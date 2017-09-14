 Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге. ФОТОрепортаж

Об этом сообщило Министерство обороны Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.
Самолет прилетел в Латвию с немецкой военно-воздушной базы Гайленкирхен, где базируется 16 из 19 таких самолетов, совершающих полеты в Европе, а еще три - в Великобритании.
Минобороны Латвии распространило фото самолета AWACS как свидетельство того, что Североатлантический альянс внимательно наблюдает за действиями возможного противника возле границ Латвии, а также помогает "держать на замке" небо страны.
На этом самолете в Латвию прибыли заместитель командира Главного управления союзных сил в Европе генерал сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп. На пути из Германии в Ригу самолет провел наблюдательный полет.
Как правило, самолеты AWACS летают восемь часов на высоте около десяти километров. Максимальная скорость самолета - 853 километра в час. Без дозаправки может пролететь 11 часов.
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Как говорится, лиха беда начало! Не успели начаться учения «Запад-2017», которые весь год пугали соседей РФ и Беларуси, как первые их итоги дают повод задуматься, а и вправду, может дыма больше чем огня?
Так, сегодня на аэродроме Шайковка, что в Калужской области (РФ) потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 RF-94233 / 20 "RED". Не смотря на то, что авария произошла ещё в середине дня, первая информация стала появляться только сейчас, да и то, обходя центральные каналы, дабы не омрачить масштабные мероприятия.
Собственно, не успели начать пугать Запад своими войсками, как очередная гроза стратосферы вспахала поле. Что же, от российских фермеров «спасибо», а в остальном явный facepalm, заставляющий задаться вопросом, а может лучше без учений? А то ведь НАТО и так уже давно всё поняло, зачем же продолжать подвергать опасности домашний скот?
Фото: Записки охотника
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