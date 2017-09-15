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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1679) налоговая милиция (1617) спирт (252) Сумщина (657) фальсификат (344) ГФС (3234)

 Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Сумской области сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили группу лиц, которые занимались массовым изготовлением суррогатного спирта для дальнейшего производства фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" была установлена группа лиц, жителей области, которые закупали концентрат противообледенительной жидкости производства Республики Молдова, и в дальнейшем, путем ее промышленной очистки серной кислотой, производили суррогатный спирт. Полученный спирт планировалось использовать для изготовления фальсифицированного алкоголя.

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В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 45 тысяч литров спиртосодержащей жидкости стоимостью 7,2 миллиона гривен.

Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя 01Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя 02Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя 03Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя 04Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя 05Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя 06Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя 07Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя 08

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.
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Фу от паленной водки очень сильно голова болит и поднимается давление а если она еще клепана кустарным способом в подвале так можно вообще попрощатся с жизнью
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Химики, талантище. Я помню, в совке искусственный мед с помощью серной кислоты производили.
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Из-за таких пидаров нельзя в магазине ничего покупать из алкоголя. 3 года назад траванулся хорошо, аж зрение упало. Покупал в АТБ, типо "Хлебный Дар". Теперь только СЕМ.
А с прошлого года еще пиво испортилось, видать и туда этот спирт тулить стали. Теперь думаю и пиво самому делать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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