 Украинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В течение 10 дней морпехи трeнировались в составе многонационального батальона. Подразделения вeли оборонительные, штурмовые и наступательные действия с привлечением артиллерии и авиации.
Особенностью учений также стали прыжки с парашютом в горной местности.
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наши морпехи лучшие!!!
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Так что это украинское тактическое изобретение.
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