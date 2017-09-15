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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18168) художник (150) Андреевский спуск (55) застройка (611)

 Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве на Андреевском спуске местные художники устроили протест против уничтожения старинного дома по улице Андреевский спуск 34-В, в котором до сих пор работают художественные мастерские.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Художник Тамара Шевчук в Фейсбуке описала ситуацию, которая сложилась вокруг здания: "Просим помочь отстоять памятник архитектуры на Андреевском спуске 34-В, в котором долгие годы творят известные и уважаемые художники Украины, сегодня страдают от заранее спланированного рейдерского захвата.

Детали: С февраля 2017 затягивается подписание договоров аренды с членами Национального Союза художников Украины. Структурно подразделения КГГА своими медлят и не продолжают арендные договоры, лишают художников законных прав на возмещение арендных расходов, мешают творческой работе креаторам современной культуры - известным художникам и искусствоведам.

Однако, в результате сознательных манипуляций органов управления местной власти и подведомственных организаций, именно художники стали виновниками задолженности и 13 сентября 2017 в 16-00 получили предписание о принудительном освобождении, помещение 19 сентября в 11-00 "с привлечением работников Подольского управления УП ГУ МП в г. Киеве для обеспечения охраны общественного порядка и физической защиты государственных исполнителей и привлеченных лиц при проведении исполнительных действий ".

"Для справки: 1. Творческие мастерские предоставляются решением секретариата КОНСХУ по представлению бюро творческих секций, 2. Этот дом за последние 15 лет пытались уничтожить пожарами 4 раза. 3. Художники каждый раз восстанавливали его за свой счет. 4. На Андреевском спуске, 34-в арендуют творческие мастерские ряд известных членов НСХУ".



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Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске 01

Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске 02

Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске 03

Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске 04

Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске 05

Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске 06

Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске 07






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а все потому, что какая-то тварь вознамерилась поставить там еще один высокохудожественный восьмиэтажный контейнер...
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Андреевскому спуску пришла хана!
Ахметов Вальцман Кличко и Ко,как только всунули туда рыло,сразу улице пришел конец.
Да и всему Киеву скоро будут вилы!
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Барыга вам новую брусчатку положит, а мер СПУСК выравняет, что бы не такой крутой был. Чего возмущаться? Картины не покупают все равно. Надо ваять картины , например: Порошенко в одеяниях Наполеона, Гнойсман в одежде Бисмарка, полиоглот словестности Парубий в тоге Римского трибуна.
А ТАК ВСЕ СРАМОТА!!
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Понятно, что на фоне реконструированного театра возникают опасения,но вот это нужно реставрировать. Ну позорно, что памятник архитектуры в таком плачевном состоянии.
Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске - Цензор.НЕТ 793
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серьёзно..останутся только старики, дебилы и обслуга малайский маетков..ну и охрана..
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Только что вернулся... иду по двору... А там картинка, которую я, кошатник- никогда(!) не видел... А камеры с собой нет... А было так: сидят две кошки, у дерева и не мигая смотрят вверх. Не мигая!!! Я, с трудом разглядел, в листве- маленького котенка, который попискивал. И вот, эти две кошки, которые не ладят друг с дружкой, между прочим,- вместе поднимаются по стволу... пытаются пройти по этой ветке, где котенок... А ветка- тонкая-тонкая... Сначала сорвалась одна, потом- вторая, при этом- это вторая- снова рванула вверх! Я более не смог на это смотреть... Зашел домой,взял стремянку, снял котенка... А знаете, в чем Главный Прикол? Это был не их котенок!!! Он- другой мамаши... Третьей. Во, дела! Не смог, не поделиться.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиКиевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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