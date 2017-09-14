 Налоговики и управление защиты экономики Нацполиции в Херсоне пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что должностные лица одного из предприятий организовали продажу фальсификата как на территории Херсонской области, так и по всей Украине. Продажа велась через сеть реализаторов, а также путем размещения объявлений в сети Интернет.
В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты более 12,5 тысячи литров алкоголя, разлитого в упаковки бег-ин-бокс без какой -либо маркировки. Общая стоимость изъятого составляет более 1,7 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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