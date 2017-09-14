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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Наемники РФ передали 19 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Лутковская. ФОТОрепортаж

Всего удалось переместить из пенитенциарных учреждений на оккупированных территориях Донбасса 166 заключенных, а также 12 человек из пенитенциарных учреждений оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"Сегодня, 14 сентября 2017 года, состоялось очередное перемещение украинских осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР" и выразивших желание переместиться для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию. Из мест несвободы так называемой "ДНР" перемещены 19 заключенных лиц", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены 34 пенитенциарных учреждения, в которых в 2014 г. находились 19 тыс. человек, - Минюст

Наемники РФ передали 19 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Лутковская 01Наемники РФ передали 19 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Лутковская 02Наемники РФ передали 19 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Лутковская 03

"По инициативе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоялись 9 подобных перемещений украинских осужденных из мест несвободы так называемой "ДНР", благодаря чему удалось переместить 166 человек, а также 12 человек из пенитенциарных учреждений АР Крым", - добавили в пресс-службе Лутковской.
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Негодных для установления величия и сракальности..
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даже зеки не хотят сидить в руцком мире - показательно
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зеки не то чтобы не хотят, а многие просто там отбывали, а родом они из подконтрольных территорий и не хотят потом выйти в тот "чудо-мир" и там и застрять. Плюс Лугандону свободных камер не хватает....
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Лучше, что их перевели. Почему ? Завтра им могут дать оружие и сказать что срок уберут , если пойдёте воевать за лаосские республики.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНаемники РФ передали 19 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Лутковская. ФОТОрепортаж
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