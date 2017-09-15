 "Миротворец" раскрыл имена 251 "спецназовца ДНР". СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ресурса в Facebook.
В ведомстве пояснили, что этот документ давно имели, но не хотели его "светить". Теперь же настало время.
В список попали члены террористической организации "ДНР" из бандформирования под названием "управление специальных операций генпрокуратуры".
"Убедительная просьба к тем, кто может помочь идентифицировать кого-то из них (фотографии, ссылки на упоминания или аккаунты в соцсетях), направлять данные материалы нам с помощью функции "в главном меню сайта" (отправить объект)", - подчеркнули в "Миротворце".
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неправильно: "притеснение неугодных"
правильно читать: "притеснение негодных"..
Йулька и Чурчхелла негодные политики и провокаторы высокого уровня
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писи, я не порохобот, промєждупрочім.
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Если бы был переход из Украины в Украину, то не было бы громких и долгих разборок о предъявлении ( непредъявлении ) и краже паспорта Саакашвили.
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Вот надо знать своих героев, создателям сайта медали а неугодным чистилище. Совсем недавно Антон Геращенко похвастался медалью которую ему вручили от сайта "Миротворец".
Это гибридная война, когда сайт создававшийся якобы против агрессии Российской Федерации, используется для притеснения неугодных.
Хочу признаться что я был на прорыве границы и лично сдерживал силовиков, для того чтоб дать свободный доступ в Украину Михаилу Саакашвили.
Прошу сайт "Миротворец" опубликовать и мои данные на их платформе врагов Украины и Мира.
Так же прошу всех кто участвовал в прорыве границы подать свои данные на сайт, и может быть придёт тот день когда украинцы уберут границу между ЕС и Украиной, а пока будем её рвать!
P.S В Европейском Союзе нелегальное пересечение границы, не карается, ни уголовной ответственностью, ни административной
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Далі президент розповідав, як правоохоронці мають "жити по-новому". Слова "Першого" процитували навіть на офіційному сайті:
- Розкажіть мені, навіщо влаштовувати "маски-шоу"? Чому спочатку робити "маски-шоу", а лише потім надсилати запит на отримання інформації? Може змінити порядок? Це буде більш ефективно, - зауважив він.
Про що ця стаття?
Вона про те, як влада зволікала з ухваленням вкрай необхідної 5-річної програми розвиткуобороно-промислового комплексу на 2016-2020 роки. Це призвело до відтермінування часу, коли ОПК мав почати в достатній кількості виробляти сучасне озброєння, якого так чекають на фронті.
А ще це стаття про те, як у потрібну для країни програму усі причетні повписували свої "хотєлкі".
А також про те, що відповідальні за розробку цієї програми чиновники, прямо кажучи, були гальмом у виконанні рішення РНБО.
У чому СБУ побачила "окремі відомості з обмеженим доступом"?
Це - секретний секрет. Дізнатися про це в СБУ не вдалося.
Але можна припустити, що "секретним секретом" є кількість катерів "Гюрза", які завод Порошенка-Кононенка "Ленкузня" (нині - Кузня на Рибальському) має виробити для ВМС України. Ця кількість вказувалася у статті. Також вказувалася і вартість цих катерів...
Чи є ці та інші відомості великим секретом, розкриття якого може завдати шкоди нацбезпеці?
Давайте подумаємо.
Матеріал готувався на етапі розробки програми. Кінцевий варіант документу, який уряд затвердив у травні, значно змінився. І тепер він називається "Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України 2021".
Думаю, що "Гюрза" від Порошенка у Програмі-2021 залишилася. Це не велика таємниця. Про загальну кількість - 18 катерів командування ВМС заявляло ще у 2015-му році. Цього року чергові 2 катери спустили на воду.
Та й про нове озброєння, яке щороку надходить до ЗСУ, Міноборони звітує у своїй "Білій книзі". Для багатьох буде несподіванкою, скільки "таємної" інформації військові оприлюднюють в цій "Білій книзі".
Усі інші опубліковані в статті УП параметри могли значно змінитися. Тому з січневого тексту УП про проект Програми-2020 не можна дізнатися, що міститься в ухваленій Програмі-2021. Логічно, що умовному та реальному ворогу важливо знати, що в реальному документі, а не в ймовірному.
Чому я у січні згадував співробітників СБУ, які прийшли до редакції УП у вересні?
Пропоную звернути увагу на останній абзац у статті. Продублюю його тут:
"Автор закликає співробітників СБУ, які опитують посадовців, звідки у "Української правди" програма Укроборонпрому, не витрачати зайвий час на дрібниці. Активність та зусилля спецслужби варто було б спрямувати на виявлення та документування тих чиновників, які гальмують розвиток ОПК та підривають обороноздатність країни".
Уже на той момент (момент публікації статті) ми знали, що СБУшники копають під нас.
Уже тоді нам повідомили, що до СБУ звернувся заступник міністра економрозвитку Юрій Бровченко (один з фігурантів серії статей) зі скаргою на УП.
Треба було бачити, як тремтіли руки у цього чиновника, коли я прийшов до нього на інтерв'ю. Чого він так боявся? Я припускаю, що заступник міністра боявся жінку, яка була присутня в кабінеті. Вона сиділа і спостерігала за нашою розмовою зі сторони. Важко було не впізнати: контора працює. От тільки її присутності боявся не журналіст УП, а чиновник МЕРТ.
Чомусь...
Чому за січневу статтю СБУ взялася у вересні?
За інформацією УП, це пов'язано з іншим матеріалом. Ось він:
ЧИТАЙТЕ: "Гастролі" Порошенка. 10 історій про піар, які можуть зацікавити правоохоронців
Нам розповіли, що стаття дуже розлютила Петра Порошенка. На УП стаття вийшла 12 вересня.
І вже 14 вересня редакції дали чіткий сигнал: СБУ готова виконати чергову забаганку "Першого". Прихід СБУшника до редакції - це спецоперація "примус до миру". У спецслужби інших і не буває.
Чи загрожує нам кримінальна відповідальність?
Я переконаний, що ні.
По-перше, згадана стаття Кримінального кодексу застосовується до службових осіб, яким була довірена державна таємниця. У нас в редакції таких немає. Вони всі - у державних органах.
По-друге, своєю публікацією ми звертали увагу на суспільно важливу інформацію. По суті, статтею ми звертали увагу тієї ж СБУ: йде саботаж рішень РНБО. І це у воюючій країні. Тоді нас СБУ не почуло.
А от Порошенка дуже добре чує.
І тому може так статися, що одним листом та приходом до редакції УП слідчі не обмежаться. Президент же попередив усіх українців: спочатку запит, потім "маски-шоу".
Цілий день редакцію УП питаюли: у вас обшуки? "Маски-шоу"?
Зверніть увагу на дати, які фігурують у листі: стаття вийшла у січні, кримінальне провадження відкрили у червні, а до редакції УП прийшли у вересні. Якось не поспішало СБУ прибрати з відкритого доступу "таємну" інформацію...
У листі слідчий М.Скрипка "з повагою" та з помилками у назві УП просить прибрати статтю, яка "розкриває держтаємницю". Ось ця стаття:
Ні, друзі, Петро Порошенко ж прямо сказав: спочатку запит.
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ГОЛУБАНА
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