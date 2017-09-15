EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Общество
  7300  86
Материалы по теме:
Все про:Россия (72265) спецназ (623) черный список (55) наемники РФ (114)

 "Миротворец" раскрыл имена 251 "спецназовца ДНР". СПИСОК

миротворец

251 наемник террористической организации "ДНР" попал в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец", где публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма или нарушению режима оккупированных территорий Украины, а также представляющих угрозу национальным интересам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ресурса в Facebook.

Смотрите также: "300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста. ДОКУМЕНТ

В ведомстве пояснили, что этот документ давно имели, но не хотели его "светить". Теперь же настало время.

В список попали члены террористической организации "ДНР" из бандформирования под названием "управление специальных операций генпрокуратуры".

"Убедительная просьба к тем, кто может помочь идентифицировать кого-то из них (фотографии, ссылки на упоминания или аккаунты в соцсетях), направлять данные материалы нам с помощью функции "в главном меню сайта" (отправить объект)", - подчеркнули в "Миротворце".

Миротворец раскрыл имена 251 спецназовца ДНР 01Миротворец раскрыл имена 251 спецназовца ДНР 02Миротворец раскрыл имена 251 спецназовца ДНР 03

Читайте также: В ответ на провокации террористов снайпер и разведка уничтожили двух наемников, - волонтер Мысягин

Миротворец раскрыл имена 251 спецназовца ДНР 04
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Голубчик при укропогонах. строит "Твою Нову Полицию"!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Миротворец - полностью дискредитировал себя, не имеет больше смысла даже упоминать об этой помойной яме Петиных подстилок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо, обидели (занесли) Жулю и Чурчхеллу? Нэхай щастыть на кордони
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сайт создававшийся якобы против агрессии Российской Федерации, используется для притеснения неугодных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ошибка в терминологии:
неправильно: "притеснение неугодных"
правильно читать: "притеснение негодных"..
Йулька и Чурчхелла негодные политики и провокаторы высокого уровня
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну идею ты уловил?к сепаратистам приравняли политоппонентов власти...полностью согласен с артём солонник
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тобто масовий нелегальний прохід через кордон - законна дія, яка НЕ підриває державності? на кордон можна начхати? так само, як в 2013 році кацапським тварюкам? то в чому різниця між тими і іншими?
писи, я не порохобот, промєждупрочім.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага!массово перешли из Украины в Украину! иди сри дальше, парашенковец!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну не нужно уже настолько загоняться, Валера.
Если бы был переход из Украины в Украину, то не было бы громких и долгих разборок о предъявлении ( непредъявлении ) и краже паспорта Саакашвили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а коррупция ,ложь и аферы с ЖКХ порошенко вообще уничтожают Украину на корню и приравнивают к россии по сути !
 показать весь комментарий
Ответить
 
не не поэтому... надо порошенко туда внести и будет все ченчь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот когда Петра занесут, как Чурчхеллу, тогда и можно вносить. А пока только Чурчхеллу внесли. Жаль, что не ногами вперед.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твоей желчью, крыса ватная, полностью доволен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сепарня жутко переживает по этому поводу: "А-а-а-а! Предатели в штабе продали нас укропам за сало!!!" )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сайт "Миротворец" внёс Михаила Саакашвили в раздел (Граждане боевики, террористы, наемники и российские военные преступники. "Чистилище").
Вот надо знать своих героев, создателям сайта медали а неугодным чистилище. Совсем недавно Антон Геращенко похвастался медалью которую ему вручили от сайта "Миротворец".
Это гибридная война, когда сайт создававшийся якобы против агрессии Российской Федерации, используется для притеснения неугодных.
Хочу признаться что я был на прорыве границы и лично сдерживал силовиков, для того чтоб дать свободный доступ в Украину Михаилу Саакашвили.
Прошу сайт "Миротворец" опубликовать и мои данные на их платформе врагов Украины и Мира.
Так же прошу всех кто участвовал в прорыве границы подать свои данные на сайт, и может быть придёт тот день когда украинцы уберут границу между ЕС и Украиной, а пока будем её рвать!

