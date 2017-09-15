 "Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко", - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Об этом лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко. Еще несколько областных советов рассмотрят такое же обращение в ближайшее время", - написал он и опубликовал проект обращения.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
14 сентября соратнику Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе вручили подозрение в деле о прорыве государственной границы на ПП "Шегини". Сотрудники полиции пригласили его в отделение полиции для дачи показаний. Политик пообещал явиться в отделение 18 сентября в 10 часов утра. Сакварелидзе говорит, что полицейские не могут объяснить, через границу какой страны он организовал переправу.
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Дай Бог, не последний.
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Да и подписи головы облрады еще нет...
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опять цензор утку запустил.
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