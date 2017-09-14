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 Общество, Фоторепортаж
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 Митинг сторонников Саакашвили в Черновцах собрал около полутысячи человек. ФОТОрепортаж

В среду, 13 сентября, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили прибыл в Черновцы для встречи со своими сторонниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БукИнфо".

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Черновцы стали вторым областным центром после Львова, куда после возвращения в Украину приехал политик.

Митинг, организованный менее чем за сутки и о котором больше узнали по "сарафанному радио" собрал на Центральной площади города около 500 человек.

По мнению агентства, единственный четкий месседж, озвученный Саакашвили, касался объединения оппозиционных сил.

"Оппозиционные силы должны объединиться ради победы, ради общей цели. Если будут ехать пять поездов в одном направлении и каждый будет меня перетаскивать к себе, то это ничего не даст", - сказал Саакашвили.

Отмечается, что на событии присутствовали центральные украинские СМИ, а также представители грузинской телекомпании, которые были замечены на границе и во Львове.

Из местных телеканалов прямую трансляцию вел "Черновицкий луч", а после митинга был прямой эфир на ГТРК "Черновцы".

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как это? а кто забор свалил? а палатку на трассе поставил? не преуменьшайте великие деяния.
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ну он еще бабе из Шабо,которая своих четырех детей умирать оставила в горящем доме,а сама выскочила ,приказал новый дом построить(на дом сам при этом не складывался) - заслуга прям сомнительная какая то...
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Вообще-то хатка бракосочетаний - это заслуга Паши Петренко и Минюста, чурчхелла тут ни одним боком.
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А-а-а-а-а! Одеса, це Київ переплюнув вас почуттям гумору? Призначили вам нафталінового Президента Грузії губернатором, сказали, що це найрозумніший онук Сонькі Золотої Ручки і Остапа Бендера, а одесити і проковтнули це..?
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так он жеш распиаренный как свадебный торт в Украину въехал. Гадя Гавченко - 2.
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очень характерным признаком заката Мишкиной"прорывной" карьеры, есть тот факт, что на митинге рядом с Мишкой отсутствуют Йулька, Наливайка, Йулькин адвакат Власенка, и депитутки помельче типа Добродомова, Деревянко, и тем более, рядом с Мишкой нету лидера "Сцувамвпомощь" Садового и членов его секты...
УСЁ!!! от Мишки отвернулись все опозиционеры, которые хотели попиариться на Мишке!
а знаете почему?! потому что Мишка выступил в роли "попа Гапона" и подставил бабу Йулю и Наливайку под уголовную статью и похерил им возможность участвовать на следующих выборах! УСЁ!!!! Нету больше бабы Йули! и нету больше Наливайки!
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у тут Порох все переиграл - грузинский поп Гапон продолжает разрывать пуканы рейтинги колясочникам и самонемощам ..
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такие проходимцы и популисты как сакашвили, всегда найдут поддержку среди ваты. Хорошо, что таких не много и то наверняка проплаченные.
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главное не количество а качество мне нравится что я не вижу там морд чиновников или испуганных лиц согнанных бюджетников
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та шо в хочете!, Черновци маленьке мистечко. Нехай в Одессу приедет митинговать,

поржем.
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Порох наш менеджер, сидящий у нас на зарплате. нехай вкалывает, бо будет уволен.
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Бют, оппоблок, рух нових сил, свобода... А хто п'ятий?
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Может самопомич? Семенчик там сакаку-патриота тащил на плечах в Украину, и садовой-мусоргский потчевал.
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Швидш за все. Якщо згадати що Самопоміч і Саакашвілі- проекти Коломойського, то так.
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Задача Саакашвили-чтоб люди зашевелились и начали действовать,менять страну.Всё.Иначе "план Маршалла "-не светит.
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ну, в качестве подсрачникодавателя ещё прокатит. можно и посмотреть, что из этого выйдет...
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Цензор.НЕТФотоОбществоМитинг сторонников Саакашвили в Черновцах собрал около полутысячи человек. ФОТОрепортаж
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