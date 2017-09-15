 В лондонском метро прогремел взрыв. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом сообщает Metro.
Отмечается, что взрыв произошел на станции "Парсонс Грин".
По словам корреспондента издания, люди очень серьезно пострадали. У некоторых из них обожжены волосы. Людей с платформы эвакуировали. Несколько станций на District Line закрыли из-за происшествия.
Состав, в котором произошел взрыв, загорелся. К месту инцидента приехали пожарные и полиция.
Сколько всего пострадавших в результате инцидента, пока неизвестно.
Местная полиция сообщила, что знает об опубликованных в соцсетях сообщениях о происшествии в метро. "Мы предоставим факты, когда сможем - наша информация должна быть точной", - написали в твиттере полиции.
Напомним, в Лондоне вечером 3 июня фургон съехал с дороги на тротуар на Лондонском мосту и сбил пешеходов, после этого произошли атаки еще в нескольких местах неподалеку.
В полиции подтвердили, что на мосту произошел инцидент, который впоследствии назвали терактом.
В результате теракта в Лондоне погибли 7 человек, 48 были ранены, полиция застрелила 3 вероятных нападающих.
Премьер Британии призвал проверить антитеррористическую стратегию после теракта.
По состоянию на утро 5 июня, под стражей остаются 11 человек, задержанных в рамках расследования теракта.
2391 7
У следователей есть видео с человеком, взорвавшим автомобиль Махаури. Взрывчатка была заложена, скорее всего, в подлокотнике, - "Украинские новости"(55)
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 взрывов 12 сентября(6)
В правоохранительные органы Москвы поступил звонок об угрозе взрыва в торговых центрах, на вокзалах и Красной площади, - "Интерфакс"(84)
Неизвестные бросили гранату во двор частного дома на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж(3)
Плата той же монетой(0)
Убийство Махаури: СМИ назвали имя женщины, которая пострадала во время взрыва(22)
Взрыв возле офисного центра прогремел в Запорожье, пострадавших нет(19)
Ответить
И тогда всему миру будет НАМНОГО спокойнее.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить