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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1675) налоговая милиция (1610) фальсификат (341) Херсон (548) ГФС (3227)

 Налоговики и управление защиты экономики Нацполиции в Херсоне пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем. ФОТОрепортаж

В Херсоне сотрудники областного управления налоговой милиции совместно с управлением защиты экономики Национальной полиции пресекли торговлю фальсифицированными алкогольными напитками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что должностные лица одного из предприятий организовали продажу фальсификата как на территории Херсонской области, так и по всей Украине. Продажа велась через сеть реализаторов, а также путем размещения объявлений в сети Интернет.

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В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты более 12,5 тысячи литров алкоголя, разлитого в упаковки бег-ин-бокс без какой -либо маркировки. Общая стоимость изъятого составляет более 1,7 миллиона гривен.

Налоговики и управление защиты экономики Нацполиции в Херсоне пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем 01Налоговики и управление защиты экономики Нацполиции в Херсоне пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем 02Налоговики и управление защиты экономики Нацполиции в Херсоне пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем 03Налоговики и управление защиты экономики Нацполиции в Херсоне пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем 04

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Вся Украина просто завалена таким контрафактом . Крупная рыба сидит в министерствах на миллиардных потоках .
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не выливайте шмурдяк!
отвезите на утилизацию в верховну зраду!
хуже не будет
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Правильно! Это их право торговать фальсификатом. Они его купили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики и управление защиты экономики Нацполиции в Херсоне пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем. ФОТОрепортаж
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