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Все про:Германия (2961) граница (3260) Нацполиция (8724) проституция (297) рабство (107) секс (414)

 Двух украинок пытались вывезти как секс-рабынь в Германию, - полиция. ФОТО

Мужчина вез девушек в ФРГ для работы в секс-индустрии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Львовской области, в пункте пропуска "Шегини" задержали 69-летнего жителя Стрыя при попытке перемещения через государственную границу Украины двух молодых женщин с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Федеративной республике Германия.

"В ходе документирования уголовного преступления установлено, что правонарушитель подыскивал молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении, вербовал их, привлекая высокими доходами за работу в сфере оказания сексуальных услуг в ФРГ", - сказано в сообщении.

Двух украинок пытались вывезти как секс-рабынь в Германию, - полиция 01

Также стало известно, что задержанный лично занимался изготовлением иностранных биометрических паспортов пострадавшим, оплачивал их стоимость, а также взял на себя расходы, связанные с перемещением девушек за границу.

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Пострадавшие - молодые женщины из Днепропетровской и Харьковской областей в возрасте 22 и 26 лет, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, имеющие на иждивении малолетних детей.

Следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области задержали в порядке злоумышленника согласно ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, продолжаются следственные действия.
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Шлюхи на заработки собрались. А им лепят имидж несчастных и обманутых секс-рабынь.
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Удивляет, что такие дуры еще остались. Большинство проституток перешло на другой промысел - знакомство через интернет с иностранцем и потом выезд на ПМЖ во Францию-Швейцарию, жизнь домохозяйки, которая "случайно нашла свою любовь" - со стороны выглядит почти прилично, а профит намного больше, чем от поездки в бордель.
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Обломали девкам заработки,в Германии проституция в законе,теперь вернуться на трассу под крыло мусаров.
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Авжеж, експлуатація... Пзда не бог, але в житті допомагає
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Буває.................... таке нинішнє життя на Україні................
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а что помешало?...
не получилось? или спасли...
или на "Шигини" - погранцы зверствуют???
...мстят...
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В Украине этот вид деятельности незаконен вот что за придурки эти мусора - дайте людям работать в Европе
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Какие рабыни, в Германии проституция легализована. Максимум - незаконная трудовая деятельность, которой еще и не было.
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Больше всего расстроились две украинки, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, имеющих на иждивении малолетних детей.
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Из какой же это страны девки бегут? Хоч проститутками в бордель, но не на родине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвух украинок пытались вывезти как секс-рабынь в Германию, - полиция. ФОТО
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