 В суд по избранию меры пресечения Лавриновичу пришли Новинский и Вилкул. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Лавринович пришел в суд со своим адвокатом - Евгением Солодко.
Также в зале суда находятся нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул (оба "Оппоблок"), а также сын подозреваемого - Максим.
Суд избирает меру пресечения экс-министру Януковича Лавриновичу.
Александр Лавринович .
Поддержать Лавриновича пришел Вадим Новинский.
Сын Лавриновича Максим (слева), нардеп Александр Вилкул (второй слева, за спиной сына Лавриновича).
Напомним, 6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
Экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.
В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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так понимаю, если вдруг на похоронах, например, Кучмы, произойдет террористический акт, унеся с собой жизни 500+ пришедших - это и будет "очищение власти".
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