 Тайник с оружием обнаружен под Кременчугом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Недалеко от реки Псел правоохранителями с привлечением взрывотехников и служебной собаки было обнаружено схрон со оружием, в котором находились два ручных противотанковых гранатомета (РГП22), 4 гранаты РГД-5 и три запала к ним. Также в тайнике обнаружено 169 патронов калибром 7.62 мм и 139 патронов калибром 5.45 мм.
По факту кременчугскими следователями полиции расследуется уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)".
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Нагадаємо, кримінального авторитета Горпинка Д.М. («Кирпича») вбили у липні 2016 року у Горішніх Плавнях на вулиці Миру. За версією СБУ, його «замовили» члени конкуруючого угруповання, членів якого затримали у кілька етапів. Пізніше з'ясувалося, що кіллери були з Донеччини. Конфлікт між кримінальними колами виник на ґрунті перерозподілу сфер впливу у Горішніх Плавнях. Зазначені ОЗУ спеціалізувались на кваліфікованому вимаганні грошей із застосуванням насильства.
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Таких ,як ти почитати-послухати,то все пропало,і Порошенко насправді це переодягнений Хуйло.
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