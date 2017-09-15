 Двух украинок пытались вывезти как секс-рабынь в Германию, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Львовской области, в пункте пропуска "Шегини" задержали 69-летнего жителя Стрыя при попытке перемещения через государственную границу Украины двух молодых женщин с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Федеративной республике Германия.
"В ходе документирования уголовного преступления установлено, что правонарушитель подыскивал молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении, вербовал их, привлекая высокими доходами за работу в сфере оказания сексуальных услуг в ФРГ", - сказано в сообщении.
Пострадавшие - молодые женщины из Днепропетровской и Харьковской областей в возрасте 22 и 26 лет, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, имеющие на иждивении малолетних детей.
Следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области задержали в порядке злоумышленника согласно ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, продолжаются следственные действия.
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не получилось? или спасли...
или на "Шигини" - погранцы зверствуют???
...мстят...
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