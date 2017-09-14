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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:суд (21543) патрульная полиция (1422) Олийнык Сергей (50)

 Адвокаты патрульного Олийныка заявили отвод судье. ФОТОрепортаж

Защита патрульного Сергея Олийныка, обвиняемого в убийстве, заявила отвод судье Голосеевского суда Елене Первушиной.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Какой судья и когда будет решать вопрос отвода пока не известно ни прокурору, ни адвокатам. Дело должны отправить на автораспределение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело патрульного Олийныка рассмотрит суд присяжных, - прокуратура

Адвокат Олийныка Татьяна Зелькина сообщила, что они не могут доверять судье Первушиной. Адвокат сказала, что в прошлый раз Первушина закрыла заседание и потом единолично удовлетворила ходатайство прокурора о продлении обязательств и срока отстранения Олийныка от должности.

Прокурор считает заявление об отводе необоснованным, так как они еще не приступили к судебному рассмотрению дела и состав присяжных не сформирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд снова отстранил от должности патрульного Олийныка, подозреваемого в убийстве человека во время погони, - прокуратура Киева

14 сентября суд должен был продолжить избрание присяжных. Суду осталось избрать еще троих присяжных из необходимых пяти. Адвокат Олийныка пожаловалась, что не смогла получить на свой запрос информацию о кандидатах в присяжные. Адвокат ходатайствовала в суде о получении этой информации, но суд отклонил это ходатайство.

Адвокаты патрульного Олийныка заявили отвод судье 01

Олийнык и его адвокаты на заседании суда.

Адвокаты патрульного Олийныка заявили отвод судье 02

Также в суде присутствовали отец и брат погибшего Михаила Медведева.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульный полицейский Сергей Олийнык во время преследования автомобиля BMW, в котором находились 4 человека, совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир машины получил смертельное огнестрельное ранение. Правоохранителю сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.



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Интересно посадят мусара убийцу,или нет?Он ведь границу не прорывал))
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За что его сажать? Это тот который застрелил неадекватного водителя, устроившего гонки по Киеву?
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Он застрелил несовершеннолетнего пассажира.
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почаще тебе встречать в своей жизни таких несовершеннолетних пассажиров
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и чем же тебя так пугают несовершенно летние пассажиры? У твоего папы небыло автомобиля?
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Ну да,ты у нас голубых кровей,попьянирожденный,от куда там кокс))
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а у тебя в семье, судя по твоим словам, кокс ложками на завтрак жрали ?
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Он с домбаса. У них обдолбаный и бухой это лет с 5-6. Так что в его понимании все правильно типы делали.
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Этот мусор как раз делал то,что сецчас делают обдолбленные и бухие попачленцы в Горловке,стреляют куда попало.Они это правильно делают?
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а если по ним ВСУ даст ответку и положит заодно с ними гуляющего возле них 17-летнего не совершавшего преступлений подростка, то ВСУ судить надо?
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Так то была ответка?Линия фронта уже в Киеве?Из чего стрелял водитель?
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Горловка. Кожний другий сидів. Зеків більше ніж в Макєєвкє.
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На какой зоне сидел,изгоняльщик?Да в Горловке аж три зоны,на которых переседело много твоих кентов.
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І один ти з діда-прадіда праведник. Німб не заважає?
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Я простой трудяга,без нимбов,и без приводов в милицию.
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У нас в семье добывали коксующийся уголь в шахте,а кокс производили на коксохиме другие люди,и да кокс вовсе не съедобный.
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...красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление... (с)
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Сколько человек убил несовершеннолетний пассажир?А мусор его убил,за какое преступление?
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Интересно, что бы ты дамбасенен говорил, влети эта обдолбаная компания куда-то? Что мусора ничего не делают. Ну да, обдолбались все 4 упыря, по СВОЕЙ ВОЛЕ, полезли в машину гонять ОБДОЛБАНЫМИ по гоолду по СВОЕЙ ВОЛЕ! Ну у вас на домбасе это норма, видим мы вашу Ылиту сейчас в Киеве
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Не сообщил о преступлении,был соучастником
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Вот Вам задачка, 3 друга 2 ломают дверь (в квартиру,дом,гараж) а один просто стоит рядом их берут менты,как по Вашему его отпустят или всё-таки он тоже кое-что получит в суде?
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чё ж ты с дамбаса убежал ?
тебя ж там не убили?
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Точно. Уже почти года прошло, думал давно закрыли это дело. Но почему-то думал, что убили именно водителя.
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та, это Гыг с номерными постоянно рассказывает о том, что пассажиров стрелять надо по закону.
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Если при совершении преступления гибнет мирный или заложник, то вся вина ложится на преступника. Так везде и у нас тоже, но только не в наших "судах".
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Ну оно понятно, у вас домбасян нормально обдолбаться наркотой и ездить в лоб людям по бульвару. Ну а че, нормально погуляли ребята в 17. У вас на домбасе так все гуляют?
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С каких пор нормальные люди в 17 обдалбываются и в 3 утра ездят с нарколыгами по Киеву устраивая гонки?

