жизни. Очень важно, чтобы отважных ребят, которые погибли на Востоке, помнили не только их семьи и близкие, но и все мы", - сказал во время открытия заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
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Ф-16 автоматически начнут терять боеспособность, а они основа пво. Именно они сбили су-24
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Блядь, про живых щас надо думать, а не бесконечные памятники целовать, крестами и кадилами махать на пустопорожних молебнах, парадах и прочих многочисленных денежных поминальных мероприятиях.
Так нет! Мы лучше спалим деньги на молитвы и поминания ( которые усопшим уже фиолетовы), чем ещё живим купим лишний комплект белья или вкусную жрачку!!!!!!
Ненавижу это всё до блевательного отвращения!
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Кацапы Ваньку закопали, напились, песни попели, морды друг другу набили и забыли.
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Но моё мнение уже заспамили, а через 10 минут и удалят нахрен.
Тут не любят взгляд со стороны, сразу обзывают кремлёвским хуесосом или тупо спамят.
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У таборі не готують бійців військового полку. Там не пропагують жодних ідеологій. Там вчать тим навичкам, які можна отримати на уроках допризивної підготовки та історії у школах. Там викладають медицину і робототехніку, як і в багатьох центрах позашкільної освіти. Там використовують мілітарну термінологію та по-військовому суворий розклад, як і у багатьох інших військово-патріотичних дитячих організаціях. Чому ж тоді навколо цього табору стільки галасу?
Журналісти сайту "24" дослідили життя табору "Азовець", аби з'ясувати, чого саме там навчають дітей та як вони проводять свій час. ФОТОРЕПОРТАЖ http://24tv.ua/special/azovec/
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