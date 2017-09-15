 Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Французские сенаторы во главе с председателем группы дружбы "Франция-Украина" сената Французской Республики Эрве Мореем посетили КПВВ "Майорск", где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. Также зарубежные гости провели встречи с руководством военно-гражданских администраций, ознакомились с работой негосударственных средств массовой информации в регионе. Традиционно европейские политики заезжают в прифронтовую Авдеевку - мирный город, который разорвала война", - сказано в сообщении.
Сообщается, что основной целью визита было ознакомление с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта. Особенно это касается городов, которые находятся на линии разграничения: "Французскую делегацию поразило увиденное. По возвращении домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины".
"На брифинге в Краматорске Эрве Морей отметил, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет Украины, ввела санкции против России. Даже несмотря на то, что они негативно сказываются на сельском хозяйстве Франции.
Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной - как в общественно-политической, так и в экономической плоскости. Однако решение об участии миротворцев ООН на территории Украины во французском парламенте окончательно не принято. Франция за мир в регионе, за реформы, соблюдение Минских договоренностей, безопасную работу миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В свою очередь, председатель ВГА Донецкой области Павел Жебривский заверил высоких гостей в том, что войну на востоке Украины можно завершить мирным путем в течение считанных месяцев, если перекрыть российско-украинскую границу. А это могут сделать миротворцы ООН, но Россия сопротивляется, ее позиция - на линии разграничения, там где работает наблюдательная миссия ОБСЕ.
Европейские гости заверили, что после достижения мира Украина станет хорошим партнером для ЕС и даст значительный толчок развитию европейской экономики. В частности, Павел Жебривский предложил французскому бизнесу инвестировать в Донецкую область, ведь лучшие вложения делаются именно во времена больших перемен и преобразований.
"Мечтаю, чтобы каждая европейская страна имела свой индустриальный парк в Донецкой области, - отметил председатель ВГА. - Ведь демонополизация экономики области с помощью европейских партнеров - это фундамент демократизации общества".
Фото: пресс-центр штаба АТО
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Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
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