 Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился в Риге. ФОТОрепортаж

Об этом сообщило Министерство обороны Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи Самолет прилетел в Латвию с немецкой военно-воздушной базы Гайленкирхен, где базируется 16 из 19 таких самолетов, совершающих полеты в Европе, а еще три - в Великобритании.Минобороны Латвии распространило фото самолета AWACS как свидетельство того, что Североатлантический альянс внимательно наблюдает за действиями возможного противника возле границ Латвии, а также помогает "держать на замке" небо страны.

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На этом самолете в Латвию прибыли заместитель командира Главного управления союзных сил в Европе генерал сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп. На пути из Германии в Ригу самолет провел наблюдательный полет.Как правило, самолеты AWACS летают восемь часов на высоте около десяти километров. Максимальная скорость самолета - 853 километра в час. Без дозаправки может пролететь 11 часов.

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Самолеты AWACS являются единственными самолетами, принадлежащими НАТО. Минобороны поясняет, что НАТО не использует общее финансирование для покупки военных платформ, а именно кораблей и танков, поскольку это индивидуальный выбор и ответственность каждого государства-члена.







