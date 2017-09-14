 Адвокаты патрульного Олийныка заявили отвод судье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Какой судья и когда будет решать вопрос отвода пока не известно ни прокурору, ни адвокатам. Дело должны отправить на автораспределение.
Адвокат Олийныка Татьяна Зелькина сообщила, что они не могут доверять судье Первушиной. Адвокат сказала, что в прошлый раз Первушина закрыла заседание и потом единолично удовлетворила ходатайство прокурора о продлении обязательств и срока отстранения Олийныка от должности.
Прокурор считает заявление об отводе необоснованным, так как они еще не приступили к судебному рассмотрению дела и состав присяжных не сформирован.
14 сентября суд должен был продолжить избрание присяжных. Суду осталось избрать еще троих присяжных из необходимых пяти. Адвокат Олийныка пожаловалась, что не смогла получить на свой запрос информацию о кандидатах в присяжные. Адвокат ходатайствовала в суде о получении этой информации, но суд отклонил это ходатайство.
Олийнык и его адвокаты на заседании суда.
Также в суде присутствовали отец и брат погибшего Михаила Медведева.
Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульный полицейский Сергей Олийнык во время преследования автомобиля BMW, в котором находились 4 человека, совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир машины получил смертельное огнестрельное ранение. Правоохранителю сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
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тебя ж там не убили?
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У вас на Домбасе это нормально?
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Да и наркоту продал пойди донецкий барыга.
Вашего быдла понаехало огого, так что каждая вторая машиан АН\ВВ. И в 90% случаев дегенерат за рулем.
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коли поліція валить ублюдків, тіж кацапи кричать, шо поліцію треба садовити...
лохи на Цензорі піддакують то туди, то сюди
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А судят мусорка за убийство, если ты не удосужился статью прочитать.
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Так, дамбасянин? А? Вот тебе твоя ватная логика
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А теперь, дятел, ответь, кто больше убивает за год? Кацапы на домбасе или бухие/обдолбаные на дороге?
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