P.S В Европейском Союзе нелегальное пересечение границы, не карается, ни уголовной ответственностью, ни административной
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Попробуй прорвать границу Турции или Германии, я бы на это с удовольствием посмотрел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ответь мне, о гуру, власти германии или турции так бы подло лишили человека гражданства во время его отсутствия в стране, а потом не пускали в страну, устроив цирки с задержкой поездов и минированием?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О страждущий в поисках истины, открою тебе великое таинство знания решения могущественных правителей Турции кои запустили процедуру лишения гражданства 130 человек, в числе которых исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и ряд депутатов прокурдской Партии демократии народов. Позволю себе оговорится Фетхулла́х Гюле́н - турецкий писатель и исламский общественный деятель. Бывший имам и проповедник. Основатель общественного движения «Хизмет». Почётный президент Фонда писателей и журналистов.В данный момент он живёт в изгнании в Сэйлорсбурге, штат Пенсильвания, США. Свет истинны бесконечен и готов осветить того, кто ищет его!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
порхобот жжет!турки и немцы в одном ряду! а Голь наверно с ПАРАШенкой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
боюсь, Овощ будет сильно упираться, если его начнут тащить в сторону Украині
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Було б непогано, Вілкул не розуміє що проти овоча є порушена кримінальна справа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хотите с Вилкулом легитимного протащить через КПП?
 показать весь комментарий
Ответить
 
давай давай мы его ждем с наручниками и тебя суку рыговскую это ждет. все думают, что Майдан закончился, нет он только начинается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так пусть прорываются, на яныка ж дело есть, но он скрываается)но трусливый овощ ни за какие коврижки не согласится на это, в этом все и отличие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Миротворец зашкварен. Тоха туда стал туда добавлять тех, кто ему не понравился. Не удивлюсь, если его тёща там есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так-так - ригоанали завжди казали що Миротворець пратівний
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геращенко - самый первый патриот , а ты - кремлевский агент
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, я знаю. Мне все порохоботы так пишут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Де представники СБУ? Будемо про них говорити! - цими словами Петро Порошенко відкрив 14 вересня мега-захід "Діалог влади та бізнесу".

Далі президент розповідав, як правоохоронці мають "жити по-новому". Слова "Першого" процитували навіть на офіційному сайті:

- Розкажіть мені, навіщо влаштовувати "маски-шоу"? Чому спочатку робити "маски-шоу", а лише потім надсилати запит на отримання інформації? Може змінити порядок? Це буде більш ефективно, - зауважив він.

Про що ця стаття?

Вона про те, як влада зволікала з ухваленням вкрай необхідної 5-річної програми розвиткуобороно-промислового комплексу на 2016-2020 роки. Це призвело до відтермінування часу, коли ОПК мав почати в достатній кількості виробляти сучасне озброєння, якого так чекають на фронті.

А ще це стаття про те, як у потрібну для країни програму усі причетні повписували свої "хотєлкі".

А також про те, що відповідальні за розробку цієї програми чиновники, прямо кажучи, були гальмом у виконанні рішення РНБО.

У чому СБУ побачила "окремі відомості з обмеженим доступом"?

Це - секретний секрет. Дізнатися про це в СБУ не вдалося.

Але можна припустити, що "секретним секретом" є кількість катерів "Гюрза", які завод Порошенка-Кононенка "Ленкузня" (нині - Кузня на Рибальському) має виробити для ВМС України. Ця кількість вказувалася у статті. Також вказувалася і вартість цих катерів...

Чи є ці та інші відомості великим секретом, розкриття якого може завдати шкоди нацбезпеці?

Давайте подумаємо.

Матеріал готувався на етапі розробки програми. Кінцевий варіант документу, який уряд затвердив у травні, значно змінився. І тепер він називається "Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України 2021".

Думаю, що "Гюрза" від Порошенка у Програмі-2021 залишилася. Це не велика таємниця. Про загальну кількість - 18 катерів командування ВМС заявляло ще у 2015-му році. Цього року чергові 2 катери спустили на воду.

Та й про нове озброєння, яке щороку надходить до ЗСУ, Міноборони звітує у своїй "Білій книзі". Для багатьох буде несподіванкою, скільки "таємної" інформації військові оприлюднюють в цій "Білій книзі".

Усі інші опубліковані в статті УП параметри могли значно змінитися. Тому з січневого тексту УП про проект Програми-2020 не можна дізнатися, що міститься в ухваленій Програмі-2021. Логічно, що умовному та реальному ворогу важливо знати, що в реальному документі, а не в ймовірному.

