 Суд арестовал Лавриновича на 2 месяца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

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Сегодня по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пересечения экс-министру времен Януковича Александру Лавриновичу Печерский райсуд Киева постановил назначить подозреваемому Лавриновичу меру пресечения в виде ареста сроком на 60 дней до 2 ноября.
По постановлению суда, Лавриновича должны арестовать прямо в зале суда.
"Я никогда не делал ничего, что противоречило бы закону", - заявил Лавринович.
На данный момент прокуроры, Лавринович и его адвокат ожидают следователя суда в Печерском райсуде Киева. Прокурор запретил Лавриновичу выходить из зала суда. Они должны дождаться следователя и будет решаться вопрос о его взятии под стражу.
Также Лавринович обнялся с Новинским и Вилкулом на прощание.
Напомним, 6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
Экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.
В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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Суд арестовал Лавриновича на 2 месяца
Типа пришли проводить в последний путь ?
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и с ефремовым на прогулке пообщаются!
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та и схемы его.. он же дважды миниздр, еще при кучма начинал
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Цитата:
«Евреи - это повсеместная чума, от которой мы хотели бы освободиться. "
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