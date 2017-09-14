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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Информатор "ЛНР" задержан в Славянске, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Славянске Донецкой области информатора террористов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина, который по делам передвигался по населенным пунктам в районе проведения антитеррористической операции, периодически передавал информацию одному из незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Он, в частности, собирал и отправлял террористам детализированные данные о расположении военной техники и подразделений сил АТО.

Информатор ЛНР задержан в Славянске, - СБУ 01

Во время обысков по месту жительства информатора сотрудники спецслужбы изъяли доказательства передачи данных представителям террористической организации "ЛНР", которые направлены на экспертизу.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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повісити свиню на центральній площі. нехай посмердить дні три
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повісити це дуже швидко і просто. для цих упизнів потрібні більш вишукані і нестандартні підходи. Думаю Українцям їх не бракує. Щось придумають
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Бик годований, накіл його з табличкою на грудях " я продався за деревляні копійки"
А щодо площі, згоден
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Це пiонер, з фабрики олiвцiв, яка була у Слов'янську.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнформатор "ЛНР" задержан в Славянске, - СБУ. ФОТО
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