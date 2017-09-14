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Все про:боеприпасы (1277) Луганщина (4179) мост (415) Нацполиция (8711)

 Под мостом на Луганщине обнаружены артиллерийские снаряды, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области, на 43 км автомобильной дороги сообщением "Северодонецк - Новоайдар", под мостом через реку полиция обнаружила 83 артиллерийских снаряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В среду, 13 сентября, во время проведения оперативно-профилактической отработки территории Новоайдарского района под мостом на реке Айдар сотрудники полиции во взаимодействии с работниками СБУ, ГСЧС и бойцами батальона полиции особого назначения "Полтава" изъяли 83 артиллерийских снаряда калибра 30 мм.

Под мостом на Луганщине обнаружены артиллерийские снаряды, - Нацполиция 01

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Под мостом на Луганщине обнаружены артиллерийские снаряды, - Нацполиция 02

Решается вопрос о квалификации данного правонарушения.

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Для БМП-2. Пушка 2А42. Видать в 2014 году скинули.
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Нет конечно. Это БЗТ ( бронебойно -зажигательно трассирующие). Взрывчатых веществ вообще не содержат. Только заряд пороха и трассер в снарядике. А вот по мине - инертная или боевая - на глаз не сказать. Мина противотанковая - ТМ-62. Но даже она мосту вреда не принесла бы.
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ну и славненько!
все равно - хорошо что нашли, пока детишки или рыбачки не растащили на металлолом (с разборкой и взрывами) .
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Вот для детей - согласен. Если бахнет капсюльная втулка и заряд пороха - руки оторвёт и глаза повыбивает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод мостом на Луганщине обнаружены артиллерийские снаряды, - Нацполиция. ФОТО
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