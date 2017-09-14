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 Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге. ФОТОрепортаж

В четверг 14 сентября в международном аэропорту "Рига" приземлился самолет НАТО, несущий на себе авиационный комплекс радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System).

Об этом сообщило Министерство обороны Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

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Самолет прилетел в Латвию с немецкой военно-воздушной базы Гайленкирхен, где базируется 16 из 19 таких самолетов, совершающих полеты в Европе, а еще три - в Великобритании.

Минобороны Латвии распространило фото самолета AWACS как свидетельство того, что Североатлантический альянс внимательно наблюдает за действиями возможного противника возле границ Латвии, а также помогает "держать на замке" небо страны.

Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге 01

Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге 02

Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге 03


На этом самолете в Латвию прибыли заместитель командира Главного управления союзных сил в Европе генерал сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп. На пути из Германии в Ригу самолет провел наблюдательный полет.

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Как правило, самолеты AWACS летают восемь часов на высоте около десяти километров. Максимальная скорость самолета - 853 километра в час. Без дозаправки может пролететь 11 часов.

Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге 04

Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге 05

Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге 06


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Самолеты AWACS являются единственными самолетами, принадлежащими НАТО. Минобороны поясняет, что НАТО не использует общее финансирование для покупки военных платформ, а именно кораблей и танков, поскольку это индивидуальный выбор и ответственность каждого государства-члена.

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Обратно- разрыв кремлядских пуканов.. Може - ещё стерх закукарекает --- вааще было бы смешно...
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у ихнего стерха только петухи из говна кукарекают
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Обнаружение целей - до 400 км (период обзора 10 с)
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и тут вдруг учения запад 2017... начаись падением самолета... красота жаль что никто не сдох


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То ли знак свыше, то ли простое стечение обстоятельств, но учения «Запад-2017» стартовали с аварии самолета ВКС РФ.

Как говорится, лиха беда начало! Не успели начаться учения «Запад-2017», которые весь год пугали соседей РФ и Беларуси, как первые их итоги дают повод задуматься, а и вправду, может дыма больше чем огня?
Так, сегодня на аэродроме Шайковка, что в Калужской области (РФ) потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 RF-94233 / 20 "RED". Не смотря на то, что авария произошла ещё в середине дня, первая информация стала появляться только сейчас, да и то, обходя центральные каналы, дабы не омрачить масштабные мероприятия.
Собственно, не успели начать пугать Запад своими войсками, как очередная гроза стратосферы вспахала поле. Что же, от российских фермеров «спасибо», а в остальном явный facepalm, заставляющий задаться вопросом, а может лучше без учений? А то ведь НАТО и так уже давно всё поняло, зачем же продолжать подвергать опасности домашний скот?
Фото: Записки охотника
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еще рожу надо измазать углем, по шахтерской традиции
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это совдепия А-50. БЦВМ - "Гном" работает на ферритовых кольцах ......
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Не знал, что израильтяне до сих пор делают электронику на ферритовых кольцах...
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Игорь, подобные технологии обычно не продаются. А, если и бывают исключения, то компоненты к ней добыть не реально
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Вообще неясно на что пуйло расчитывает? Голой жопой на натовского ежа кидаться, там же отдача замучает в компонентах неядерных вооружений у рашки шансов нет противостоять НАТО, даже если к ним присоединится 3 Беларуси) теперь ешё и эфир будут усиленно слушать)
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Один только вид внушает. Видел такие лично и близко около базы нато в голландии. Даже пару фот сделал. Что примечательно даже не арестовали. Точно не сабаковцы
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