 Итальянская спортивная газета извинилась за статью с "российским" Крымом. ФОТО

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Италии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что руководство издания в письме на протест посольства извиняется за некорректное обозначение АР Крым в статье, посвященной матчу "Наполи" с "Шахтером".
"Руководство подчеркивает приверженность принципам международного права и резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины", - пишет посольство.
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Спасибо!
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http://www.dokaz.org.ua/список-итальянских-наемников-и-пособ/#.WbvKyGcWH4Y
Как одна женщина из Украины туда приехало, то таких в Италии стало прибавляться. Эти ... извиняться будут?
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Поделиться ТРАМПГЕЙТ. Экс-советнику Трампа Флинну грозит до 5 лет тюрьмыРасследователи от конгресса США проверяют, продвигал ли экс-советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн во время работы в Белом доме план частных деловых кругов о строительстве американо-российских АЭС на Ближнем Востоке, пишет The Guardian. Отмечается, что новые данные о фигуре Флинна предоставил конгрессу США спецсоветник Роберт Мюллер - руководитель группы, расследующей связи окружения Трампа с российскими властями.По данным издания, в проект, который якобы лоббировал Флинн, была вовлечена "российская государственная компания, которая сейчас находится под санкциями США". Расследуется также вопрос, продолжает ли администрация Трампа продвигать этот проект после увольнения Флинна, или же она отказалась от такого варианта.13 сентября было опубликовано письмо конгрессменов-демократов, которые утверждают, что Флинн нарушил федеральные законы, не сообщив властями США о поездке на Ближний Восток - в Египет и Израиль - в июне 2015 года с целью продвижения упомянутого выше проекта, и умолчав о некоторых контактах с иностранцами."В план входило создание международного консорциума американских, французских, голландских, российских, арабских, британских, украинских и израильских компаний для проектирования и строительства 40 ядерных реакторов.В план включены услуги по контролю над опасным отработавшим топливом. Один слайд, предоставленный комитету, показал, что российский государственный экспортер оружия Рособоронэкспорт, находящийся под санкциями США, должен был обеспечивать "полную региональную безопасность" для проекта", - пишет журналист.Кирхгесснер сообщает, что Флинн и другие общались с Омаром аль-Халди - топ-генералом и руководителем бюро по дизайну и развитию короля Иордании Абдуллы.По мнению конгрессменов, некоторые нарушения Флинна, если дело дойдет до суда, тянут на 5 лет тюрьмы.Кроме того, в письме речь идет о том, что сотрудник консалтинговой группы ACU Strategic Partners Томас Кокрейн (предположительно сотрудничавшей с Флинном), утверждал: даже после увольнения советника Трампа его проект был частью дипломатического "набора инструментов" Белого дома.Как пишет The Guardian, письмо, отправленное СМИ конгрессменами Элайджей Каммингсом и Элиотом Энджелем, "проливает свет на ошеломляющие новые обвинения" о связях Флинна с иностранцами, которые держались в секрете, пока он был советником по национальной безопасности президента США.Как напоминает издание, Флинн является "центральной фигурой многих расследований" возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.Отдел мониторинга
Кавказ-Центр.
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