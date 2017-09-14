 Наемники РФ передали 19 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Лутковская. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
"Сегодня, 14 сентября 2017 года, состоялось очередное перемещение украинских осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР" и выразивших желание переместиться для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию. Из мест несвободы так называемой "ДНР" перемещены 19 заключенных лиц", - сказано в сообщении.
"По инициативе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоялись 9 подобных перемещений украинских осужденных из мест несвободы так называемой "ДНР", благодаря чему удалось переместить 166 человек, а также 12 человек из пенитенциарных учреждений АР Крым", - добавили в пресс-службе Лутковской.
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