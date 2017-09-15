 Пограничники и полиция на Закарпатье задержали украинца, перевозившего нелегалов из Сирии и Алжира. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Информацию о возможном появлении вблизи госграницы группы нелегалов правоохранители заблаговременно получили от оперативных сотрудников Госпогранслужбы. Поэтому были усилены меры по охране границы и высланы дополнительные наряды в указанный район. Спустя некоторое время совместная межведомственная группа пограничников Чопского отряда, оперативников Западного регионального управления Госпогранслужбы и сотрудников Национальной полиции на окраине н.п. Перечин задержала легковой автомобиль "Фольксваген". В нем наш соотечественник, житель Мукачево, пытался доставить к границе двух граждан Сирии и двух граждан Алжира", - рассказали в ведомстве.
Сейчас задержанных иностранцев доставили в Перечинский отдела полиции в Закарпатской области для проведения первоначальных следственных действий. После проведения соответствующих фильтрационных мероприятий они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Нарушение или попытка нарушения государственной границы".
Водителю, который перевозил иностранцев, предварительно квалифицируют совершение преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
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Интересно, а погранпереход закрывали? А моб. связь выключали? А поезда останавливали?
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15.09.2017, 09:39 • 781 • 2
З 0,5млрд. контрабандних цигарок у 2014-му до 5,8млрд. у 2016-му, але прикордонники тут також ні до чого.
Дивлюся, таки треба трохи відкрити очі усім тим, хто робить героїв з "дуже сильно побитих" прикордонників та третій день поспіль співає їм дифірамби.
Шановні мої, просто щоб ви знали - місцевий люд ненавидить прикордонників так само, як і митників. Чому? А ви спитайте, чому ті "герої" не співали гімн України, коли на Захід сотнями ешелонів йшов наш ліс? Карпати вже геть лисі, але ж їм на те плювати!
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А звідки по всій (!) Європі беруться наші цигарки? Відповідно до щорічного звіту про нелегальну торгівлю тютюновою продукцією The Project Sun, проведеного маркетинговою компанією KPMG, за останні два роки контрабанда сигарет з України в ЄС зросла майже в 12 разів!!! То вони повітрям летять? Чи може фурами йдуть через ті самі "Шегині"? Але гімн України там вночі чогось ніхто не співає, бо ніколи їм - каравани йдуть - капусту збирать треба.
Тож коли чую, як наші високопосадовці сльози пускають за тими прикордонниками, то мене сміх бере. І вам раджу - відкрийте вже нарешті очі і усвідомте, що за діючої влади контрабанда розквітала так, що Януковичу і не снилося.
І вона завжди, чуєте, завжди була, є і буде доти, доки усе те корупційне кодло з прикордонників, митників та представників відділу "К" СБУ не розгонять і не наберуть абсолютно нових, принципових та незаангажованих людей. Але для того, звісно, президентом має бути не барига, а принципова та незаангажована людина.
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А поки на сьогоднішній день я можу провезти через ти самі "Шегині" і цигарки, і наркотики, і зброю - єдине питання при цьому - це питання ціни. Ось і усе. Отакі вони ваші "герої". Прочитали? Співайте дифірамби далі. Євген ШЕВЧЕНК
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