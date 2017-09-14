 Прорыв трубы в Киеве: потоком воды разрушило гаражи. ВИДЕО+ФОТО

В Голосеевском районе Киева из-за прорыва теплотрассы разрушены гаражи, передает Цензор.НЕТ.
Видео dtp.kiev.ua
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На месте происшествия, люди, которые живут в Ясиноватском переулке, озвучивают другие версии.
По их словам, на месте, где произошел сам обвал, до сих пор была земляная насыпь, но она была достаточно небольшой. Также рассказывают, что в течение года, с тех пор как началось строительство многоэтажных домов, сюда часто свозили землю строители. Это продолжалось до вчерашнего дня, пока вечером вся эта почва не посыпалась. Под землей оказались пустоты, залитые грунтовыми водами, вода повредила придомовую территорию. И сегодня здесь вместе с владельцами дома находятся юристы и представители строительной компании. По словам людей, здесь уже были представители Голосеевской райадминистрации и спасатели.
О пострадавших пока не сообщается.
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а воду не прорвало
а специально выпили
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