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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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Все про:взятка (4500) вуз (642) Киев (18148) коррупция (7444)

 Преподаватель столичного вуза вымогал 13 тыс. грн от студента за сохранение бюджетной формы обучения, - прокуратура. ФОТО

В Киеве задержали преподавателя кафедры управления персоналом и экономики труда Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана за получение взятки от студента.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

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Преподаватель требовал и получил 13 тыс. гривен от студента за "непрепятствование его дальнейшему обучению за государственный счет".

Сам студент успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на первый курс факультета экономики агробизнеса университета бюджетной формы обучения.

С целью получения взятки преподаватель угрожал студенту лишением бюджетного содержания и переводом на контрактную форму обучения по результатам следующей сессии.

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Преподаватель столичного вуза вымогал 13 тыс. грн от студента за сохранение бюджетной формы обучения, - прокуратура 01
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Как они уже з...бали,эти "нищие" преподаватели!
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И тупые studentы. Для справки: в этом году одном австрийском универе из 978 выпускников дипломы получили 17. И без единой взяточки. Правда, и преподы украинские там не конают
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ну теперь и сам на бюджет попал (в сизо ж бесплатно кормят?)
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странный студент...шо,впадлу было подарить преподавателю 500$ одной купюрой?
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странный студент...шо,впадлу было подарить преподавателю 500$ одной купюрой
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Это препод идиот,плохо студенту закон Архимеда пояснил
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреподаватель столичного вуза вымогал 13 тыс. грн от студента за сохранение бюджетной формы обучения, - прокуратура. ФОТО
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