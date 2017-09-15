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Все про:авиация (1847) ВВС (174) Волынь (654) учения (2051) бомбардировка (323)

 Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

В рамках стратегических командно-штабных учений "Несокрушимая стойкость-2017", которые продолжаются по всей стране, экипажи бомбардировочной авиации отрабатывали задачи на волынском авиационном полигоне "Повурск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "ВолиньPost".

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Отмечается, что пилоты не знали заранее, куда придется лететь и какие цели поражать. За штурвалами проверяли умения как опытных летчиков, которые являются участниками АТО, так и курсантов старших курсов авиационного факультета Харьковского национального университета. Так, получив задание, сначала двигался самолет-разведчик, после которого за дело бралась боевая авиация - самолеты сбрасывали бомбы и стреляли ракетами по обозначенным целям. В учениях были задействовали самолеты Су-24 и Л-39.

"В рамках этих учений практически все боевые части ВВС поднимали в по воздушной тревоге собственно для проверки их способности выполнять задачи по назначению. Непосредственно с авиационных военных аэродромов задачи выполняли экипажи бомбардировочной авиации по определенным мишеням на указанном полигоне", - рассказал начальник пресс-центра командования воздушных сил вооруженных сил Украины Роман Юрчило.

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Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 01Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 02Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 03Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 04

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Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 05Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 06Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 07Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 08Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям 09

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было бы не плохо если так только бомбить надо не тех кто добывает а кто крышует
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Такі навчання це просто дурість. Як долати ППО ворога такими літаками? Чому не Мі-24 з системами ПТРК, які наводять ракету на танк лазерним променем! В нас же ж є один гелікоптер з лазерним прицілом для ПТРК, потрібно було на ньому потренуватись політати між деревами на гранично низьких висотах та наносити удари по старим танкам та БМП. А ці літаки навіть якщо будуть послані атакувати ворога, навряд чи до нього долетять, враховуючи що ППО Білорусі-Росії зіб'є їх ще за 200 км від кордону!
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именно. Иначе как объяснить раскраску самолетов в цвета янтаря, когда они по идее должны быть покрашены так, чтобы сливаться с небом ))) Следующие учения будут по правильной покраске техники ))
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Лучше бы в окрестностях Донецка и Луганска отработали
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На сході перемир'я по шоколадному,а на заході Саакашвілі проривався,то де по вашому гаряча фаза?)))
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уже ж прорвался - можно на Донбасс возвращать бомбардировщики
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Нам б збільшити хоча б вдвічи кількість бойової авіації...
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Збільшити за рахунок чого? Свої літаки треба проєктувати і виробляти. Бо зараз же літають на расєйських минулого століття
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L-39 Albatros. чехословацкий УТСик симпатичный самолетик для разл. авиашоу с попкорном.
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Там Буков грибы собирался собирать, интересно сколько собрал.
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Він на Франківщині живе,тому не треба так сарказмувати.
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Ці польоти було добре чутно.Особливо вночі.
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Нам нужно много самолетов,армия не может быть сильна без авиации.
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А скільки техніки наглали до кордону РБ, танки, БТРи, арта, зу.... Блокпости всюди..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО
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