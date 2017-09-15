 Киевские художники провели акцию по защите своих мастерских на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Художник Тамара Шевчук в Фейсбуке описала ситуацию, которая сложилась вокруг здания: "Просим помочь отстоять памятник архитектуры на Андреевском спуске 34-В, в котором долгие годы творят известные и уважаемые художники Украины, сегодня страдают от заранее спланированного рейдерского захвата.
Детали: С февраля 2017 затягивается подписание договоров аренды с членами Национального Союза художников Украины. Структурно подразделения КГГА своими медлят и не продолжают арендные договоры, лишают художников законных прав на возмещение арендных расходов, мешают творческой работе креаторам современной культуры - известным художникам и искусствоведам.
Однако, в результате сознательных манипуляций органов управления местной власти и подведомственных организаций, именно художники стали виновниками задолженности и 13 сентября 2017 в 16-00 получили предписание о принудительном освобождении, помещение 19 сентября в 11-00 "с привлечением работников Подольского управления УП ГУ МП в г. Киеве для обеспечения охраны общественного порядка и физической защиты государственных исполнителей и привлеченных лиц при проведении исполнительных действий ".
"Для справки: 1. Творческие мастерские предоставляются решением секретариата КОНСХУ по представлению бюро творческих секций, 2. Этот дом за последние 15 лет пытались уничтожить пожарами 4 раза. 3. Художники каждый раз восстанавливали его за свой счет. 4. На Андреевском спуске, 34-в арендуют творческие мастерские ряд известных членов НСХУ".
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Ахметов Вальцман Кличко и Ко,как только всунули туда рыло,сразу улице пришел конец.
Да и всему Киеву скоро будут вилы!
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А ТАК ВСЕ СРАМОТА!!
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