 На Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС "Киевское море-2017". ФОТОрепортаж

Об этом сообщили "Цензор.НЕТ" в пресс-службе СНБО.



К учениям привлечено около 300 человек личного состава, 19 единиц автомобильной, инженерной, пожарной и спецтехники, 4 единицы авиатехники, 26 ед. плавсредств и средств преодоления препятствий.



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По замыслу учений, вследствие интенсивных дождей и резкого поднятия уровня воды в реках Днепр, Десна ,Припять, Стугна, Тетерев произошло подтопление ряда населенных пунктов Киевской обл. В то же время ситуация усложнилась аварийным приводнением в акваторию Киевского водохранилища пассажирского самолета, обнаружением в береговой полосе взрывоопасных предметов, вымытых паводковыми водами, возникновением пожара на грузовом судне и лесным пожаром.



Для повышения эффективности действий привлеченных сил Штабом по ликвидации ЧС привлекается воздушный пункт управления ГСЧС на базе вертолета СС-145 "Еврокоптер", вертолет Ми -8- МТ, пожарные самолеты и мобильная поисково-спасательная группа Специального авиационного отряда ГСЧС.





