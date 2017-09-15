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 Фоторепортаж
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 Самая полезная реформа, последствия "Боярышника", мост Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
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Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР произвела пуск ракеты в направлении Японии. Южные корейцы запустили свою ракету в ответ (обновлено)

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
Новые преступления Сени

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль "нашел" страшный след Яценюка в Приднестровье

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
Последствия "Боярышника"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В аэропорту Мариуполя действует концлагерь. С расстрельными местами и пыточными", - сторонница "русского мира" о "зверствах хунты". ВИДЕО

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
Популистический автомат

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Самая полезная реформа

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Заграница нам поможет

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
Пришел

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09
Мост Путина

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10
Самые обсуждаемые вопросы жителей двух сверхдержав(опрос).

Самая полезная реформа, последствия Боярышника, мост Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11
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от окурков, банка пухнет,
дом от дима повело,
и в жиру застил обглоданий мосел...
с братаном сидим на кухне

за обеденним столом,
водку пьєм і вспомінаєм, то да се...

(а.розенбаум, песня братан)

це все, що треба знати про світ кацапів...
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сЦарь хороший.будку наел.все патриоты не строившие будку
враги соевого сЦаря.дал бы ху.дожнику в рыло шоб тупая
башка отлетела.сколько же еще вас тварей топчет украинскую землю ?
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Самая полезная реформа, последствия "Боярышника", мост Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1597 Палиця Василь

а я думаю шо ты так пэтрыка в десна кохаеш
а он тебе мосол обглоданный подкинул.
смотри не подавись,любитель объедков.
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А чейто бутус на Саааху наехал - не занесли или Саааха в своем нарцысизме уже забыл об одном "львовском интелигенте" и бортанул самонемощь ?
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Александр Сотник: Отбросы против деградантов

Все это мы уже проходили в период распада СССР. И относительно бескровно он прошел лишь потому, что население в те времена не было настроено столь потребительски агрессивно. Не работала фашистская пропаганда, да и с Украиной мы тоже не воевали. Теперь же почва унавожена псевдопатриотическим дерьмом, и ростки пропагандистского чертополоха уже взошли в умах одичавших россиян.
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Баба Йуля одумалась и решила забошлять за
- за подборку демотиваторов про Сааку?

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Самая полезная реформа, последствия "Боярышника", мост Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8511
Шутки тети Розы‏ @Anakoyher 13 сент.

Мы живем уже не так хорошо, как хотелось бы,
но еще не так плохо, как могли бы.
Всё впереди.
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А новость о том как Петя топит против антикорсуда, цензор приберег для рубрики "кому неспится"?
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Когда ты ставишь на дружбу с русскими, ты всегда будешь в жопе : Volkswagen прекратит экспорт автомобилей из РоссииРаспечатать Поделиться
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Москва, 15 сентября - "Вести.Экономика". "Фольксваген Груп Рус" (Калуга, российское подразделение немецкого концерна Volkswagen) в 2017 г. увеличит экспорт автомобилей вдвое, а затем полностью прекратит поставки за рубеж
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"В 2016 г. экспорт из России составил 10% от общего объема производства. В 2017 г. он увеличится до 20%. Последние автомобили уйдут из Российской Федерации через несколько недель. И потом экспорт остановится", - заявил глава "Фольксваген Груп Рус" Оливер Грюнберг, сообщает "Интерфакс". Экспортные поставки из России - "это очень узкий бизнес, и он недвижим изнутри", отметил Грюнберг. Единственная причина, по которой происходит экспорт авто из России, - недостаточные мощности заводов Volkswagen в Индии и Чехии. Что касается причин, по которым экспорт не налажен, то одной из них является неконкурентоспособность собираемых в России авто на мировом рынке, хотя концерн имеет большое желание их экспортировать. По словам Грюнберга, у российской компании нет самостоятельной бизнес-модели. Ее построению мешают таможенные барьеры, неразвитые логистические связи, нестабильный курс валют и даже то, что Россия не торопится с повышением экологических требований к автомобилям до стандартов "Евро-5" и "Евро-6". "Получается, что собираемые здесь двигатели нельзя экспортировать в Европу без доработки, а она в свою очередь будет стоить около 1 тыс. евро за каждый мотор", - пояснил Грюнберг. "Наконец, качество сырья. Мы импортировали топливо в Россию! Потому что для первых 30 стартов нашего двигателя нужно было очень чистое топливо, а в России оно не соответствовало этим требованиям... Лишь несколько месяцев назад нашли подходящего поставщика", - отметил глава "Фольксваген Груп Рус". При этом к России имеет доступ только 5% стран, это тоже ограничивает экспорт. Да, на ее юге есть государства, куда концерн мог бы отправлять машины, - Иран, Израиль. Но и материалы у нас тоже дороже. Поэтому мы проиграли Бразилии в поставках автомобилей в Иран", - заявил Грюнберг
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Дочь пресс-секретаря Путина поймали на плагиате
Самая полезная реформа, последствия "Боярышника", мост Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8757
Елизавета Пескова написала статью для русскоязычной версии журнала Forbes, в которой призвала пересмотреть систему образования и обратить внимание на дистанционное обучение. Статью пропустили через систему «Антиплагиат». Оказалось, что в колонке есть абзац, полностью скопированный с другого сайта, ряд других фрагментов из стороннего источника и 9 процентов списанного из реферата по педагогике 2012 года.
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Так это твой уровень,многостаночница ты наша
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цензор лизнул зачетно барыгу(через карикатуры на его политических противников)
не стыдно
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