 Завкафедрой вуза в Харькове требовал 380 тыс. грн от коллеги за продление трудового контракта, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители задокументировали, что задержанный по указанию руководства вуза вымогал у своего коллеги - заведующего другой кафедры - 380 тысяч гривен за продление трудового контракта на новый срок.
Сотрудники спецслужбы задержали чиновника возле одного из харьковских обменников при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные оперативно следственные действия.
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ВУЗ военных скорее всего
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