 В Николаеве несовершеннолетний обстрелял трамвай после ссоры с контролером. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ПП Николаева.
В сообщении сказано, что парень и девушка после ссоры с контролером вышли из вагона, после чего парень произвел несколько выстрелов по трамваю.
"Инспекторы обратили внимание на похожих по описанию юношу с девушкой и остановили их. Во время поверхностной проверки у парня обнаружили нож и газовый баллончик. Молодые люди подтвердили, что у них действительно произошел спор с контролером, поскольку у них не было денег и они не могли оплатить проезд. Вопреки утверждению очевидцев, несовершеннолетние отрицали тот факт, что у них был пистолет, и то, что парень стрелял", - сообщаеют в полиции.
У парня позже обнаружили нож и газовый баллончик. На место прибыла следственно-оперативная группа, о происшествии патрульные сообщили родителям несовершеннолетнего.
730 3
Киевлянин из травматического пистолета ранил 15-летнего лицеиста, - Нацполиция(56)
Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Днепре, 3 человека ранены, - Нацполиция(57)
"Вышел утром. Ружье было заряжено давно. И выстрелил в него", - полицейские задержали мужчину, убившего односельчанина на Виннитчине. ВИДЕО(25)
На части улицы Борщаговской в Киеве на полгода ограничили движение транспорта, - КГГА(21)
Семь минут позора от патрульной полиции Мукачево. ВИДЕО(0)
Фура "провалила" недавно отремонтированный мост на Николаевщине. ФОТОрепортаж(224)
Трагедия в Княжичах: Суд не считает, что у подозреваемого Куряты был умысел совершить убийство(31)
Ответить
Ответить
Ответить