 Печерский суд назначил Лавриновичу бесплатного адвоката и сделал перерыв до завтра. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
14 сентября заседание не состоялось, потому что не явился адвокат Лавриновича - Евгений Солодко. Лавриновичу вручено подозрение в особо тяжком преступлении и присутствие защитника обязательно. Адвокат Солодко сообщил, что занят в следственных действиях и просил перенести заседание.
Судья Алеся Батрын также распорядилась, чтобы центр бесплатной правовой помощи назначил Лавриновичу государственного адвоката. Этот запасной адвокат будет представлять его интересы, если Солодко завтра не придет в суд.
Также в зале суда находились сын Александра Лавриновича - Максим и народные депутаты Вадим Новинский и Михаил Добкин.
Если суд признает обоснованным подозрение в отношении Лавриновича, он не сможет назначить ему альтернативную к аресту меру пресечения в виде залога.
Напомним, 6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
Э кс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.
В 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.
В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
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О Боже, этот мир ебанулся окончательно.
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