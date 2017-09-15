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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4507) вуз (645) задержание (6209) СБУ (14903)

 Завкафедрой вуза в Харькове требовал 380 тыс. грн от коллеги за продление трудового контракта, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО разоблачили на взятке заведующего кафедрой одного из ведущих высших учебных заведений Харькова.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители задокументировали, что задержанный по указанию руководства вуза вымогал у своего коллеги - заведующего другой кафедры - 380 тысяч гривен за продление трудового контракта на новый срок.

Сотрудники спецслужбы задержали чиновника возле одного из харьковских обменников при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные оперативно следственные действия.

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Завкафедрой вуза в Харькове требовал 380 тыс. грн от коллеги за продление трудового контракта, - СБУ 01Завкафедрой вуза в Харькове требовал 380 тыс. грн от коллеги за продление трудового контракта, - СБУ 02Завкафедрой вуза в Харькове требовал 380 тыс. грн от коллеги за продление трудового контракта, - СБУ 03
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Кудряво живут харьковские завкафедрами. Судя по тарифу, продление трудового контракта того стоило.
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столько бабок а на фоне общарпанный подьезд.... вот она коррупция во всей красе
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Странно немного! Зарплата у зав.каф - если вуз государственый тыс.10 гривнев! Откуда такие суммы? ТАМ ВЕСЬ ТОЙ ВУЗ ПРОВЕРЯТЬ НУЖНО!!!
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Может, я взял побольше для верняка - но даже и это - зряплата за несколько лет!
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ему нужно нести ректору иначе держать его ректор не будет
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Бедные студенты в этом ВУЗе (не в смысле денег).
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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО Источник: https://censor.net.ua/p455491
ВУЗ военных скорее всего
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бред какойто..зарплата 4к и то если на ставку, шо не факт...это за какой период он 380к отобьёт? брееееееед
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗавкафедрой вуза в Харькове требовал 380 тыс. грн от коллеги за продление трудового контракта, - СБУ. ФОТОрепортаж
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