 Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Проект создан усилиями Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
"Жители Киева и многих других городов Украины живут в условиях безопасности, отсутствия выстрелов на улицах только благодаря тому, что на Востоке Украины настоящие герои защищают нашу землю. К сожалению, иногда - ценой собственной жизни. Очень важно, чтобы отважных ребят, которые погибли на Востоке, помнили не только их семьи и близкие, но и все мы", - сказал во время открытия заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
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