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 Прорыв трубы в Киеве: потоком воды разрушило гаражи. ВИДЕО+ФОТО

Местные жители утверждают, что обвал произошел из-за действий строителей.


В Голосеевском районе Киева из-за прорыва теплотрассы разрушены гаражи, передает Цензор.НЕТ.

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Видео dtp.kiev.ua

На месте происшествия, люди, которые живут в Ясиноватском переулке, озвучивают другие версии.

По их словам, на месте, где произошел сам обвал, до сих пор была земляная насыпь, но она была достаточно небольшой. Также рассказывают, что в течение года, с тех пор как началось строительство многоэтажных домов, сюда часто свозили землю строители. Это продолжалось до вчерашнего дня, пока вечером вся эта почва не посыпалась. Под землей оказались пустоты, залитые грунтовыми водами, вода повредила придомовую территорию. И сегодня здесь вместе с владельцами дома находятся юристы и представители строительной компании. По словам людей, здесь уже были представители Голосеевской райадминистрации и спасатели.

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О пострадавших пока не сообщается.

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Прорыв трубы в Киеве: потоком воды разрушило гаражи 01

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может теракт
а воду не прорвало
а специально выпили
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Там 2 видных застройщика. Какой-то рыг и Кондитер. Поэтому старые дома и гаражи, занимающие дорогую землю на Сталинке, чего-то часто взрываются и топятся в последнее время
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А гаражи возле новостроев, видимо те что сноситься не хотели
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в новострое поземную парковку хотели - вот и подрыли...
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