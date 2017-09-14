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 Фоторепортаж, Технологии
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Все про:испытания (186) Одесская область (1688) трамвай (211) транспорт (1246)

 Новый трамвай украинского производства испытают на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Каменском Одесской области начали испытания и сертификацию нового трамвая модели К1М6, изготовленного украинской компанией "Татра-Юг".

Об этом сообщает Traffic.od.ua, информирует Цензор.НЕТ.

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Главный офис "Татра-Юг" расположен в Одессе, а производственные мощности - в Днепре на базе завода "Южмаш".

В Каменское вагон привезли в полуразобранном виде, трамвай является абсолютно новой разработкой и изготовлен в единственном экземпляре.

Трамвай пройдет тестирование на путях депо, затем его протестируют на городских линиях.

Данный трамвай имеет в длину 26 метров, три секции и три ходовые тележки. В салон ведут четыре двери, две из них - в низкопольную часть. Несмотря на достаточно современный дизайн проекта, трамваи аналогичной компоновки серийно с примерно двумя третями низкого пола производятся в Западной Европе с конца 1980-х гг., в России с 2011 г.

Трамвай модели К1М6 был официально презентован на проходившем в Одессе летом 2016 года инвестиционном форуме "Одесса-5Т". Презентация почти готового вагона состоялась лишь весной 2017 года.

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смотрится круто . если он ещё и ездит , то совсем не плохо .
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Ага, ездить он будет по грунтовке очень неплохо.

Село Каменское Арцизского района Одесской области с населением 2739 человек и площадью 5 кв.км просто не имеет ни железной дороги, ни трамвайніх путей.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)

Думаю, что трамвай будет кататься по Каменскому Днепропетровской области (бывш. назв. Днепродзержинск).

Надо исправить заголовок и текст новости.
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- Все шло, ехало, валило и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде электрический трамвай. (с)
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ну, на Перова видел беларусский.
дык и похож на кракодила и с рельс сошел.
за каким хреном покупают эти МАЗы, что автобус, что троллейбус - полное дерьмо.
дергаются, как паралич.
ну, львовские, конечно, в собственности у агрессора и сидения так низко, что кажется - садишься на пол.
а татра хоть научилась низкопольные вагоны делать?
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Этот крокодайл с ваших рельс сошёл?, следить за путями нужно :Кто мешает покупать Вольво, Мерсы, Татры , Алстом? А, грашей няма, ну тогда МАЗ или пешком, для здоровья полезней. Гы.
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мне нравиться - очень нужная техника - а то импортные получаются золотыми
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Новый трамвай украинского производства испытают на Одесчине - Цензор.НЕТ 984Главный офис "Татра-Юг" расположен в Одессе, а производственные мощности - в Днепре на базе завода "Южмаш"
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В Запорожье по новым бесшумным рельсам пустили первый трамвай
16 декабря 2016
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А можно было на нем жовто-блакытный цвет увидеть,а не блевотины флага с которым все сепары Одессы ходят !
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Что за бред? Каменское в Одесской области - это село с 3 тыс. жителей. Тут, наверное, имеется в виду бывший Днепродзержинск, переименованный в Каменское. Только он в Днепропетровской области.
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трамвай хорош ,но по Одессе с кривыми рельсами ездить , , он с французкого до привоза в ряд ли доедет....
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Спросили у Михо,его отношение к новому трамваю в Одессе,на что Михо ответил - Бе
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Цензор, вы хоть когда выпускаете материал, проверяете его достоверность? В селе Каменское, Одесской обл. есть трамваи? Трамвай привезен на сертификацию в г. Каменское (Днепродзержинск), Днепропетровской обл.
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Уж больно "новый дизайн" на хёндай смахивает.
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тю, блин!
я то думаю почему в село в Одесской области поперли трамвай из ЮжМаша!!!
Каменское - это же Днепродзержинск!!!
теперь все стало на рельсы!!!
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Было бы хорошо, чтобы закончили проект монорельсовой дороги из Гостомеля в Киев, а то стоит, разрушается.
Там ведь есть аэропорт, кроме того сейчас технологии позволяют закончить проект.
Была бы своеобразная визитная карточка Киева, ведь не в каждом городе мира такое есть.
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угу, Лужков в Масквабаде уже нагрел руки на этом тупиковом прожекте.
уже начали разбирать и переоборудовать в трамвай.
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А как же испытывали без мишико? Это кромешная зрада!
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Необыкновенно интересно. А не организовать ли Тетра -Юг скажем совместно с каким нибудь вагоноремонтным заводом...... консорциум!!!???? Цель - организация украинского производства "небесного метро". Т.е. монорельсового сообщения как дешевая альтернатива метро, для небольших средних городов(областных центров со сложными водоносными грунтами). Посмотрел ихний ролик - это вполне им по силам. Тем более, что это в принципе тот же трамвай, только тележка сверху. Это позволит разгрузить средние города от изобилия маршруток и улучшит экологию городов. Тем боле что, монорельс можно прокладывать поверх существующих магистралей. Тут вам и рабочие места, тут вам и наша металлургия, тут и решение извечных проблем с метро(нет денег).
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Что возмущает, то что если внедряют украинское, то это бароахло, а если зарубежное - то откаты. А я считаю, что будет очень хорошо, если будут внедряться украинская техника. Это даст заводу возможность развиваться и совершенствоваться. Ведь выпускалась раньше конкурентноспособная техника. Неужели зарубежные производители стали сразу выпускать супер модели?! Нужно проталкивать и развивать свое. Тошно читать диванных експертов.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНовый трамвай украинского производства испытают на Одесчине. ФОТОрепортаж
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