У вас на Домбасе это нормально?
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злой крот с домбаса. Так что понятно, что для него бухать с 5 лет и ширяться вполне нормально. И он ничего плохого в подобном не видит просто.
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Из Киева. По этому ваши быдло понятия для меня не норма. Не могу их принят, уж извини.
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Пассажир был из Киева,что же ты недосмотрел за земляком,дал ему обдолбиться?
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Он был не из Киева если на то пошло.

Да и наркоту продал пойди донецкий барыга.
Вашего быдла понаехало огого, так что каждая вторая машиан АН\ВВ. И в 90% случаев дегенерат за рулем.
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И был он из Киева,и машина была на киевских номерах,и Донбасс тут ни каким боком не лезет,мусор убил безоружного несовершеннолетнего подростка.
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Бляха АА, Город Киев, а парень нет! Но для тебя брэхать нормально, это у вас в крови
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Это было не на Донбассе,а в Киеве,обдолбленных лечат в наркодиспансерах,а не расстреливают на улице.
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когда за админ нарушение водителем полицейский убивает пассажира то, естественно полицейский является преступником и несёт ответственность. К смерти пассажира привело не нарушение ПДД водителем, а стрельба неадекватного полицейского.
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Там уже не было админ нарушения,они наехали тачкой на полисмена и пытались скрыться-чистая уголовка плюс опасность для граждан .Чистая уголовка,но видать детки имеют родственников или богатых или влиятельных
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А если бы кто из копов шуфрича младшего застрелил,ты бы тоже такое сказал
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Шуфрич мажор и обдолбыш был мажор, в чём разница?
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Да, но как уже выше писали погиб не водитель-обдолбыш, а 17-летний пассажир, который сидел рядом с водителем.
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ну да, водитель обдолбыш решил подающего надежды юного контрабасиста подвезти из музыкальной школы до консерватории...
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Да,действительно,за что?Ему талоны на усиленное питание надо.Пусть валит дальше всех подряд.
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Сколько можно жевать ботинок,он убил человека,какая должность?Тюрьма лет на 20.
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Адвокатша в сереньком костюмчике больше похожа на героиню немецких фильмов .
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посмотри на судью серую задротшу и на адвокатшу . судья кривошейка завидует адвокатше .
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че вы секта прицепились к грузину? президентом он стать не может, ну пусть расскажет как Ющь с Петром с ним оружием торговали....
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Убери этот лубянский ролик,штирлиц недоделанный и вчерашний тоже,у нас своих видео хватает и мы разберемся,а кураторам передай,когда такое гавно лепят,пусть хоть комменты убирают,а то одни кацапские оды этому ролику,ну и дебилы же вы плять,а во вчерашнем пусть без акцента костромского выбирают лепившего
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Сидеть должны все участники того позорного сафари. С этого начали свою реформу.
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да, рехвармированые мусара тогда колонами мчали по встречке не разбираясь в Правилах Дорожного Движения.
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кацапи на Цензорі кричать що поліція ніхрена не робить, треба чистити поліцію...
коли поліція валить ублюдків, тіж кацапи кричать, шо поліцію треба садовити...

