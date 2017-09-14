 Во время обыска в квартире одного из участников событий на пункте "Шегини" обнаружены оружие и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.
"13 сентября полицейские провели санкционированный обыск в квартире одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов - 790 шт. калибра 5,45 мм и 301 шт. калибра 7,62 мм. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование, чтобы выяснить их происхождение", - рассказали в полиции.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.
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Нє мілко плаваєте
Потім Шоколадна експертиза скаже що з цього АК на майдані 2014 стріляли в мітенгуючих
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Дивує як ще в цій квартирі не знайшли плантацію Маріхуани
Просто яке відношення має обшук квартири когось там до проходження через кордон, ЧИ в Шоколадному Кримінальному Законодавстві тепер кордон Країни і зброя в квартирі це одна стаття?
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Но на что при этом рассчитывают барыги? - лично мне непонятно. Запугать активистов, прошедших сначала через бойню на Институтской, а затем участвовавших в боевых действиях с рашисткими агрессорами?
Это наглядное проявление психологии чмошников, которые ссут любого стука в собственную дверь. Им кажется, что тех вещей, которые панически ссут они сами, боятся и все остальные. Объясняю, вам, чмошникам, популярно: не смешите мои тапки, ибо ничего кроме злости и лютой ненависти к барыгам и их холуям эти действия вызвать не могут…
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А вообще, эти полицаи - просто скоты. Мерзкие скоты.
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PS А грамм 20 наркоты - пожадничали?
ЗЗЫ а какого они квартиры шмонают?
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Итак, я, будучи волею судьбы, случайно вовлеченным толпой, проник, вместе с Сааакашвили, на территорию Украины. Опаньки!!! Первая потеря- у меня нет паспорта... затерялся... ну, бывает. Мои действия: я, начинаю, в самых ближайших к границе областных центрах,- публично, на камеру, оскорблять Действующего Президента Украины, при этом- особо педалируя на необходимость его свержения. То есть: я призываю к свержению Власти...
Как вы думаете, уважаемые посетители Цензора, на какой минуте этой деятельности, мне бы не просто заткнули пасть, а и упаковали... и предъявили всё такое, что Штепа бы- просто отдыхала???!!! Не знаете??? А я- предполагаю- на первой. Минуте, то есть...
Шо происходит??? Шо они ВСЕ хотят с нами сотворить???!!
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Шо за лабуду "несут" шоколадные лизоблюды(жополизы)!
И ежу понятно, шо нихто из сторонников Михо не собирался "воевать" с украинской армией или погранцами.
На кого рассчитана эта "джинса"!
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Любой коллектив нуждается в лидере, прежде всего, как в защитнике. Каждый маленький член сообщества рассчитывает, что вожак приведет его и таких же как он к успешной жизни и защитит от любых невзгод. Лидер - это, прежде всего, защитник. Если он не может защитить своих соратников, то быстро теряет авторитет и люди перебегают от него к другому лидеру, в котором видят силу.
Сегодня идут аресты тех, кто прорывался с Саакашвили через границу. Завтра будут проверять бизнес, который поддерживает Михаила и, разумеется, найдут массу нарушений, без которых ни один бизнес в Украине не работает. Послезавтра возьмутся за ключевых фигур в его окружении.
😎
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і Ви питаєте про це в країні де править Шоколадна зграя злодіїв ?
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я вот не понимаю, если такая угроза трону, сам Порох не мог поехать встретить старого друга?
конфликт бы замяли скорее всего, либо поножовщина на месте. "Не уровень президента" встречать товарища? которому дал гражданство и назначил главой ОГА ? так вот кто не хочет платить алименты ) это же не штатная ситуация, зачем рулить чужими руками? трон и так шатался, а теперь вообще одно полупопие на полу сидит.
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Оторвали мишке лапу,
И торчит из жопы веник -
Должен мишка много денег.
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У Пашинского и прочьей сволочи сделайте обыск .
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Теперь жду обыска.
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