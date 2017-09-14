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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:задержание (6206) Кривой Рог (624) Нацполиция (8702) СБУ (14890)

 Начальник сектора криворожской полиции погорел на взятке в 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

В Кривом Роге задержали начальника одного из секторов полиции за взятку.

Об этом сообщила пресс-служба СБ Украины в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что подполковник требовал от местного предпринимателя 15 тысяч гривен за непрепятствование торговле в общественных местах.

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала на взятке в $70 тыс. первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО Укрзализныця Джакели Вахтанга.

Начальник сектора криворожской полиции погорел на взятке в 15 тыс. грн, - СБУ 01Начальник сектора криворожской полиции погорел на взятке в 15 тыс. грн, - СБУ 02
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- Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
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Что ни день, то подобная история. Они там что, как по заказу, подбирались на руководяшие должности?
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На руководящие должности других не берут. Человека с улицы туда не поставят. А те кто проработал в системе достаточно долго то он знает что чтобы продвинуться вверх по карьерной леснице нужно платить дань чинам которые вверху.
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ну, конечно, по заказу. спецотбор называется
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да не может быть, что вы позорите самую главную реформу Петра-Авакова
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от торгаши злобные пошли!
за 15 тыс удавятся!
как прожить чиновнику...
он что туда на работу шел?
за 4 тыс в месяц что ли?
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помоему это называется не реформа полиции а реформа взятки)))
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в этом весь смысл. за должность требуют взятку - взятку начальнику нужно отбить. начальник знает об этом и ловит ловца. как только поймает - должность на торги выставляется и все запускается по новой. старшему начальнику всегда хорошо и деньги есть и есть показатели по борьбе с коррупцией.
Отсюда вывод - ничего не изменилось. Процессом руководят на самом верху......
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНачальник сектора криворожской полиции погорел на взятке в 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
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