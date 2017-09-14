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 Происшествия, Фоторепортаж
  2025  21
Все про:задержание (6206) оружие (4109) Нацполиция (8703) разбой (225) спецназ (621) Херсон (548) Херсонщина (767) КОРД (153) Мериков (3) Князев (141)

 КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция. ФОТОрепортаж

Задержанные специализировались на вымогательствах и разбоях на юге страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции получили информацию, что жители одного из населенных пунктов Белозерского района могут быть причастны к совершению разбойного нападения. Полученную информацию полицейские тщательно проверили. В результате проведения санкционированных обысков работники полиции обнаружили и изъяли арсенал оружия и боеприпасов", - рассказали в полиции.

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Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков, к участию в раскрытии злоумышленников, кроме работников уголовного розыска, были задействованы бойцы подразделения "КОРД" и роты полиции особого назначения Главного управления полиции Херсонщины.

В ходе проведения санкционированного обыска полицейские совместно с работниками прокуратуры Херсонской области, представителями миграционной и пограничной служб в одном из домовладений в пос. Чернобаевка задержали 8 уроженцев иностранных государств в возрасте от 28 до 45 лет. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, автомат Калашникова "АК-74У", снайперскую винтовку, винтовку иностранного производства "ТИККА", три пистолета марки "Глок", пистолет Макарова и более 500 патронов к оружию, 6 гранат, глушители, тепловизоры, приборы ночного видения, военную форму, балаклавы и денежные средства, полученные преступным путем, в сумме более 36 тыс. долларов США.


КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция 01КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция 02КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция 03КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция 04КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция 05КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция 06

Также у задержанных обнаружены личные документы, вызывающие сомнение в подлинности.

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Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия.

"Операция "Оружие" продолжается. Сегодня отлично сработали оперативники Херсонщины. Задержаны 8 участников преступной группы, которая "специализировалась" на вымогательствах и разбоях на юге страны. Изъяты 7 единиц огнестрельного оружия, 6 гранат, боеприпасы, деньги, мобильные телефоны. Не останавливаемся", - прокомментировал задержание глава Нацполиции Князев.

КОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция 07


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Как иностранцы с оружием оказались в Херсоне? Границу прорвали? Или их пропустили за деньги,как Гиркина в 2014 году?
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Не верю я во все эти аресты, вот не верю. Врут, врут, врут и врут.
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прошли как обычно, оружие купили тут, это не квантовая физика.
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Каие иностранцы-из каких стран?Может правду говорить будем ?Это кто,шведы ?
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термин "иностранцы" употребляется когда не известно из какой они дыры. язык не идентификатор.
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совместная норвержско-шведская ОПГ. лица скандинавской национальности.
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Українські шведи (188 чоловік) якраз майже всі проживають на Херсонщині.

Шведи в Україні
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задержали 8 уроженцев иностранных государств Источник: https://censor.net.ua/p455268
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Тут навіть невідомо набагато більше, - бо затримані є уродженцями інших країн, але вони теоретично можуть бути громадянами України.
То так можна і про порохнявого написати, - "уроженец іностранного государства", - Педро насправді народився у Молдові.
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И каких государств? Почему конкретно не пишут.
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Если иностранцы.., то как обычно скорее всего с Кавказа..., и скорее всего муслимы... Вот только не надо рассказывать , что национальность не имеет значения.. В это уже даже в Европе не верят...
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Интересно, кто же пускает этих криминальных "иностранцев" в Украину? Бандюганы могут спокойно пересечь границу и творить в чужой стране беспредел. А эти имбецилы за Саакашвили гоняются.
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иностранцы... Норвержско-шведская ОПГ. Лица скандинавской национальности.

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Ну хоть тут не пукалки Флобера или пневматика. Прогресс.
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"Хаттабки" подсказывают, что эти лица с Северного Кавказа.
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Школадні пси вже відкрито полюють на поцріотів "рух нових сцил"..
Скільки це можна терпіти...
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снайперские винтовки
гранаты пластид
это не стиль криминал грузин.
слишком тупо
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он кацапздские виртулеты над херсонщиной шныряют безнаказанно и ничего хенералы не чешутся,то тарговыя партнеры а тут видать поймали групировку Саакашвили
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКОРД на Херсонщине задержал специализировавшихся на разбое 8 иностранцев с арсеналом оружия и $36 тысячами, - полиция. ФОТОрепортаж
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