 СБУ сорвала поставку в Украину психотропов на 1,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Наркодельцы заказывали в одной из стран Европы психотропное вещество МДМА, которое реализовывали в Киевской и Одесской областях.
Оперативники спецслужбы задержали двух курьеров на одном из пунктов пропуска на Львовщине. При осмотре автомобиля было обнаружено шесть тысяч психотропных таблеток, скрытых под днищем машины. По информации СБУ, наркодельцы ввозили партии МДМА раз в три месяца.
Сотрудники СБУ установили и двух организаторов контрабанды психотропов. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски по месту их проживания в Киеве и Одессе.
Планируется начать уголовное производство по ст. 305 УК Украины.
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