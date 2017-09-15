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 Политика Украины
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 Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска, - ОБСЕ. ФОТО

Наблюдатели ОБСЕ смогли зафиксировать передвижение колонн военной техники в 15 км от Луганска.

Об этом сообщает миссия ОБСЕ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"12 сентября наблюдатели видели три колонны, которые состояли из переправочно-десантных средств и техники, следовавших на север по автодороге Н-21 недалеко от подконтрольного "ЛНР" пгт Георгиевка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна колонна состояла из 2 мостоукладывальщиков и 3 паромов военного типа для переправы личного состава, погруженных на грузовые платформы, а вторая - с 6 мостоукладывальщиков, третья - из переправочно-десантной техники военного типа на грузовых платформах.

Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска, - ОБСЕ 01Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска, - ОБСЕ 02

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Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска, - ОБСЕ 03
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Какие нафиг "террористы"? Называйте вещи своими именами.
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так они и есть- Российское террористическое государство...
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Хочуть форсувати Сіверський Донець? А плавати вони вміють без понтонів?
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то все є ІЛЮЗІЯ
- безпеки
- миру
- правди
...
а насправді хто що може те і робить

П.С. завтра напишуть що це куплене, і світ буде мовчати і жувати заклопотано далі
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сначала на бутылку, а потом в скотомогильник...
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Сечас у них Рейкявик в теме - там бабушка курощупа дидываивала..
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Думаешь плотницкий решил опередить захара и первым водрузить знамя на Биг-Бене???
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А Полторак что делает:продолжает поставлять лой вместо тушёнки в армию при этом набивая свои карманы???
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Северский Донец будут форсировать?Пока Барыга сиськи мнет.
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Короче, скоро государство Украина перестанет существовать. Спал Путин на Запад, если ему нужна будет вся Украина, то заберёт. А Запад будет только озабочености посылать, дегенераты европейские.
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та как бы школьное перемие, детей лугандона в школу подвозят на понтонах, так им будет по свежим переправам через реку ближе до школы добираться, там шоколадки раздают.
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Переброска на север от луганска - попытка форсировать Северский Донец для захвата города Счастье и Луганской ТЕС, потому как по мосту зайти нереально, а обхватить с флангов, в зоне между бригадами ВСУ вполне.
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А наши прямо сидят и ждут когда орки полезут
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от наших толстопузых лампасников всего можно ожидать...про Дебальцево тоже знали...
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Народ, помните ржаку, когда кацапы обвинили Кровавого Кролика Сеню Яценюка в том, что он в Чечне воевал?
Так всё оказалось гораздо серьезнее! Оказывается резать русню Сеня начал еще в Приднестровье!
Правда-правда! ))))
Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 591
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Заголовок просто супер. В стили пиздливых модеров Цензора.

"Террористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска"

То есть на основании того что колонна шла по Георгиевке (селуха на юг от Луганска по дороге на Лутугино) в сторону Луганска (на север) - они делают вывод что она шла именно на север от Луганска...

Во-первый она могла идти и в сам Луганск и даже не доходя до него свернуть в сторону рашки - там трасса момо аэропорта идет как раз через Георгиевку.
Например это может означать что рашка таки выводит все ценное из ОРДИЛО.

Но главное - зрада! Без не новости не выходят и не читаются.
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виводіт/заводіт... вивєдут, що потім з іншого боку завести... кацапам віри немає.

Тому писати та перевіряти треба. Будь-який рух з їхнього боку.
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Ваня, ты там в кустах ОРДЛО разберись на местности и доложи кто куда едет.
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Ну так клади міни чи фугас, героя расєї дадуть .
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Нахрена там монтировать понтон, если рашка хочет быстро всё вывезти или завезти есть железная дорога, обычно все крупные переброски по ж/д. Это как всегда сми акцентируется внимание на белых камазах днём, а всё важное может ночью заехать вагонами.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТеррористы перебрасывают переправочно-десантные средства и технику на север от Луганска, - ОБСЕ. ФОТО
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