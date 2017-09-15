EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Спорт, За рубежом
  720  23
Материалы по теме:
Все про:Италия (857) Крым (20686) СМИ (3359) спорт (1760)

 Итальянская спортивная газета извинилась за статью с "российским" Крымом. ФОТО

италия

Руководство итальянской спортивной газеты Gazzetta Dello Sport извинилось за статью, в которой Крым обозначен как территория России.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Италии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Ведущая спортивная газета Италии Gazzetta dello Sport сделала Крым "российским". ФОТО

Отмечается, что руководство издания в письме на протест посольства извиняется за некорректное обозначение АР Крым в статье, посвященной матчу "Наполи" с "Шахтером".

"Руководство подчеркивает приверженность принципам международного права и резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины", - пишет посольство.

Читайте также: "СБУ не намерена препятствовать деятельности "Украинской правды", - Гитлянская

Итальянская спортивная газета извинилась за статью с российским Крымом 01

Читайте также: "Это была ироничная игра слов", - немецкий журнал Focus объяснил фразу про "Путина - собаку"

Итальянская спортивная газета извинилась за статью с российским Крымом 02
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
китайцы на Алиэкспрессе продавали футболки "Украина" с картой УНР 1919 года))
 показать весь комментарий
Ответить
 
)))с виду домишка чем то похож на КОНСУЛЬСТВО АЛЕНЕЙ В САН-ФРАНЦИСКО)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оперативность посольства приятно удивила.
Спасибо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйловские бабосы не пахнут... Можно теперь и поизвиняЦа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Список итальянских наемников и пособников террористов «ЛНР»-«ДНР»
http://www.dokaz.org.ua/список-итальянских-наемников-и-пособ/#.WbvKyGcWH4Y
Как одна женщина из Украины туда приехало, то таких в Италии стало прибавляться. Эти ... извиняться будут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из страны -родины фашизма воевать с *фашизмом* Киева--- превратности судьбы илди конченные агенты кремля.Совесем не жаль их.желательно в трибунал их
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТРАМПГЕЙТ. Экс-советнику Трампа Флинну грозит до 5 лет тюрьмы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расследователи от конгресса США проверяют, продвигал ли экс-советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн во время работы в Белом доме план частных деловых кругов о строительстве американо-российских АЭС на Ближнем Востоке, пишет The Guardian. 15 сентября в 12:14
Поделиться ТРАМПГЕЙТ. Экс-советнику Трампа Флинну грозит до 5 лет тюрьмыРасследователи от конгресса США проверяют, продвигал ли экс-советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн во время работы в Белом доме план частных деловых кругов о строительстве американо-российских АЭС на Ближнем Востоке, пишет The Guardian. Отмечается, что новые данные о фигуре Флинна предоставил конгрессу США спецсоветник Роберт Мюллер - руководитель группы, расследующей связи окружения Трампа с российскими властями.По данным издания, в проект, который якобы лоббировал Флинн, была вовлечена "российская государственная компания, которая сейчас находится под санкциями США". Расследуется также вопрос, продолжает ли администрация Трампа продвигать этот проект после увольнения Флинна, или же она отказалась от такого варианта.13 сентября было опубликовано письмо конгрессменов-демократов, которые утверждают, что Флинн нарушил федеральные законы, не сообщив властями США о поездке на Ближний Восток - в Египет и Израиль - в июне 2015 года с целью продвижения упомянутого выше проекта, и умолчав о некоторых контактах с иностранцами."В план входило создание международного консорциума американских, французских, голландских, российских, арабских, британских, украинских и израильских компаний для проектирования и строительства 40 ядерных реакторов.В план включены услуги по контролю над опасным отработавшим топливом. Один слайд, предоставленный комитету, показал, что российский государственный экспортер оружия Рособоронэкспорт, находящийся под санкциями США, должен был обеспечивать "полную региональную безопасность" для проекта", - пишет журналист.Кирхгесснер сообщает, что Флинн и другие общались с Омаром аль-Халди - топ-генералом и руководителем бюро по дизайну и развитию короля Иордании Абдуллы.По мнению конгрессменов, некоторые нарушения Флинна, если дело дойдет до суда, тянут на 5 лет тюрьмы.Кроме того, в письме речь идет о том, что сотрудник консалтинговой группы ACU Strategic Partners Томас Кокрейн (предположительно сотрудничавшей с Флинном), утверждал: даже после увольнения советника Трампа его проект был частью дипломатического "набора инструментов" Белого дома.Как пишет The Guardian, письмо, отправленное СМИ конгрессменами Элайджей Каммингсом и Элиотом Энджелем, "проливает свет на ошеломляющие новые обвинения" о связях Флинна с иностранцами, которые держались в секрете, пока он был советником по национальной безопасности президента США.Как напоминает издание, Флинн является "центральной фигурой многих расследований" возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.Отдел мониторинга
Кавказ-Центр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все дело в том, что за хйловские деньги они напечатали, это увидели все в мире, НО извинений в мире не увидели. Нужно, что бы они извинялись не перед МИД Украины, а в своем журнале на своей обложке. Тогда был бы эффект и наука для других любитЄлей хуйловских денЯХ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияИтальянская спортивная газета извинилась за статью с "российским" Крымом. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти