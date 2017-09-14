 На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что в Краматорске гражданка осуществляет реализацию табачных изделий, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля из Республики Беларусь и России через неподконтрольную территорию.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК. В его рамках был проведен осмотр, в результате которого были обнаружены и изъяты более 32,4 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью 850 тысяч гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
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Прочёл - точно. "Не зря" СБУ хлеб едят...
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