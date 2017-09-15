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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:выставка (392) Краматорск (2156) Антитеррористическая операция (17446) Ясинская Вика (182)

 Фотовыставка "Портрет солдата" журналиста "Цензор.НЕТ" Вики Ясинской открылась в Краматорске. ФОТОрепортаж

В Краматорске Донецкой области открылась фотовыставка "Портрет солдата" журналиста "Цензор.НЕТ" Вики Ясинской.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Фотографии носят полудокументальный характер: портреты объединены с цитатами воинов, в которых отражены их мнения, мотивы, переживания и военный опыт.

Фотовыставка Портрет солдата журналиста Цензор.НЕТ Вики Ясинской открылась в Краматорске 01
Фотовыставка Портрет солдата журналиста Цензор.НЕТ Вики Ясинской открылась в Краматорске 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Невероятные истории и люди. Есть любимчики. Многие еще на войне", - журналист Цензор.НЕТ Виктория Ясинская о своей фотовыставке и ее героях. ВИДЕО

Фотовыставка Портрет солдата журналиста Цензор.НЕТ Вики Ясинской открылась в Краматорске 03
фото - со страницы в Фейсбук Вики Ясинской

"Портрет - это лицо, глаза и даже черты характера, а вот душа человека - его действия. Наши ребята, защитники - это люди, которые как раз своими действиями раскрыли перед другими свои души. Я пыталась только зафиксировать этих людей для истории и показать стране, какой характер имеют мужчины, называющие и чувствующие себя украинцами. Всех их объединяет только одна идея - защищать свою землю и отомстить за погибших друзей", - говорит автор выставки Вика Ясинская.

Смотрите: "Покалеченные бойцы, с которыми я разговаривала, оптимисты. Они вдохновляют продолжать что-то делать", - автор выставки "Портрет солдата" Вика Ясинская. АУДИО

С марта 2016 выставка путешествует по крупнейшим городам Украины, а также по родным городам и селам бойцов-героев выставки.
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Нужное дело. Такая выставка должна пройти по всем городам Украины.
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умничка Вика успехов тебе в твоей деятельности и всех жизненных делах
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Навряд чи подібна тема зацікавить форумчан.
Сподіваюсь, люди не оминуть увагою ці виставки.
Українці,не забуваймо тих,хто нас захищає.
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Цензор.НЕТФотоОбществоФотовыставка "Портрет солдата" журналиста "Цензор.НЕТ" Вики Ясинской открылась в Краматорске. ФОТОрепортаж
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