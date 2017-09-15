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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4331) Лондон (316) Метрополитен (487) теракт (2217)

 В лондонском метро прогремел взрыв. ФОТОрепортаж

Взрыв произошел в лондонском метро, несколько пассажиров получили ожоги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом сообщает Metro.

Отмечается, что взрыв произошел на станции "Парсонс Грин".

По словам корреспондента издания, люди очень серьезно пострадали. У некоторых из них обожжены волосы. Людей с платформы эвакуировали. Несколько станций на District Line закрыли из-за происшествия.

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Состав, в котором произошел взрыв, загорелся. К месту инцидента приехали пожарные и полиция.

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Сколько всего пострадавших в результате инцидента, пока неизвестно.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В лондонском аэропорту "Саутенд" произошел взрыв. ФОТО+ ВИДЕО

Местная полиция сообщила, что знает об опубликованных в соцсетях сообщениях о происшествии в метро. "Мы предоставим факты, когда сможем - наша информация должна быть точной", - написали в твиттере полиции.

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Напомним, в Лондоне вечером 3 июня фургон съехал с дороги на тротуар на Лондонском мосту и сбил пешеходов, после этого произошли атаки еще в нескольких местах неподалеку.

В полиции подтвердили, что на мосту произошел инцидент, который впоследствии назвали терактом.

В результате теракта в Лондоне погибли 7 человек, 48 были ранены, полиция застрелила 3 ​​вероятных нападающих.

Премьер Британии призвал проверить антитеррористическую стратегию после теракта.

По состоянию на утро 5 июня, под стражей остаются 11 человек, задержанных в рамках расследования теракта.




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Одного ху_ла надо пристрелить.

И тогда всему миру будет НАМНОГО спокойнее.
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Если бы все так было просто. Вместо одного хуйла придет сразу же второе. И не известно кто еще хуже будет. Тут не президент пидарас, тут страна пидарас.
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Абсолютно верно, в 90-е уже пытались изменить рашку, и чего добились? Упустили время и эта красная зараза пустила метастазы по всему миру.
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Сколько еще жертв надо, чтобы понять - рашка это раковая опухоль на теле планеты.
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хуйло взбесилось,сколько можно терпеть эту парашу...?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ лондонском метро прогремел взрыв. ФОТОрепортаж
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