 Новый трамвай украинского производства испытают на Одесчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Traffic.od.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Главный офис "Татра-Юг" расположен в Одессе, а производственные мощности - в Днепре на базе завода "Южмаш".
В Каменское вагон привезли в полуразобранном виде, трамвай является абсолютно новой разработкой и изготовлен в единственном экземпляре.
Трамвай пройдет тестирование на путях депо, затем его протестируют на городских линиях.
Данный трамвай имеет в длину 26 метров, три секции и три ходовые тележки. В салон ведут четыре двери, две из них - в низкопольную часть. Несмотря на достаточно современный дизайн проекта, трамваи аналогичной компоновки серийно с примерно двумя третями низкого пола производятся в Западной Европе с конца 1980-х гг., в России с 2011 г.
Трамвай модели К1М6 был официально презентован на проходившем в Одессе летом 2016 года инвестиционном форуме "Одесса-5Т". Презентация почти готового вагона состоялась лишь весной 2017 года.
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Село Каменское Арцизского района Одесской области с населением 2739 человек и площадью 5 кв.км просто не имеет ни железной дороги, ни трамвайніх путей.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
Думаю, что трамвай будет кататься по Каменскому Днепропетровской области (бывш. назв. Днепродзержинск).
Надо исправить заголовок и текст новости.
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дык и похож на кракодила и с рельс сошел.
за каким хреном покупают эти МАЗы, что автобус, что троллейбус - полное дерьмо.
дергаются, как паралич.
ну, львовские, конечно, в собственности у агрессора и сидения так низко, что кажется - садишься на пол.
а татра хоть научилась низкопольные вагоны делать?
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16 декабря 2016
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я то думаю почему в село в Одесской области поперли трамвай из ЮжМаша!!!
Каменское - это же Днепродзержинск!!!
теперь все стало на рельсы!!!
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Там ведь есть аэропорт, кроме того сейчас технологии позволяют закончить проект.
Была бы своеобразная визитная карточка Киева, ведь не в каждом городе мира такое есть.
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уже начали разбирать и переоборудовать в трамвай.
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