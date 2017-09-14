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 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:консульство (361) Нацполиция (8718) Польша (4091) Дещица (148)

 Почетное консульство Украины открыто в польском Ополе, - Дещица. ФОТОрепортаж

Сегодня в польском городе Ополе открыли почетное консульство Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил украинский посол в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"На карте Польши с сегодняшнего дня еще одно консульское учреждение Украины - почетное консульство Украины в г. Ополе (ул. Краковская, 9). Успехов!", - написал Дещица.

Почетное консульство Украины открыто в польском Ополе, - Дещица 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почетное консульстсво Украины открылось в Иракском Курдистане

Почетное консульство Украины открыто в польском Ополе, - Дещица 02

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Почетное консульство Украины открыто в польском Ополе, - Дещица 03
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В голове у Шкиряка Михо сделал головокружительную карьеру: за год от личного врага кремлевского психа превратился в его лучшего агента
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Почетное консульство - это бутафория,пристраиваются свои сбитые лётчики,обычно родственники,эти консульства вообще ничего не делают и не решают,за то денег на них идёт немерянно
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Государственное информагентство Казахстана "Казинформ" опубликовало карту Казахстана с новыми территориями.

Почетное консульство Украины открыто в польском Ополе, - Дещица - Цензор.НЕТ 5728
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Пока хуйло стращает соседей на Западе его потихоньку трахают на Востоке!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПочетное консульство Украины открыто в польском Ополе, - Дещица. ФОТОрепортаж
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