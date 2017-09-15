Самая полезная реформа, последствия "Боярышника", мост Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
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Последствия "Боярышника"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "В аэропорту Мариуполя действует концлагерь. С расстрельными местами и пыточными", - сторонница "русского мира" о "зверствах хунты". ВИДЕО
Популистический автомат
Самая полезная реформа
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!
Заграница нам поможет
Пришел
Мост Путина
Самые обсуждаемые вопросы жителей двух сверхдержав(опрос).
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дом от дима повело,
и в жиру застил обглоданий мосел...
с братаном сидим на кухне
за обеденним столом,
водку пьєм і вспомінаєм, то да се...
(а.розенбаум, песня братан)
це все, що треба знати про світ кацапів...
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враги соевого сЦаря.дал бы ху.дожнику в рыло шоб тупая
башка отлетела.сколько же еще вас тварей топчет украинскую землю ?
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а я думаю шо ты так пэтрыка в десна кохаеш
а он тебе мосол обглоданный подкинул.
смотри не подавись,любитель объедков.
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Все это мы уже проходили в период распада СССР. И относительно бескровно он прошел лишь потому, что население в те времена не было настроено столь потребительски агрессивно. Не работала фашистская пропаганда, да и с Украиной мы тоже не воевали. Теперь же почва унавожена псевдопатриотическим дерьмом, и ростки пропагандистского чертополоха уже взошли в умах одичавших россиян.
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- за подборку демотиваторов про Сааку?
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Шутки тети Розы @Anakoyher 13 сент.
Мы живем уже не так хорошо, как хотелось бы,
но еще не так плохо, как могли бы.
Всё впереди.
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Елизавета Пескова написала статью для русскоязычной версии журнала Forbes, в которой призвала пересмотреть систему образования и обратить внимание на дистанционное обучение. Статью пропустили через систему «Антиплагиат». Оказалось, что в колонке есть абзац, полностью скопированный с другого сайта, ряд других фрагментов из стороннего источника и 9 процентов списанного из реферата по педагогике 2012 года.
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не стыдно
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