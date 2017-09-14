EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Фоторепортаж
  647  7
Все про:контрабанда (2028) налоговая милиция (1610) сигареты (696) Донбасс (16056) Донецкая область (4654) ГФС (3227)

 На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции совместно со спецподразделением "Фантом", областной прокуратурой и Службой безопасности Украины пресекли торговлю сигаретами, которые были незаконно ввезены с территории Российской Федерации и Республики Беларусь транзитом через временно неподконтрольную территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что в Краматорске гражданка осуществляет реализацию табачных изделий, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля из Республики Беларусь и России через неподконтрольную территорию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС. ФОТОрепортаж

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК. В его рамках был проведен осмотр, в результате которого были обнаружены и изъяты более 32,4 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью 850 тысяч гривен.

На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию 01На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию 02На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию 03На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию 04На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию 05На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию 06На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию 07

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тоесть через неподконтрольную Украине территорию враг может завозить все что хочешь? зашибись Барыга доуправлялся страной. С Европой он заборы строит а с Рашкой у нас нет ни границ ни контроля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там его люди,а враги на западенщине кордоны прорывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эту контрабанду сумочками не перевозили ..Тут всё шло вагонами , благодаря конечно тем порошковым , кто кричал что блокировать торговлю с ОРДЛО нельзя .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пограничники Барыги,самые пограничные пограничники барыги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотел спросить типа - неужели СБУ?
Прочёл - точно. "Не зря" СБУ хлеб едят... На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 1599
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти