 Под мостом на Луганщине обнаружены артиллерийские снаряды, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В среду, 13 сентября, во время проведения оперативно-профилактической отработки территории Новоайдарского района под мостом на реке Айдар сотрудники полиции во взаимодействии с работниками СБУ, ГСЧС и бойцами батальона полиции особого назначения "Полтава" изъяли 83 артиллерийских снаряда калибра 30 мм.
Решается вопрос о квалификации данного правонарушения.
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все равно - хорошо что нашли, пока детишки или рыбачки не растащили на металлолом (с разборкой и взрывами) .
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