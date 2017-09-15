 Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" была установлена группа лиц, жителей области, которые закупали концентрат противообледенительной жидкости производства Республики Молдова, и в дальнейшем, путем ее промышленной очистки серной кислотой, производили суррогатный спирт. Полученный спирт планировалось использовать для изготовления фальсифицированного алкоголя.
В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 45 тысяч литров спиртосодержащей жидкости стоимостью 7,2 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.
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А с прошлого года еще пиво испортилось, видать и туда этот спирт тулить стали. Теперь думаю и пиво самому делать.
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