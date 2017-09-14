 Почетное консульство Украины открыто в польском Ополе, - Дещица. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил украинский посол в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"На карте Польши с сегодняшнего дня еще одно консульское учреждение Украины - почетное консульство Украины в г. Ополе (ул. Краковская, 9). Успехов!", - написал Дещица.
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