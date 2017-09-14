 Полиция пресекла попытку выноса 40 кг радиационных грибов из зоны отчуждения. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Двое жителей Киевщины объяснили правоохранителям, что проникли на закрытую территорию с целью сбора грибов для собственного потребления. При проведении дозиметрического контроля установлено, что допустимый уровень содержания радиационных элементов в грибах превышает в 30 раз допустимую норму", -.
За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении лиц составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
По факту перемещения лесных грибов за пределы зоны отчуждения открыты уголовные производства по ст.267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 1-го до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.
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Вертайтесь вже до України,та на чорнобильські грибочки...
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осталась столовка кабминовская без депресантов!!!
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