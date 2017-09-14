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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Киберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже через интернет фальсифицированных медпрепаратов. ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента киберполиции прекратили деятельность преступной группы, участники которой используя нтернет осуществляли незаконное изготовление и распространение сильнодействующих лекарственных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав преступной группы входило шесть человек.

"В состав преступной группировки входили IT-специалисты, обеспечивающие функционирование и продвижение Интернет-магазинов, с помощью которых реализовывались сильнодействующие лекарственные средства. Кроме того с помощью специально созданного call-центра злоумышленники предоставляли консультации клиентам, по употреблению сильнодействующих лекарственных средств. Обычно покупателями были спортсмены, которые употребляли медпрепараты для поддержания своей физической формы", - рассказали в полиции.

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Как рассказал руководитель украинской киберполиции Сергей Демедюк, география сбыта лекарственных средств не ограничивалась пределами Украины.

Сильнодействующие лекарственные средства попадали на территорию Украины контрабандным путем. Некоторые из препаратов изготавливались непосредственно на складе, арендованном членами ОПГ.

Полицейские провели 16 санкционированных обысков по месту жительства организаторов и соучастников преступной схемы. Также проведены обыски в так называемом call-центре и на складе для хранения запрещенных на территории Украины препаратов.

В результате полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сотни сим-карт, банковские платежные карточки и более 70 тыс. долларов наличности. Также обнаружены наркотики, оружие и сотни тысяч таблеток сильнодействующих лекарственных средств.

Киберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже через интернет фальсифицированных медпрепаратов 01

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Киберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже через интернет фальсифицированных медпрепаратов 02
Киберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже через интернет фальсифицированных медпрепаратов 03

14 сентября, одному из участников преступной группы судом избрана мера пресечения в виде ареста. Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание других участников группы. Следствие по делу продолжается.

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черт его знает, но я впервые слышу, чтобы киберполиция занималась экономическими преступлениями, а не своей прямой функций - кибербезопасностью....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже через интернет фальсифицированных медпрепаратов. ФОТОрепортаж
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