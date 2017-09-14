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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии. ФОТОрепортаж

Украинские морские пехотинцы совместно с морской авиацией ВМС Украины успешно завершили участие в многонациональных учениях Agile spirit - 2017, которые проходили с 3 по 13 сентября в Грузии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Украинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии 01

В течение 10 дней морпехи трeнировались в составе многонационального батальона. Подразделения вeли оборонительные, штурмовые и наступательные действия с привлечением артиллерии и авиации.

Украинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Участники "Rapid Trident-2017" в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Украинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии 03
Украинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии 04

Особенностью учений также стали прыжки с парашютом в горной местности.

Украинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии 05

Смотрите: В рамках учений "Непоколебимая стойкость-2017" ВСУ форсировали Днепр. ФОТОрепортаж

Украинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии 06
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Михуил трусы свои отстирывает, после проводков СБУ
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Ти диви- а там українці з грузинами за Міхо не чубляться...
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Тех, кто на последнем фото впереди стоит, нужно поганять, чтоб стали такими же, как те, кто сзади стоит.
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оказывается наши морпехи вооружены М16... незнал!...
наши морпехи лучшие!!!
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Судя по животам на переднем плане генералитет?
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Зато на поле боя командование легко узнать будет. Никакие погоны не нужны.
Так что это украинское тактическое изобретение.
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То морской котик,погружение идет быстрей
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские морпехи и авиаторы приняли участие в международных учениях Agile spirit-2017 в Грузии. ФОТОрепортаж
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