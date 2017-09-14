 КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции получили информацию, что жители одного из населенных пунктов Белозерского района могут быть причастны к совершению разбойного нападения. Полученную информацию полицейские тщательно проверили. В результате проведения санкционированных обысков работники полиции обнаружили и изъяли арсенал оружия и боеприпасов", - рассказали в полиции.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков, к участию в раскрытии злоумышленников, кроме работников уголовного розыска, были задействованы бойцы подразделения "КОРД" и роты полиции особого назначения Главного управления полиции Херсонщины.
В ходе проведения санкционированного обыска полицейские совместно с работниками прокуратуры Херсонской области, представителями миграционной и пограничной служб в одном из домовладений в пос. Чернобаевка задержали 8 уроженцев иностранных государств в возрасте от 28 до 45 лет. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова "АК-74У", снайперскую винтовку, винтовку иностранного производства "ТИККА", три пистолета марки "Глок", пистолет Макарова и более 500 патронов к оружию, 6 гранат, глушители, тепловизоры, приборы ночного видения, военную форму, балаклавы и денежные средства, полученные преступным путем, в сумме более 36 тыс. долларов США.
Также у задержанных обнаружены личные документы, вызывающие сомнение в подлинности.
Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия.
"Операция "Оружие" продолжается. Сегодня отлично сработали оперативники Херсонщины. Задержаны 8 участников преступной группы, которая "специализировалась" на вымогательствах и разбоях на юге страны. Изъяты 7 единиц огнестрельного оружия, 6 гранат, боеприпасы, деньги, мобильные телефоны. Не останавливаемся", - прокомментировал задержание глава Нацполиции Князев.
2025 21
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Шведи в Україні
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Тут навіть невідомо набагато більше, - бо затримані є уродженцями інших країн, але вони теоретично можуть бути громадянами України.
То так можна і про порохнявого написати, - "уроженец іностранного государства", - Педро насправді народився у Молдові.
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Скільки це можна терпіти...
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гранаты пластид
это не стиль криминал грузин.
слишком тупо
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