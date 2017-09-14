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Все про:оружие (4113) Нацполиция (8718) Полтавщина (517)

 Тайник с оружием обнаружен под Кременчугом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители Кременчугского отдела полиции по информации СБУ во время оперативных мероприятий обнаружили хранилище, в котором находилось оружие и боеприпасы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Недалеко от реки Псел правоохранителями с привлечением взрывотехников и служебной собаки было обнаружено схрон со оружием, в котором находились два ручных противотанковых гранатомета (РГП22), 4 гранаты РГД-5 и три запала к ним. Также в тайнике обнаружено 169 патронов калибром 7.62 мм и 139 патронов калибром 5.45 мм.

По факту кременчугскими следователями полиции расследуется уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во время обыска в квартире одного из участников событий на пункте "Шегини" обнаружены оружие и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Тайник с оружием обнаружен под Кременчугом, - Нацполиция 01

Тайник с оружием обнаружен под Кременчугом, - Нацполиция 02

Тайник с оружием обнаружен под Кременчугом, - Нацполиция 03

Тайник с оружием обнаружен под Кременчугом, - Нацполиция 04

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Співробітники УСБУ в Полтавській області знайшли неподалік Горішніх Плавнів схованку зі зброєю та боєприпасами, яка належала вбитому рік тому кримінальному авторитету на прізвисько «Кирпич». Про це повідомила прес-група Управління СБ України в Полтавській області.

Нагадаємо, кримінального авторитета Горпинка Д.М. («Кирпича») вбили у липні 2016 року у Горішніх Плавнях на вулиці Миру. За версією СБУ, його «замовили» члени конкуруючого угруповання, членів якого затримали у кілька етапів. Пізніше з'ясувалося, що кіллери були з Донеччини. Конфлікт між кримінальними колами виник на ґрунті перерозподілу сфер впливу у Горішніх Плавнях. Зазначені ОЗУ спеціалізувались на кваліфікованому вимаганні грошей із застосуванням насильства.
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барыга и его мусора лошат лохов, чтоб галасували в адЫн тур
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Ну що це таке? Ну тобі треба проросійський президент чи якась сука,типу Юлі? Ну проголосуєш в 2018.
Таких ,як ти почитати-послухати,то все пропало,і Порошенко насправді це переодягнений Хуйло.
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