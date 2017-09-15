 Военнослужащий 72-й бригады Сергей Альмужный погиб под Авдеевкой от пули снайпера террористов, - Семенченко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.
"Погиб Сергей Альмужный позывной "Матрос". Боец батальона "Донбасс". Боец 72-й бригады ВСУ. Зимой, они с бойцами 16-го бата приезжали в отпуск поддержать блокаду. В 16-м он был у нас во Внутреннем Корпусе Батальона Донбасс, потом снова подписал контракт с ВСУ. Рвался со своим подразделением на передок. После блокады попал в Авдеевку. Маленький, смешной, все время попадал в разные веселые истории. Но когда пытались отстранить его комбата за того, что отпустил в отпуск на блокаду- оборвал телефоны всем кого знал. Стал на защиту командира. Когда "Донбасс" заблокировали во Львове звонил и требовал дать трубку начальнику полиции. Он мол должен услышать что говорят бойцы на фронте. Простой, честный, неравнодушнный... По предварительной информации снайпер... Никак не могу поверить. И никто из наших не может. Нет слов", - рассказал Семенченко.
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