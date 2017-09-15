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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС "Киевское море-2017". ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 сентября, по случаю празднования Дня спасателя на Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС "Киевское море-2017" с демонстрацией возможностей поисково-спасательных сил во время проведения спасательной операции на водном объекте.

Об этом сообщили "Цензор.НЕТ" в пресс-службе СНБО.

На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС Киевское море-2017 01

На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС Киевское море-2017 02

К учениям привлечено около 300 человек личного состава, 19 единиц автомобильной, инженерной, пожарной и спецтехники, 4 единицы авиатехники, 26 ед. плавсредств и средств преодоления препятствий.

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На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС Киевское море-2017 03

По замыслу учений, вследствие интенсивных дождей и резкого поднятия уровня воды в реках Днепр, Десна ,Припять, Стугна, Тетерев произошло подтопление ряда населенных пунктов Киевской обл. В то же время ситуация усложнилась аварийным приводнением в акваторию Киевского водохранилища пассажирского самолета, обнаружением в береговой полосе взрывоопасных предметов, вымытых паводковыми водами, возникновением пожара на грузовом судне и лесным пожаром.

На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС Киевское море-2017 04

На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС Киевское море-2017 05

На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС Киевское море-2017 06

На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС Киевское море-2017 07

Для повышения эффективности действий привлеченных сил Штабом по ликвидации ЧС привлекается воздушный пункт управления ГСЧС на базе вертолета СС-145 "Еврокоптер", вертолет Ми -8- МТ, пожарные самолеты и мобильная поисково-спасательная группа Специального авиационного отряда ГСЧС.


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Все буде гуд! Україна після ригівського беспрєдєла і розбазарювання країни під здачу русні відновлюється Щас ольгінці з жулькінцями і чурчхельцями мене заклюють
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС "Киевское море-2017". ФОТОрепортаж
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