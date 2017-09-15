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 Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции пресекли работу двух незаконных автозаправочных станций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из городов области по двум адресам осуществляется хранение и реализация незаконного изготовленных горюче-смазочных материалов без наличия каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности. На одной заправке продавался сжиженный газ, на другой - дизельное топливо.

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В результате проведенных осмотров были обнаружены и изъяты 17,8 тонн сжиженного газа и дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 785 тысяч гривен.

Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок 01Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок 02Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок 03Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок 04Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок 05Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок 06Налоговики на Ривненщине пресекли работу двух незаконных автозаправок 07

В настоящее время следственные действия продолжаются.
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