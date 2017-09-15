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 Политика Украины
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 "Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко", - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Ивано-Франковская облгосадминистрация подготовила проект обращения к Президенту Петру Порошенко по недопущению преследования политиков и активистов в Украине.

Об этом лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко. Еще несколько областных советов рассмотрят такое же обращение в ближайшее время", - написал он и опубликовал проект обращения.

Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко, - Саакашвили 01Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко, - Саакашвили 02Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко, - Саакашвили 03

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Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.

14 сентября соратнику Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе вручили подозрение в деле о прорыве государственной границы на ПП "Шегини". Сотрудники полиции пригласили его в отделение полиции для дачи показаний. Политик пообещал явиться в отделение 18 сентября в 10 часов утра. Сакварелидзе говорит, что полицейские не могут объяснить, через границу какой страны он организовал переправу.

Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко, - Саакашвили 04
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Ще не вмерла Україна, поки ще є патріоти на місцевому рівні. Побачимо скільки ще областей мають достатню кількість депутатів-патріотів!
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Не каверкай гимн Украины.
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"Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко", - Саакашвили.

Дай Бог, не последний.
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Агенты кримля не дремлют!!Все хотят лигитимного заставить не воровать!! Совести у них нет!! Хорошо, что генпрокурор у нас адекватный, быстро всех пересадит!!
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Клоун грузинский решил для русни открыть второй фронт на западе...А когда-то я этого уебка считал успешным политиком..Днище ебаное...
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Порошенко хочет стать диктатором,а ему не дают и не дадут.Времена то другие господа узурпаторы.
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и чего его было туда ездиь?
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Я только за, но выложенные сканы без подписей, и на сайте облрады пока тишина за это
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Саакашвили после ошеломительного "успеха" в Черновцах решил отменить гастроли. Сейчас будет бродить по облсоветам. Впрочем, результат концертной деятельности Саакашвили известен заранее.
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Волна говна из кремля?
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Та хватит уже писать про этого фрика, засрали все новости этим политическим лузером.
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"...подготовила проект обращения..."
Да и подписи головы облрады еще нет...
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фуфло это все. через пару часов ждем опровержения.
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пипец, против шабунина даже расследование нельзя провести, потому что он "антикоррупционер" и может давать всем в морду, "антикоррупционер" михо может прорывать границу, можно соврать в анкете и это не основание для пересмотра.
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а где подписи, печати, протоколы заседания?
опять цензор утку запустил.
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Міхеїл, ради радами, а народ тебе підтримає! І не тому, що тебе дуже любить, а тому, що вже занадто "любить" цю офшорну гниду.
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Тіки би ми не отримали другу Савченко, бо вже як полагалися, а воно скурвилося.
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А что это за писульки без подписей и печатей? У сааки кончилась туалетная бумага и ему выдали черновички?🙂
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко", - Саакашвили. ДОКУМЕНТ
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