Чому я у січні згадував співробітників СБУ, які прийшли до редакції УП у вересні?

Пропоную звернути увагу на останній абзац у статті. Продублюю його тут:

"Автор закликає співробітників СБУ, які опитують посадовців, звідки у "Української правди" програма Укроборонпрому, не витрачати зайвий час на дрібниці. Активність та зусилля спецслужби варто було б спрямувати на виявлення та документування тих чиновників, які гальмують розвиток ОПК та підривають обороноздатність країни".

Уже на той момент (момент публікації статті) ми знали, що СБУшники копають під нас.

Уже тоді нам повідомили, що до СБУ звернувся заступник міністра економрозвитку Юрій Бровченко (один з фігурантів серії статей) зі скаргою на УП.

Треба було бачити, як тремтіли руки у цього чиновника, коли я прийшов до нього на інтерв'ю. Чого він так боявся? Я припускаю, що заступник міністра боявся жінку, яка була присутня в кабінеті. Вона сиділа і спостерігала за нашою розмовою зі сторони. Важко було не впізнати: контора працює. От тільки її присутності боявся не журналіст УП, а чиновник МЕРТ.

Чомусь...

Чому за січневу статтю СБУ взялася у вересні?

За інформацією УП, це пов'язано з іншим матеріалом. Ось він:

ЧИТАЙТЕ: "Гастролі" Порошенка. 10 історій про піар, які можуть зацікавити правоохоронців

Нам розповіли, що стаття дуже розлютила Петра Порошенка. На УП стаття вийшла 12 вересня.

І вже 14 вересня редакції дали чіткий сигнал: СБУ готова виконати чергову забаганку "Першого". Прихід СБУшника до редакції - це спецоперація "примус до миру". У спецслужби інших і не буває.

Чи загрожує нам кримінальна відповідальність?

Я переконаний, що ні.

По-перше, згадана стаття Кримінального кодексу застосовується до службових осіб, яким була довірена державна таємниця. У нас в редакції таких немає. Вони всі - у державних органах.

По-друге, своєю публікацією ми звертали увагу на суспільно важливу інформацію. По суті, статтею ми звертали увагу тієї ж СБУ: йде саботаж рішень РНБО. І це у воюючій країні. Тоді нас СБУ не почуло.

А от Порошенка дуже добре чує.

І тому може так статися, що одним листом та приходом до редакції УП слідчі не обмежаться. Президент же попередив усіх українців: спочатку запит, потім "маски-шоу".
Цілий день редакцію УП питаюли: у вас обшуки? "Маски-шоу"?
Зверніть увагу на дати, які фігурують у листі: стаття вийшла у січні, кримінальне провадження відкрили у червні, а до редакції УП прийшли у вересні. Якось не поспішало СБУ прибрати з відкритого доступу "таємну" інформацію...

У листі слідчий М.Скрипка "з повагою" та з помилками у назві УП просить прибрати статтю, яка "розкриває держтаємницю". Ось ця стаття:

Ні, друзі, Петро Порошенко ж прямо сказав: спочатку запит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо хотела 5 колонна?шоб с ними в десны целовались?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПЯТАЯ КОЛОННА - это Медведчук, Шуфрич, Кучма в Минске. Это Мураев и Бойко на 112-ом канале. Это Кивалов, Труханов в Одессе. Это Кернес, Добкин в Харькове.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И эти в том числе. Или ты думаешь, что зря ольгинская ботва жопу рвет за Чурчхеллу в сетях?
 показать весь комментарий
Ответить
 
баранину люблю...но не настолько,шоб любого барана воспринимать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Без поляків неможливо доказати прорив кордону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага, и рабов как резервную валюту... ну ты и сморозил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СПисок не полній...Гращенко ещ' не успел дописать в него Саакашвили, Скварелидзе, Чумака, Садового, Семенченко, Виногородского - всех, кто "подрывает" устои хунты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот рыго-соевый шлак "Миротворец" пора уже переименовать в "Мифотворец". Публикуют списки мифических боевиков, в то время когда настоящие сепары сидят почти во всех властных кабинетах в Киеве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слабая попытка обелить сайт, используемый для гонений на неугодных воровской власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвили хотел крови, т.е. чтобы пограничники открыли огонь на поражение.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Миротворец" раскрыл имена 251 "спецназовца ДНР". СПИСОК
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти