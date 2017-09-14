 Делегация французских сенаторов посетила Авдеевку, где увидела последствия российской агрессии, - Климкин. ФОТО

Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
Министр отметил: "Сегодня французские депутаты увидели последствия агрессии России против Украины своими глазами. После того, как в Авдеевке были обстрелы жилых районов".
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а теперь домой в люлю - и утром озаботится непременно...
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