лохи на Цензорі піддакують то туди, то сюди
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Эти копчики сами уже передавили кучу народа, бабушек, таксистов, недавно мальчика на велосипеде сбили, который потом попал в реанимацию.Выпустили стадо парикмахерш и менагеров, с оружием и за рулем, но без мозгов, которое опаснее бандитов.
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Лучше бы такая рехвармированая полиция нихрена не делала, чем то, что частенько творит.
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Мне просто интересно -- почему судят Полицейского Олийныка и не судят ублюдка Мальчика обкуренного за Рулем БМВ , который гонял по Киеву со скоростью 200 км в час . Сколько людей могла передавить эта тварь -- и лишь случайно не убила -- и лишь потому что полицейский Олийнык рискуя своей жизнью --его остановил . В США это мальчика папинького сынка -- полицейские убили бы на первом КМ погони и еще получили бы премию за ликвидацию ОПАСНОГО преступника --на крайне опасном неконтролируемом авто БМВ .?? Неужели БМВ на скорости 200 км в час на улицах Киева опаснее пистолета ПМ Олийныка применяемого по Преступнику ??
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Ну если бы ты читал законы, то не ставил бы тут дебильные вопросы. Здесь не школа для недоумков, а потому - гуляй, Витя.
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Я тебе НЕДОУМОК -- желаю чтобы тебя вылечили и жену твою --когда такой ублюдок снесет остановку где ты будешь стоять с коляской -- и твоим близким желаю здоровья . А потом как выздоровеешь мы с тобой поговорим .
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у тебя есть заключения экспертизы о употреблении водителем наркотических веществ? Тогда у сабакова тебя заждалися. К стати, в отличии от мусоров, "эта тварь" никого не убилаи даже не поцарапала автомобиль.
А судят мусорка за убийство, если ты не удосужился статью прочитать.
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А зачем мне экспертизы купленные папашей ублюдка -- тебе показать -- как останорвки сносят в Киеве вместе с людьми такие малолетние дебилы . Если такое человек делает и убегает от ментов на скорости 200 км час -- это уже невменяемый -- это тебе скажет любой специалист . Хватит хаять полицейских которые тебя защищают каждый день рискуя своей жизнью -- от таких ублюдков как этот папенькин щенок .
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куплеными у кого? Кто возил на осведетельствование водителя? Когда мусора носилися по встречке то они были вменяемыми?
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Тому що той хлопчик- коханець багатенького і при владі дядечка.
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Суддя теж любить хильнути за кермом, тому буде захищати інтереси совкового бидла
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почему вы до сих пор не предоставили доказательства употребление алкоголя судьёй во время вождения автомобиля?
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Какое в жопу США,там капитан этого рагуля уже бы сидел за приказ стрелять по машине в городе.
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Сидел только не Олийнык -- а его начальники и прокуроры , которые наверняка за взятки от папаши ублюдка малолетнего -- закрыли простого поцана Олийныка выполняющего свой служебный долг перед народом Украины рискуя своей жизнью . А вам пусть встретится такой дебил малолетний на БМВ и при скорости 200 км час -- я посмотрю на ваши обосраные штаны тогда .
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Ой, тоже мне "простой мент". Учился в Налоговой на налогового мусора (очень дорогое удовольствие при Петре Мельнике), работал при Евнуховиче мусором в Киеве, щемил Автомайдан, а потом стал "рехвармираваным".
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Ну, радует уже то, как мусорские апологеты исходят жёлчью. Ладно Олийнык, давайте дружно отстаивать врадиевских мусорков и мусоров с Кривого озера. Чем эти мусора отличаются от потценов с Оплота или Сомали? Те тоже валят всех кто не по их понятиям.
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Причём Горловка и террористы к этой ситуации?? Здесь вина в смерти лежит на неадекватном водиле.
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Когда на марше кацапов, ВСУ расфигачили колону, то они стали убийцами. Ведь кацапорылые не стреляли, а только везли БК что бы убивать украинцев, но не стреляли ведь. Значит ВСУ айяяяяй какие плохие.

Так, дамбасянин? А? Вот тебе твоя ватная логика
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БМВ вез бухих ублюдков на скорости до 200кмч.

А теперь, дятел, ответь, кто больше убивает за год? Кацапы на домбасе или бухие/обдолбаные на дороге?
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побитых мусорских примусов точно больше чем подбитой бронетехники это точно.
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террористы с Горловки своим поведением не отличаются от мусоров страляющим без разбора во всё, что увидят.
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А Бухие дегенераты на БМВ на дурной скорости в Киеве, ничем не отличаются от бухих ополченцев на БМП. Так?
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Почаще бы отстреливали тварей гоняющих с компанией по городу - больше порядка было бы.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАдвокаты патрульного Олийныка заявили отвод судье. ФОТОрепортаж
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