 Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска, - ОБСЕ. ФОТО

Об этом сообщает миссия ОБСЕ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"12 сентября наблюдатели видели три колонны, которые состояли из переправочно-десантных средств и техники, следовавших на север по автодороге Н-21 недалеко от подконтрольного "ЛНР" пгт Георгиевка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одна колонна состояла из 2 мостоукладывальщиков и 3 паромов военного типа для переправы личного состава, погруженных на грузовые платформы, а вторая - с 6 мостоукладывальщиков, третья - из переправочно-десантной техники военного типа на грузовых платформах.
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- безпеки
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а насправді хто що може те і робить
П.С. завтра напишуть що це куплене, і світ буде мовчати і жувати заклопотано далі
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Так всё оказалось гораздо серьезнее! Оказывается резать русню Сеня начал еще в Приднестровье!
Правда-правда! ))))
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"Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска"
То есть на основании того что колонна шла по Георгиевке (селуха на юг от Луганска по дороге на Лутугино) в сторону Луганска (на север) - они делают вывод что она шла именно на север от Луганска...
Во-первый она могла идти и в сам Луганск и даже не доходя до него свернуть в сторону рашки - там трасса момо аэропорта идет как раз через Георгиевку.
Например это может означать что рашка таки выводит все ценное из ОРДИЛО.
Но главное - зрада! Без не новости не выходят и не читаются.
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Тому писати та перевіряти треба. Будь-який рух з їхнього боку.
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