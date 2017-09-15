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 Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве. ФОТОрепортаж

15 сентября внутри Московской ворот в Печерском районе Киева начал работу мультимедийный проект - мартиролог - список погибших воинов АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Проект создан усилиями Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве 01
Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве 02

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Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве 03
Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве 04

"Жители Киева и многих других городов Украины живут в условиях безопасности, отсутствия выстрелов на улицах только благодаря тому, что на Востоке Украины настоящие герои защищают нашу землю. К сожалению, иногда - ценой собственной жизни. Очень важно, чтобы отважных ребят, которые погибли на Востоке, помнили не только их семьи и близкие, но и все мы", - сказал во время открытия заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве 05
Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве 06
Мартиролог погибших воинов АТО открыт к Киеве 07

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