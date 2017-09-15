 Фотовыставка "Портрет солдата" журналиста "Цензор.НЕТ" Вики Ясинской открылась в Краматорске. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Фотографии носят полудокументальный характер: портреты объединены с цитатами воинов, в которых отражены их мнения, мотивы, переживания и военный опыт.
фото - со страницы в Фейсбук Вики Ясинской
"Портрет - это лицо, глаза и даже черты характера, а вот душа человека - его действия. Наши ребята, защитники - это люди, которые как раз своими действиями раскрыли перед другими свои души. Я пыталась только зафиксировать этих людей для истории и показать стране, какой характер имеют мужчины, называющие и чувствующие себя украинцами. Всех их объединяет только одна идея - защищать свою землю и отомстить за погибших друзей", - говорит автор выставки Вика Ясинская.
С марта 2016 выставка путешествует по крупнейшим городам Украины, а также по родным городам и селам бойцов-героев выставки.
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Сподіваюсь, люди не оминуть увагою ці виставки.
Українці,не забуваймо тих,хто нас захищає.
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