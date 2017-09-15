 Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из городов области по двум адресам осуществляется хранение и реализация незаконного изготовленных горюче-смазочных материалов без наличия каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности. На одной заправке продавался сжиженный газ, на другой - дизельное топливо.
В результате проведенных осмотров были обнаружены и изъяты 17,8 тонн сжиженного газа и дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 785 тысяч гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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