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 Политика Украины
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 Во время обыска в квартире одного из участников событий на пункте "Шегини" обнаружены оружие и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Автомат Калашникова и более тысячи патронов правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. Устанавливается происхождение изъятого. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

"13 сентября полицейские провели санкционированный обыск в квартире одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов - 790 шт. калибра 5,45 мм и 301 шт. калибра 7,62 мм. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование, чтобы выяснить их происхождение", - рассказали в полиции.

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Во время обыска в квартире одного из участников событий на пункте Шегини обнаружены оружие и боеприпасы, - полиция 01Во время обыска в квартире одного из участников событий на пункте Шегини обнаружены оружие и боеприпасы, - полиция 02

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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А на кухне под плитой удостоверение агента кремля и тетрадка с надписью "План покушения на Геращенко и Шокина"
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Нє мілко плаваєте

Потім Шоколадна експертиза скаже що з цього АК на майдані 2014 стріляли в мітенгуючих
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Детально разработанный план "Шатун"! А кроме того, наркотики, шпионские гаджеты и камни-камеры, лежащие на Банковой!
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Дивує як ще в цій квартирі не знайшли плантацію Маріхуани

Просто яке відношення має обшук квартири когось там до проходження через кордон, ЧИ в Шоколадному Кримінальному Законодавстві тепер кордон Країни і зброя в квартирі це одна стаття?
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меня терзают смутные сомнения. У Шпака - магнитофон, у посла - медальон... (с)
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самая главная улика такова - были найдены визитки путена
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обнаружено фото Санчеса -минера КПП Шегени


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Это которое к поезду "Интерсити" прицеплено было?
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кокс выкинули в пропасть потеряли во время операции
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В хазяйстві все знадобиться- там воно і згниє.
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Не думал, что менты опустятся до такого. Видать серьезно соевый обиделся на Мишку
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не обиделся-а хорошо знает-что его он не купит
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Так это совсем дбил, три дня держал дома оружие, ждал обыска. Или может оно появилось случайно. А то так прорвали границу, взяли штурмом, объявили о заминировании... А тут нате оружие. Это уже серьезно, а так тянуло на хулиганку
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Нашли визитку Саакашвили - правда, старого образца...

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Мусора,что с них возьмешь.Когда нечего предьявить,идут по дуболомской схеме,подбрасывают оружие и наркоту.Надо было еще на автомате написать,собственность саакашвили)))
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теперь каждый уголовник или подследственный будет считаться участником прорыва?
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а причем тут квартира до КПП ? или ты думаешь что полстраны с твоего АТО, твои портреты домой привезли? майдана с дубинками больше не будет...
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Власть пытается отыграться в режиме "постфактум", прессуя активистов, помогавших Михо в увлекательной игре "преодолей капканы и засады на польско-украинской границе".

Но на что при этом рассчитывают барыги? - лично мне непонятно. Запугать активистов, прошедших сначала через бойню на Институтской, а затем участвовавших в боевых действиях с рашисткими агрессорами?

Это наглядное проявление психологии чмошников, которые ссут любого стука в собственную дверь. Им кажется, что тех вещей, которые панически ссут они сами, боятся и все остальные. Объясняю, вам, чмошникам, популярно: не смешите мои тапки, ибо ничего кроме злости и лютой ненависти к барыгам и их холуям эти действия вызвать не могут…
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порошенко та його мусаріли покидьки та кінчені тварюки
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А что находится с той стороны планеты по прямой сквозь землю? По-моему там сейчас шоколадники раскапываются.
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Не удивлюсь, если последует сообщение, что все это нашел доблестный Шкуряк. Его, кстати, Авякин очень любит: он же, как объясняют в эмвэдэ, пониже и у него дупа поближе, а для шибздиковатого Авякина это немаловажно.
А вообще, эти полицаи - просто скоты. Мерзкие скоты.
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на фото АКС-74. 5.45мм. патрони -7.62мм. не те підкинули ?
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Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов - 790 шт. калибра 5,45 мм и 301 шт. калибра 7,62 мм. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование, чтобы выяснить их происхождение", - рассказали в полиции.
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я таких фоток могу милионы наделать и сказать что это все у меня дома
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Саакашвили круто подставил людей, теперь они поедут шконки полировать.
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Чем же он их подставил? Тем что призвал отстаивать свои права и достоинство? Тем что сам пытается не гнутся под барыжную власть и людей к этому призывает?
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Скорее всего, у кого-то из батальона "Донбасс". Они его тогда с собой везли на машинах вполне легально, а теперь менты решили "оправить на экспертное исследование"...
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Если порванный портрет гаранта не нашли - уже хорошо.
PS А грамм 20 наркоты - пожадничали?

ЗЗЫ а какого они квартиры шмонают?
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І все то лежало в звичайній шафі для одягу...А цікаво пальчики власника там є?
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Я вот пытаюсь представить, без всяких понтов. Я пытаюсь представить себя- реального Гражданина Украины. На месте этого странного политика. Попробуем?
Итак, я, будучи волею судьбы, случайно вовлеченным толпой, проник, вместе с Сааакашвили, на территорию Украины. Опаньки!!! Первая потеря- у меня нет паспорта... затерялся... ну, бывает. Мои действия: я, начинаю, в самых ближайших к границе областных центрах,- публично, на камеру, оскорблять Действующего Президента Украины, при этом- особо педалируя на необходимость его свержения. То есть: я призываю к свержению Власти...

Как вы думаете, уважаемые посетители Цензора, на какой минуте этой деятельности, мне бы не просто заткнули пасть, а и упаковали... и предъявили всё такое, что Штепа бы- просто отдыхала???!!! Не знаете??? А я- предполагаю- на первой. Минуте, то есть...

Шо происходит??? Шо они ВСЕ хотят с нами сотворить???!!
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Что то я не припомню слов о силовом свержении власти или конституционного строя
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Да??? Та неужто? А я - готов был бы пошарить, по Цензору и предъявить. Просто лень. Но... если вы настаиваете, то я сподоблюсь.
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не позорь такую фамилию циничной брехней.
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Какой брехней, детка? Я- ни разу не соврал. И ты- это знаешь. Вестись на бото-троллячьи разводняки- не стану. Даже не мечтай.
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Когда хотят СИЛОЙ поменять власть, то по майданам и площадям не шоркаются, а тихо готовят переворот! Твой, мягко говоря, высер в незачет.
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С чьей стороны был этот "участник"? Со стороны Михо, или - провладной кодлы?
Шо за лабуду "несут" шоколадные лизоблюды(жополизы)!
И ежу понятно, шо нихто из сторонников Михо не собирался "воевать" с украинской армией или погранцами.
На кого рассчитана эта "джинса"!
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а шож за наркоту забыли. янтарь, сигареты. или то сфера деятельнсти наших пограничникв?
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Не сумев избавиться от Саакашвили путем лишения его гражданства, политические противники вынуждены будут перенести свой удар с лидера на его свиту. В данном случае - это самое логичное решение, которое, в конечном итоге, «похоронит» все амбициозные планы грузинско-украинского вождя.

Любой коллектив нуждается в лидере, прежде всего, как в защитнике. Каждый маленький член сообщества рассчитывает, что вожак приведет его и таких же как он к успешной жизни и защитит от любых невзгод. Лидер - это, прежде всего, защитник. Если он не может защитить своих соратников, то быстро теряет авторитет и люди перебегают от него к другому лидеру, в котором видят силу.

Сегодня идут аресты тех, кто прорывался с Саакашвили через границу. Завтра будут проверять бизнес, который поддерживает Михаила и, разумеется, найдут массу нарушений, без которых ни один бизнес в Украине не работает. Послезавтра возьмутся за ключевых фигур в его окружении.

😎
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Интересно, какой дебил выдал санкцию на обыск жилища лица, которому инкриминируется максимум "хулиганка"?
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і Ви питаєте про це в країні де править Шоколадна зграя злодіїв ?
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Мене увесь час мучать сумніви: Чому, якщо Міхо провів реформи в судах Грузії, та поліції, боїться стати перед реформованим судом, чому не оскаржив позбавлення його громадянства України в українському, а потім в європейському судах? Нікому не вірить?
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Он старый кокаинщик, может паранойя на фоне употребления.
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Кто бы сомневался. Не хватает только "белого порошка" - стандартный набор при желании навешать уголовную статью. Интересно, это "просьба" "легитимного" или инициатива подхалимов и лизоблюдов?
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гипотетически:
я вот не понимаю, если такая угроза трону, сам Порох не мог поехать встретить старого друга?
конфликт бы замяли скорее всего, либо поножовщина на месте. "Не уровень президента" встречать товарища? которому дал гражданство и назначил главой ОГА ? так вот кто не хочет платить алименты ) это же не штатная ситуация, зачем рулить чужими руками? трон и так шатался, а теперь вообще одно полупопие на полу сидит.
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какие же вы предсказуемые,барыжно-шоколадная шобла. ох и закачалась ваша лодка,бегите крысы,бегите!!!
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Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу,
И торчит из жопы веник -
Должен мишка много денег.
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У нас сыщики талантливые, сейчас найдут даже танк в гараже.
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Могли и наркоту подкинуть . Легче нести .
У Пашинского и прочьей сволочи сделайте обыск .
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Я вчера зайцем проехал в трамвае.
Теперь жду обыска.
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Я дивився тоді трансляцію і мене вразило те, як вомбат грішин і його херої везли таку кількість зброї(хоч і зареєстрованної) на мітинг тіпа з метою "перевезення" і з нахабними претензіями "що-не можна ?" і вдягнуті ледь не по бойовому там, де це не є необхідним. Клоуни-дурники-провокатори...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВо время обыска в квартире одного из участников событий на пункте "Шегини" обнаружены оружие и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж
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