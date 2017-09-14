 Митинг сторонников Саакашвили в Черновцах собрал около полутысячи человек. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БукИнфо".
Черновцы стали вторым областным центром после Львова, куда после возвращения в Украину приехал политик.
Митинг, организованный менее чем за сутки и о котором больше узнали по "сарафанному радио" собрал на Центральной площади города около 500 человек.
По мнению агентства, единственный четкий месседж, озвученный Саакашвили, касался объединения оппозиционных сил.
"Оппозиционные силы должны объединиться ради победы, ради общей цели. Если будут ехать пять поездов в одном направлении и каждый будет меня перетаскивать к себе, то это ничего не даст", - сказал Саакашвили.
Отмечается, что на событии присутствовали центральные украинские СМИ, а также представители грузинской телекомпании, которые были замечены на границе и во Львове.
Из местных телеканалов прямую трансляцию вел "Черновицкий луч", а после митинга был прямой эфир на ГТРК "Черновцы".
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УСЁ!!! от Мишки отвернулись все опозиционеры, которые хотели попиариться на Мишке!
а знаете почему?! потому что Мишка выступил в роли "попа Гапона" и подставил бабу Йулю и Наливайку под уголовную статью и похерил им возможность участвовать на следующих выборах! УСЁ!!!! Нету больше бабы Йули! и нету больше Наливайки!
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пуканырейтинги колясочникам и самонемощам ..
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поржем.
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