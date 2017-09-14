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Все про:драка (2168) Киев (18154) рейдерство (843)

 "Вот так п#здятся тут. Это Киев!": в столице произошло массовое побоище из-за помещения спортклуба "Восход". ФОТО+ВИДЕО

В результате массовой драки из-за помещения спортивного клуба "Восход" в Дарницком районе Киева шесть человек были доставлены в больницу: у одного - ножевое ранение, у другого - ранение из травматического оружия, остальные - с ушибами тела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"В 9:40 полицейские получили сообщение о драке с пострадавшими на улице Бориспольской. На место прибыли полицейские патрули, спецназовцы и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Предварительно выяснилось, что конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание: новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещения, утром между ними и людьми, которые там занимались возник конфликт, а затем - драка. В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные - бежали), еще у одного - ранение из травматического оружия, у остальных - травмы тела. Информация о пострадавших уточняется. Человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят к управлению полиции. На месте правоохранители также изъяли нож для проведения экспертного исследования", - сообщают в полиции.


Вот так п#здятся тут. Это Киев!: в столице произошло массовое побоище из-за помещения спортклуба Восход 01

"Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших - устанавливают и разыскивают. После проведения первоочередной проверки их действия будут квалифицированы в соответствии с нормами административного или уголовного права. Кроме того, правоохранители устанавливают владельцев спортклуба и проверят документы, предоставленные людьми, которые заняли помещение ночью", - отмечают в Нацполиции.

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Вот так п#здятся тут. Это Киев!: в столице произошло массовое побоище из-за помещения спортклуба Восход 02


Журналист Владимир Хенгистов сообщает, что новые "арендаторы" снова безуспешно попытались занять СК "Восход", используя "титушек".

"Полиция не вмешивалась. Поэтому моб из спортсменов и местной громады успешно погнал оппонентов своими силами. СК "Восход" должен быть возвращен городу", - пишет Хенгистов.

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В сети YouTube также было опубликовано видео драки между спортсменами и людьми нового "арендатора".

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борьба за собственность - при накоплении первоначального капитала - классический пример ,все как в штатах и европе в то время)))
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Мой родной спорткомплекс. Эх как там было познавательно на смешаных единоборствах. И самый безопасный зачуханый подземный переход в Киеве был именно возле этого СК
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((( без обид - я так смотрю все спортсмены - я один в лесу воспитывался - ну шо сказать - индеец))
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да не переживай, выкапывай томагавк и мочи всяких рейдеров))
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"Восход" находится на ул. Привокзальная, а не на ул. Бориспольская!
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Это стадион Восход находится на Привокзальной, а спорткомплекс на Бориспольской, 8
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Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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Передел.Новая власть,новые люди.Все хотят оторвать кусочек.
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Авяков,это что такое ... Я тебя спрашиваю,подонок. В глаза смотреть !
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Игорь Хирскл Ух-ты.... ! Не хилое у Вас курево и глюки как в реале...
с Авяковым не только разговариваете, но и видите его, и власть над ним имеете спрашивать и приказывать ему можете... :D
Затяните еще косяк.... Авяков, Вам прям в глаза посмотрит и ответит.
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Это была шутка. Не бери в голову,если она тебя так заводит.
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Петро бы лучше выпускал автозаки вместо "Богданов"
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Банда на банду.
Теперь это называется спортклубами.
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Хоть одного рейдера посадили? судью ,который принимал рейдерские решения? Коломойский главный рейдер Украины почему не сидит?
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Открытый чемпионат Дарницкого района по смешанным единоборствам можно считать официально закрытым? Или это только открытие было?
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Поубивались бы друг об друга, было бы здорово.
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Инвесторы! Добро пожаловать в Украину! Самое безобидное, что с вами может случиться - это рейдерство вашего предприятия. Если повезет - останетесь живым.))))
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Не отпугивайте потенциальных инвесторов .Пускай едут , деньги везут .
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А мусара всегда за тех кто побеждает)) Стоят в сторонке,потом крутят тех кто уже на земле побитый лежит.
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Европа, хули.
Зрадофилы, а ну пропердите что-то и здесь для порядка
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прямо песня !!! полиция не вмешивалась !!! собаков пора на выход
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какой милый и доброжелательный человечек...
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На фото вверху ? О , дааа бабушек через дорогу постоянно переводит .
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Когда то был отличный стадион, и споркомплекс, а теперь весь в руинах, кроме качков и борцов, на нём проводят уроки физкультуры, а попросту сидят и курят учащиеся медучилища!
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Щас котов дворовых вышел покормить, которых стало уже 8(восемь). Ну... шо сказать- как-то они решают эти вопросы... детворе место уступают... беременным... ну, да- рычат, но друг-друга не убивают. И не рвут.
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Если власть самоустраняется от решения вопросов, которые она должна решать - быть беде, ибо такая власть в принципе не нужна
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что за быдлован это коментирует?!
гавно с лаптей толкьо отерло и уже кыянын?!
для приезжего быдла - левый берег это не Киев.
НСК.
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Ну вся же полиция Саакашлили по всей стране ловит, которого в ней нет.
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Драка спортсменов, одно ножевое, один с травмата ранен, а где единоборства?
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Журналист Владимир Хенгистов сообщает, что новые "арендаторы" снова безуспешно попытались занять СК "Восход", используя "титушек".
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ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ПРИМЕР ТОГО ШО У НАС В СТРАНЕ ПОСЛЕ ЯНУКОВИЧА НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.

ТОТ ЖЕ ОТЖИМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ...............................................

СНОВА ПОЯВИЛИСЬ ТИТУШКИ БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД НА ГРАНИЦЕ И СЕЙЧАС ВОТ СНОВА.

КСТАТИ, КАК ТОГДА НА ГРАНИЦЕ, ТАК И СЕЙЧАС ОНИ БЫЛИ ВООРУЖЕНЫ .

КРОМЕ ТОГО, УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ЭТА ВЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТ ПРОВЕРКУ И УЖЕ ЗАВЕЛИ ДЕСЯТКИ ДЕЛ НА ТЕХ, КТО ПРИЕХАЛ ПОДДЕРЖАТЬ СААКАШВИЛИ.

НО, ЗА ВООРУЖЕННЫХ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК ТИТУШЕК - НИ СЛОВА!!!

ВИДИМО У ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ КАК И У БАНДИТОВ ЯНУКОВИЧА - ТИТУШКИ В ЗАКОНЕ.

ТАКЖЕ "НЕИЗВЕСТНО" ПОЧЕМУ СБУ, МВД - НЕ ИЩУТ ТОГО ТАИНСТВЕННОГО МИНЕРА, КОТОРОГО СЕГОДНЯ ПОГРАНСЛУЖБА БЕЗ ВСЯКИХ ОСНОВАНИЙ ПРИЧИСЛИЛА К СТОРОННИКАМ МИХО.

ЭТА ВОРОВСКАЯ ШОБЛА УЖЕ ПОШЛА ПО БЕСПРЕДЕЛУ НА ПОРЯДОК ПРЕВЗОЙДЯ В ЭТОМ БАНДУ ЯНУКОВИЧА.

НЕУЖЕЛИ НАШ НАРОД НА ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ СНОВА нАСТУПИТ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
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ага на сайте минфина даже статья расходов есть "Титушки".
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Чого сполошилися? "Європейці" вирішують спорні бізнес питання у Європейському місті Київ....
Дикуни...
Але добре шо мріють стат Європейцями... може колись одужають.
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Как-то скучно...Ни взрывов. ни стрельбы. Всерьез задумался о том, что, возможно, населению надо разрешить продажу оружия. Только надо запустить грузовики в города, для вывоза трупов.
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попроси, что б у тебя во дворе поставили пару парашских мобильных крематория.
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То мы куда идём? В Европу или взад, в орду?
Мабудь в орду. Бо, законов - нет, судов - нет, полиции - нет.... - зато есть "Европейский КУРС развития"! Совок нервно курит в стороне. Он так! Западных партнёров объёбывать не умел, как теперешняя влада может.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Вот так п#здятся тут. Это Киев!": в столице произошло массовое побоище из-за помещения спортклуба "Восход". ФОТО+ВИДЕО
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