 Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в "Чистилище". СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ресурса в Facebook.
"Публикуем список боевиков террористической организации "ДНР", получивших ранения в период с декабря 2014 по февраль 2015. Количество боевиков - 601 штука", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данные материалы были получены в 2015 году от одного из тех, кто, воспользовавшись программой СБУ "Дорога мира", перешел на мирную территорию, получил 3 года условно и сейчас начал строить мирную жизнь.
При этом в "Миротворце" подчеркивают, что анализ данных этого списка позволяет сделать однозначный вывод о качественной работе украинских артиллеристов.
"В ближайшее время все, находящиеся в этом документе боевики, ставшие пушечным мясом кремля и своих главарей, будут установлены и внесены в "Чистилище" сайта "Миротворец"", - резюмируют авторы публикации.
Ранее "Миротворец" опубликовал имена 251 "спецназовца ДНР".
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И вот на этом моменте почему-то решили сэкономить 10 000 рублей (гонорар переводчика) и обосраться.
Теперь уже китайцы ржут над нами! А-ха-ха-ха! У них "Красная площадь" называется "Красная колбаса"!!!
Главная китайская газета возмущена:
"Издание "Жэньминь онлайн", город Москва, 14 сентября. В центре Москвы на днях официально открылся парк "Зарядье", в который сразу же устремились толпы посетителей. Для удобства гостей правительство России установило в парке указатели на трех языках - русском, английском и китайском. Вместе с тем, журналисты обнаружили, что перевод некоторых табличек хромает: даже всем хорошо известную Красную площадь назвали "Красной колбасой". Китайские туристы не понимают, то ли плакать, то ли смеяться".
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В Знаменский собор иногда захаживают редкие недоумеващие гости... Самое интересное, что рядом написано "Служебный корпус Знаменского монастыря", и здесь название "Знаменский" уже переведено на китайский по-другому.
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когда ей уже начистят...
причем я уверен, что обувь (ибо вона - то ого-го!) а те что рядом иго-го!!!
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СБУ требует от Украинской правды удалить эту январскую статью про провал программы перевооружения.
http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/14/7155168/ …
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