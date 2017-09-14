 "Вот так п#здятся тут. Это Киев!": в столице произошло массовое побоище из-за помещения спортклуба "Восход". ФОТО+ВИДЕО

"В 9:40 полицейские получили сообщение о драке с пострадавшими на улице Бориспольской. На место прибыли полицейские патрули, спецназовцы и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Предварительно выяснилось, что конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание: новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещения, утром между ними и людьми, которые там занимались возник конфликт, а затем - драка. В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные - бежали), еще у одного - ранение из травматического оружия, у остальных - травмы тела. Информация о пострадавших уточняется. Человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят к управлению полиции. На месте правоохранители также изъяли нож для проведения экспертного исследования", - сообщают в полиции.
"Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших - устанавливают и разыскивают. После проведения первоочередной проверки их действия будут квалифицированы в соответствии с нормами административного или уголовного права. Кроме того, правоохранители устанавливают владельцев спортклуба и проверят документы, предоставленные людьми, которые заняли помещение ночью", - отмечают в Нацполиции.
Журналист Владимир Хенгистов сообщает, что новые "арендаторы" снова безуспешно попытались занять СК "Восход", используя "титушек".
"Полиция не вмешивалась. Поэтому моб из спортсменов и местной громады успешно погнал оппонентов своими силами. СК "Восход" должен быть возвращен городу", - пишет Хенгистов.
В сети YouTube также было опубликовано видео драки между спортсменами и людьми нового "арендатора".
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с Авяковым не только разговариваете, но и видите его, и власть над ним имеете спрашивать и приказывать ему можете... :D
Затяните еще косяк.... Авяков, Вам прям в глаза посмотрит и ответит.
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Теперь это называется спортклубами.
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Зрадофилы, а ну пропердите что-то и здесь для порядка
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гавно с лаптей толкьо отерло и уже кыянын?!
для приезжего быдла - левый берег это не Киев.
НСК.
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милицииполиции йоптыть
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ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ПРИМЕР ТОГО ШО У НАС В СТРАНЕ ПОСЛЕ ЯНУКОВИЧА НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.
ТОТ ЖЕ ОТЖИМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ...............................................
СНОВА ПОЯВИЛИСЬ ТИТУШКИ БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД НА ГРАНИЦЕ И СЕЙЧАС ВОТ СНОВА.
КСТАТИ, КАК ТОГДА НА ГРАНИЦЕ, ТАК И СЕЙЧАС ОНИ БЫЛИ ВООРУЖЕНЫ .
КРОМЕ ТОГО, УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ЭТА ВЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТ ПРОВЕРКУ И УЖЕ ЗАВЕЛИ ДЕСЯТКИ ДЕЛ НА ТЕХ, КТО ПРИЕХАЛ ПОДДЕРЖАТЬ СААКАШВИЛИ.
НО, ЗА ВООРУЖЕННЫХ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК ТИТУШЕК - НИ СЛОВА!!!
ВИДИМО У ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ КАК И У БАНДИТОВ ЯНУКОВИЧА - ТИТУШКИ В ЗАКОНЕ.
ТАКЖЕ "НЕИЗВЕСТНО" ПОЧЕМУ СБУ, МВД - НЕ ИЩУТ ТОГО ТАИНСТВЕННОГО МИНЕРА, КОТОРОГО СЕГОДНЯ ПОГРАНСЛУЖБА БЕЗ ВСЯКИХ ОСНОВАНИЙ ПРИЧИСЛИЛА К СТОРОННИКАМ МИХО.
ЭТА ВОРОВСКАЯ ШОБЛА УЖЕ ПОШЛА ПО БЕСПРЕДЕЛУ НА ПОРЯДОК ПРЕВЗОЙДЯ В ЭТОМ БАНДУ ЯНУКОВИЧА.
НЕУЖЕЛИ НАШ НАРОД НА ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ СНОВА нАСТУПИТ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
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Дикуни...
Але добре шо мріють стат Європейцями... може колись одужають.
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Они такие.
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Мабудь в орду. Бо, законов - нет, судов - нет, полиции - нет.... - зато есть "Европейский КУРС развития"! Совок нервно курит в стороне. Он так! Западных партнёров объёбывать не умел, как теперешняя влада может.
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