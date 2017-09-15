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Все про:Николаев (1337) стрельба (2572) трамвай (213) транспорт (1248) патрульная полиция (1424)

 В Николаеве несовершеннолетний обстрелял трамвай после ссоры с контролером. ФОТО

У молодого человека обнаружили нож и баллончик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ПП Николаева.

В сообщении сказано, что парень и девушка после ссоры с контролером вышли из вагона, после чего парень произвел несколько выстрелов по трамваю.

"Инспекторы обратили внимание на похожих по описанию юношу с девушкой и остановили их. Во время поверхностной проверки у парня обнаружили нож и газовый баллончик. Молодые люди подтвердили, что у них действительно произошел спор с контролером, поскольку у них не было денег и они не могли оплатить проезд. Вопреки утверждению очевидцев, несовершеннолетние отрицали тот факт, что у них был пистолет, и то, что парень стрелял", - сообщаеют в полиции.

У парня позже обнаружили нож и газовый баллончик. На место прибыла следственно-оперативная группа, о происшествии патрульные сообщили родителям несовершеннолетнего.

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В Николаеве несовершеннолетний обстрелял трамвай после ссоры с контролером 01

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стрелял с газового баллончика, переделанного под патроны..
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Сейчас, когда на ежедневную стрельбу, взрывы. убийства, грабежи, поджоги, захваты и т.п. прелести "життя по новому" уже никто почти внимания не обращает, о таком мелком хулиганстве. можно даже и не сообщать.
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