 Преподаватель столичного вуза вымогал 13 тыс. грн от студента за сохранение бюджетной формы обучения, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Преподаватель требовал и получил 13 тыс. гривен от студента за "непрепятствование его дальнейшему обучению за государственный счет".
Сам студент успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на первый курс факультета экономики агробизнеса университета бюджетной формы обучения.
С целью получения взятки преподаватель угрожал студенту лишением бюджетного содержания и переводом на контрактную форму обучения по результатам следующей сессии.
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странный студент...шо,впадлу было подарить преподавателю 500$ одной купюрой
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Это препод идиот,плохо студенту закон Архимеда пояснил
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