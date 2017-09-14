 Сотрудник ГФС на Полтавщине попался на взятке в $2,5 тыс.. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.
По ее словам, злоумышленник вымогал и получил от предпринимателя 2,5 тысячи долларов США за возвращение последнему временно изъятого имущества и не привлечение его к административной ответственности за якобы выявленные нарушения порядка хранения и транспортировки алкогольных напитков.
"Сотрудник фискальной службы был задержан после получения взятки. В настоящее время проводится комплекс процессуальных и розыскных действий. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала Варченко.
Она также подчеркнула, что действия задержанного квалифицируются по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.
646 6
Материалы по теме: Взяточники
Задержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством "Укрзализныци" , - Луценко. ФОТО(76)
При получении $70 тысяч взятки задержан Вахтанг Джакели - замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци"(85)
Чиновник ГФС задержан в Херсоне при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО(11)
Таможенник задержан в пункте пропуска "Чонгар" при получении 30,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО(12)
Сила договоренностей(0)
Глава правления ГАК "Хлеб Украины" погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко. ФОТО(47)
Судья и чиновник Пенсионного фонда задержаны в Мукачево при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО(27)
им что форму не выдают? а хоть документы у него в порядке?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить