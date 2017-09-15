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 Политика Украины, Общество
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 Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в "Чистилище". СПИСОК

миротворец

601 наемник террористической организации "ДНР", получивший ранения в период с декабря 2014 по февраль 2015 года, попал в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец", где публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма или нарушению режима оккупированных территорий Украины, а также представляющих угрозу национальным интересам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ресурса в Facebook.

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"Публикуем список боевиков террористической организации "ДНР", получивших ранения в период с декабря 2014 по февраль 2015. Количество боевиков - 601 штука", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные материалы были получены в 2015 году от одного из тех, кто, воспользовавшись программой СБУ "Дорога мира", перешел на мирную территорию, получил 3 года условно и сейчас начал строить мирную жизнь.

При этом в "Миротворце" подчеркивают, что анализ данных этого списка позволяет сделать однозначный вывод о качественной работе украинских артиллеристов.

"В ближайшее время все, находящиеся в этом документе боевики, ставшие пушечным мясом кремля и своих главарей, будут установлены и внесены в "Чистилище" сайта "Миротворец"", - резюмируют авторы публикации.

Ранее "Миротворец" опубликовал имена 251 "спецназовца ДНР".

Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 01
Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 02Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 03Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 04Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 05Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 06Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 07Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 08Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 09

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Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в Чистилище 10



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В Омске дорожную яму засыпали картошкойВчера, 13 сентября, в группе "ЧП Омск" в ВКонтакте появилась фотография дорожной ямы, засыпанной картошкой. По словам пользователя, который предложил новость, яма расположена недалеко от дома №118 по улице 50 лет Октября. Сегодня утром журналист РИА "Омск-информ" отправились на поиски этой ямы, но найти ее так и не удалось не удалось. Либо корреспондент искал ее не в том месте, либо картошку из ямы выбили и передавили.


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кацапами после Донбасса лучше уж засыпать... Это и утилизация, и применение "по скрепам"
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Итак, напротив древнего Кремля, на месте бывшей гостиницы "Россия" открылся прекрасный парк "Зарядье" стоимостью 14 миллиардов рублей. В общем, денег на красивый парк в центре Москвы у нас не пожалели (и правильно сделали). Как вы знаете, вся навигация в парке сделана на трёх языках: русском, английском и китайском!

И вот на этом моменте почему-то решили сэкономить 10 000 рублей (гонорар переводчика) и обосраться.

Теперь уже китайцы ржут над нами! А-ха-ха-ха! У них "Красная площадь" называется "Красная колбаса"!!!

Главная китайская газета возмущена:

Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в "Чистилище" - Цензор.НЕТ 9207

"Издание "Жэньминь онлайн", город Москва, 14 сентября. В центре Москвы на днях официально открылся парк "Зарядье", в который сразу же устремились толпы посетителей. Для удобства гостей правительство России установило в парке указатели на трех языках - русском, английском и китайском. Вместе с тем, журналисты обнаружили, что перевод некоторых табличек хромает: даже всем хорошо известную Красную площадь назвали "Красной колбасой". Китайские туристы не понимают, то ли плакать, то ли смеяться".
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Судя по "великой павшей" и "древнеанглийскому", этот перевод - просто калька с английского.

Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в "Чистилище" - Цензор.НЕТ 9936

В Знаменский собор иногда захаживают редкие недоумеващие гости... Самое интересное, что рядом написано "Служебный корпус Знаменского монастыря", и здесь название "Знаменский" уже переведено на китайский по-другому.

Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в "Чистилище" - Цензор.НЕТ 7036
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С Патриаршим подворьем вообще забавная история. У нас некоторые СМИ перевели эти иероглифы обратно и получили "деревню шовинистов", но это не совсем верно. На самом деле это переводится примерно как "ферма, где убивают девочек, чтобы родить мальчиков", ну или, если смягчить, "ферма пренебрежения девочками ради мальчиков". Для Китая это очень острое выражение. Все же помнят, что государство проводило на территории КНР политику "одна семья - один ребёнок"? И традиционно рождение девочки в китайской семье считалось трагедией - иногда ребёнка женского пола просто убивали. Из-за этого власти даже запретили сообщать родителям пол ребёнка, чтобы те сразу не сделали аборт... Так вот, знает ли патриарх, что у него на подворье девочек убивают ради мальчиков?

Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в "Чистилище" - Цензор.НЕТ 8059
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из всех тех, кто попал в это чистилище, меня интересует только бабЙуля!
когда ей уже начистят...
причем я уверен, что обувь (ибо вона - то ого-го!) а те что рядом иго-го!!!
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теперь по спискам нужно проверить комиссии ВТЭК Дон и Луг , областей -и установить сколько из этих получили группу ингвалидности с выплатами от укр,государства
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В Харькове живет одна девочка,у нее парень в полиции служит,а мама в дыре чиновник какой то!И ей похуй на все
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а че вы на нее смотрите -в СБУ, чтобы связи с мамашкой проверили
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А когда в этот список внесут Ахметова и его шоблу, которая непосредственно развязала и спонсировала войну на Донбассе.
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Путена недавно тоже ранило в жопу - членовисом кадыровским
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https://twitter.com/uanews3/status/908605941683236864

СБУ требует от Украинской правды удалить эту январскую статью про провал программы перевооружения.
http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/14/7155168/ …
Более 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в "Чистилище" - Цензор.НЕТ 393
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Та засуньте себе в жопу своё Чистилище вместе с Миротворцем...
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Точно. Украина всех их должна понять и простить.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБолее 600 наемников, раненных с декабря 2014 по февраль 2015-го, попали в "Чистилище". СПИСОК
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