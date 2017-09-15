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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2273) Жебривский (594) Франция (1986) штаб (840) Донбасс (16066)

 Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Военный конфликт в Донбассе остается в поле зрения западных партнеров Украины. За несколько недель регион посетили уважаемые политики из США, Польши, теперь - французы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Французские сенаторы во главе с председателем группы дружбы "Франция-Украина" сената Французской Республики Эрве Мореем посетили КПВВ "Майорск", где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. Также зарубежные гости провели встречи с руководством военно-гражданских администраций, ознакомились с работой негосударственных средств массовой информации в регионе. Традиционно европейские политики заезжают в прифронтовую Авдеевку - мирный город, который разорвала война", - сказано в сообщении.

Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО 01

Сообщается, что основной целью визита было ознакомление с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта. Особенно это касается городов, которые находятся на линии разграничения: "Французскую делегацию поразило увиденное. По возвращении домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция не признает аннексию Крыма и юрисдикцию оккупационного суда, - посол

Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО 02

"На брифинге в Краматорске Эрве Морей отметил, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет Украины, ввела санкции против России. Даже несмотря на то, что они негативно сказываются на сельском хозяйстве Франции.

Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО 03

Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной - как в общественно-политической, так и в экономической плоскости. Однако решение об участии миротворцев ООН на территории Украины во французском парламенте окончательно не принято. Франция за мир в регионе, за реформы, соблюдение Минских договоренностей, безопасную работу миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.


Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО 04

В свою очередь, председатель ВГА Донецкой области Павел Жебривский заверил высоких гостей в том, что войну на востоке Украины можно завершить мирным путем в течение считанных месяцев, если перекрыть российско-украинскую границу. А это могут сделать миротворцы ООН, но Россия сопротивляется, ее позиция - на линии разграничения, там где работает наблюдательная миссия ОБСЕ.

Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО 05

Европейские гости заверили, что после достижения мира Украина станет хорошим партнером для ЕС и даст значительный толчок развитию европейской экономики. В частности, Павел Жебривский предложил французскому бизнесу инвестировать в Донецкую область, ведь лучшие вложения делаются именно во времена больших перемен и преобразований.

Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО 06

"Мечтаю, чтобы каждая европейская страна имела свой индустриальный парк в Донецкой области, - отметил председатель ВГА. - Ведь демонополизация экономики области с помощью европейских партнеров - это фундамент демократизации общества".

Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО 07
Фото: пресс-центр штаба АТО

Сенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО 08
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Краще один раз побачити, ніж сто разів почути.
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Правильно говоришь. И надо организовать регулярное посещение со всех европейских стран, а то для них наша война наче что-то придуманное.
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Влада саджає героїв за грати.Бердянского пограничника Сергея Колмогорова признали виновным в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Боец в 2014 году открыл огонь по автомобилю, не пожелавшему остановиться на блокпосту.
Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
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спокойно господа, тут сенаторы заявили одно дома скажут другое.это называется политика. только на самих себя можно надеяться и что то решать с МП,
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Да жабоедам всё равно... Их бы самих туда поселить - только тогда будет прозрение... И воины из французов - никудышные...В массе, я имею ввиду...
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Воистину! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно "новости" ру.сру
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Лучше - это так. Но, главное - пропустить через себя. В случае с французами это практически невозможно
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Когда с подобными миссиями приезжают, например, литовцы, американцы или канадцы - я верю в искренность их слов. Поверить в искренность французов меня заставить не возможно
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Ось цапоЗМІ їм проспівають що то було марево від хунти і все пораженіє як рукою зніме.
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не одно же секелев тв жабурятникам слушать,приехали и офуели...для галочки
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Отак би возити туди кожен день членів оппоблоку, щоб бачили, до чого привела їхня політика сепаралізації!
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Я в полной непонятке! Они приехали в Авдеевку! А это- значительно покруче, чем в Мариуполь. И только Суркисы продолжают упорно разрушать наш футбол... Ведь когда в Лозанне подтвердят, что они формально правы, то к нам не приедет никто! И это- конец ФК Мариуполь...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСенаторов Франции поразила ситуация на Донбассе, по приезде намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины, - штаб АТО. ФОТОрепортаж
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