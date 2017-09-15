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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (2030) наркотики (1602) СБУ (14903)

 СБУ сорвала поставку в Украину психотропов на 1,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и прокуратурой пресекли контрабанду в Украину психотропных веществ почти на полтора миллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наркодельцы заказывали в одной из стран Европы психотропное вещество МДМА, которое реализовывали в Киевской и Одесской областях.

Оперативники спецслужбы задержали двух курьеров на одном из пунктов пропуска на Львовщине. При осмотре автомобиля было обнаружено шесть тысяч психотропных таблеток, скрытых под днищем машины. По информации СБУ, наркодельцы ввозили партии МДМА раз в три месяца.

СБУ сорвала поставку в Украину психотропов на 1,5 млн грн 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники пресекли переправку в Кувейт психотропных веществ стоимостью в $15 млн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

СБУ сорвала поставку в Украину психотропов на 1,5 млн грн 02
СБУ сорвала поставку в Украину психотропов на 1,5 млн грн 03

Сотрудники СБУ установили и двух организаторов контрабанды психотропов. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски по месту их проживания в Киеве и Одессе.

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Планируется начать уголовное производство по ст. 305 УК Украины.
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Какая трагедия для почитателей Саакашвили.
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шурум псилоцибе на конских яблоках хавает?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ сорвала поставку в Украину психотропов на 1,5 млн грн. ФОТОрепортаж
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