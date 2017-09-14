 Начальник сектора криворожской полиции погорел на взятке в 15 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба СБ Украины в четверг, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители установили, что подполковник требовал от местного предпринимателя 15 тысяч гривен за непрепятствование торговле в общественных местах.
Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала на взятке в $70 тыс. первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО Укрзализныця Джакели Вахтанга.
791 11
СБУ задержала на взятке одного из руководителей департамента полиции охраны Нацполиции. ВИДЕО(15)
Глава правления ГАК "Хлеб Украины" погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко. ФОТО(47)
Задержаны пять человек по факту происшествия на ПП "Шегини", - МВД(264)
50 грамм метадона и 300 мл опия стоимостью 300 тысяч гривен изъяли у наркоторговцев правоохранители в Киевской области. ВИДЕО(19)
Традицию написания конспектов от руки пора гнать метлой из университетов - Примаченко(0)
Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ. ФОТО(15)
Задержаны трое лиц, подозреваемых в присвоении 40 млн грн ГП "Укрхимтрансаммиак", - НАБУ(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
за 15 тыс удавятся!
как прожить чиновнику...
он что туда на работу шел?
за 4 тыс в месяц что ли?
Ответить
Ответить
Ответить
Отсюда вывод - ничего не изменилось. Процессом руководят на самом верху......
Ответить