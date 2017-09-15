EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3667  44
Все про:арест (10394) Конституция (2000) Лавринович (517) суд (21551)

 Суд арестовал Лавриновича на 2 месяца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил экс-главе Минюста времен Януковича Александру Лавриновичу меру пресечения в виде ареста сроком на 60 дней.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Загрузка видео...
Видео 112

Сегодня по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пересечения экс-министру времен Януковича Александру Лавриновичу Печерский райсуд Киева постановил назначить подозреваемому Лавриновичу меру пресечения в виде ареста сроком на 60 дней до 2 ноября.

По постановлению суда, Лавриновича должны арестовать прямо в зале суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавринович легализировал изменение Конституции в обход парламента, - прокурор

"Я никогда не делал ничего, что противоречило бы закону", - заявил Лавринович.

На данный момент прокуроры, Лавринович и его адвокат ожидают следователя суда в Печерском райсуде Киева. Прокурор запретил Лавриновичу выходить из зала суда. Они должны дождаться следователя и будет решаться вопрос о его взятии под стражу.

Суд арестовал Лавриновича на 2 месяца 01Суд арестовал Лавриновича на 2 месяца 02

Также Лавринович обнялся с Новинским и Вилкулом на прощание.

Суд арестовал Лавриновича на 2 месяца 03

Напомним, 6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.

В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя по тому, что звонит по телефону (предположительно домой, жене) - вечером к ужину будет дома
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Михеил Саакашвили едет в Херсонскую область

Суд арестовал Лавриновича на 2 месяца - Цензор.НЕТ 6168
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
молодец михо, не замазан в шоколадное говно и говорит смело правду про эту говенную власть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты у него пресс секретарём подрабатываешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У порівнянні з ними лавринович - пісюн..тому і морщять..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Режим Порошенко свирепствует, оппозиционеров гнобят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конешно по любому 4 года прошло после майдана
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну придется откупаться по крупному и прямо на офшорчик
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я припоминаю... Именно он был министром юстиции, когда началось АТО... Отсутствие своевременного юридического сопровождения - его ГЛАВНАЯ вина! Правда, не только его...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это рыг!! ярый
та и схемы его.. он же дважды миниздр, еще при кучма начинал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно его выпустят? мне кажется он всю подноготную партии регионов знает, все до мелочей, он лакей януковича и прокладка в двух ипостасях, сложная личность и неоднозначная у него позиция, - почему он не уехал тогда? лавринович у тебя есть один вариант как для человека не потерять человеческое лицо и быть прощенным в видимом раскаивании и отчуждением недалеким, наказание мало в сравнении с содеянным, - иди на сделку и все рассказывай. давай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шизуха косит наши ряды...и у него есть конкретное имя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
це вілкул з навінскім винні хрєново підтримували подєльніка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Национальная украинская традиция - арестовывать и садить папередников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень рад. Эта гнида практически никогда не говорила правду. Поражает его уверенность в себе: знал, что собираются арестовать, но пришел в костюме с галстуком. Все-таки Ефремов, помнится, сел в камеру в спортивном костюме, а этот будет сидеть в галстуке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВИЛЬГЕЛЬМ II /1859 - 1941 гг./ император Германии
Цитата:
«Евреи - это повсеместная чума, от которой мы хотели бы освободиться. "
 показать весь комментарий
Ответить
 
лавринович - засновник Народного Руху України...це ж патріот..як і петя
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд арестовал Лавриновича на 2 месяца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти