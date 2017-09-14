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Все про:грибы (23) Нацполиция (8714) Зона отчуждения (88)

 Полиция пресекла попытку выноса 40 кг радиационных грибов из зоны отчуждения. ФОТО

Работники отдела полиции совместно с бойцами полка полиции особого назначения обнаружили близ села Котовское (Киевская обл.) правонарушителей, которые пытались вынести за пределы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС большое количество грибов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Двое жителей Киевщины объяснили правоохранителям, что проникли на закрытую территорию с целью сбора грибов для собственного потребления. При проведении дозиметрического контроля установлено, что допустимый уровень содержания радиационных элементов в грибах превышает в 30 раз допустимую норму", -.

За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении лиц составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту перемещения лесных грибов за пределы зоны отчуждения открыты уголовные производства по ст.267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 1-го до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.

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Полиция пресекла попытку выноса 40 кг радиационных грибов из зоны отчуждения 01Полиция пресекла попытку выноса 40 кг радиационных грибов из зоны отчуждения 02Полиция пресекла попытку выноса 40 кг радиационных грибов из зоны отчуждения 03
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Мабуть кияни вже куштували чорнобильські грибочки і не раз...
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Да, дурачков хватает, с асфальта у бабок грибочки покупать.
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Да нормальные грибы,в магазинах гораздо хуже продают ...
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І як ви у своїй Канаді виживаєте...бідоласикі...
Вертайтесь вже до України,та на чорнобильські грибочки...
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все пропало!
осталась столовка кабминовская без депресантов!!!
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После этого наряд полиции объявил себя дивизией и отправился на Марс воевать с покемонами
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция пресекла попытку выноса 40 кг радиационных грибов из зоны отчуждения. ФОТО
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