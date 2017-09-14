 Киберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже через интернет фальсифицированных медпрепаратов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В состав преступной группы входило шесть человек.
"В состав преступной группировки входили IT-специалисты, обеспечивающие функционирование и продвижение Интернет-магазинов, с помощью которых реализовывались сильнодействующие лекарственные средства. Кроме того с помощью специально созданного call-центра злоумышленники предоставляли консультации клиентам, по употреблению сильнодействующих лекарственных средств. Обычно покупателями были спортсмены, которые употребляли медпрепараты для поддержания своей физической формы", - рассказали в полиции.
Как рассказал руководитель украинской киберполиции Сергей Демедюк, география сбыта лекарственных средств не ограничивалась пределами Украины.
Сильнодействующие лекарственные средства попадали на территорию Украины контрабандным путем. Некоторые из препаратов изготавливались непосредственно на складе, арендованном членами ОПГ.
Полицейские провели 16 санкционированных обысков по месту жительства организаторов и соучастников преступной схемы. Также проведены обыски в так называемом call-центре и на складе для хранения запрещенных на территории Украины препаратов.
В результате полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сотни сим-карт, банковские платежные карточки и более 70 тыс. долларов наличности. Также обнаружены наркотики, оружие и сотни тысяч таблеток сильнодействующих лекарственных средств.
14 сентября, одному из участников преступной группы судом избрана мера пресечения в виде ареста. Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание других участников группы. Следствие по делу продолжается.
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