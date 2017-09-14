EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Фоторепортаж
  646  6
Материалы по теме:
Все про:взятка (4500) ГПУ (8898) налоговая милиция (1613) Полтавщина (515) СБУ (14893) ГФС (3230)

 Сотрудник ГФС на Полтавщине попался на взятке в $2,5 тыс.. ФОТОрепортаж

В Полтавской области сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали на взятке должностное лицо областного управления Государственной фискальной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.

По ее словам, злоумышленник вымогал и получил от предпринимателя 2,5 тысячи долларов США за возвращение последнему временно изъятого имущества и не привлечение его к административной ответственности за якобы выявленные нарушения порядка хранения и транспортировки алкогольных напитков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГФС задержан в Херсоне при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

"Сотрудник фискальной службы был задержан после получения взятки. В настоящее время проводится комплекс процессуальных и розыскных действий. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала Варченко.


Сотрудник ГФС на Полтавщине попался на взятке в $2,5 тыс. 01

Сотрудник ГФС на Полтавщине попался на взятке в $2,5 тыс. 02

Она также подчеркнула, что действия задержанного квалифицируются по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что то СБУшник за спиной у жлоба какой-то... стремный (как шахидка)!
им что форму не выдают? а хоть документы у него в порядке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А возле 2,5 штук баков, 100 гривасиков это я так пониаю взятку СБУшникам приготовил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Громкое дело Насирова становится тихим забытым прошлым.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник ГФС на Полтавщине попался на взятке в $2,5 тыс.. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти