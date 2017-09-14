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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Участники "Rapid Trident-2017" в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Участники учений "Rapid Trident-2017" в полевых условиях совершенствуют навыки и обмениваются опытом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военнослужащие разных стран, участвующих в украинско-американском командно-штабном учении "Rapid Trident-2017" интенсивно тренируются на различных участках Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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В полевых условиях подразделения Вооруженных сил государств, которые привлекаются к многонациональным учениям, совершенствуют свои профессиональные навыки и обмениваются опытом.

- В реальном бою наш минометный расчет может выполнить важные задачи в интересах подразделений как сухопутных, так и высокомобильных десантных войск. Тренируемся уничтожать живую силу противника, - рассказал главный сержант взвода старший сержант Роман Сирота.

У украинских десантников немалый опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей. За действиями украинцев внимательно наблюдают американские военнослужащие.

- Мы сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. Вместе занимаемся подготовкой военнослужащих. Во время практических учений устанавливаем рубежи обороны, тренируемся в перекрытии и изоляции дорог, - рассказал командир американской роты капитан Зубаир Кхан.

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Украинская десантно-штурмовая рота успешно справилась с задачей по обезвреживанию диверсионных групп противника и перешла к поисково-блокировочным действиям.

Участники Rapid Trident-2017 в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны 01Участники Rapid Trident-2017 в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны 02Участники Rapid Trident-2017 в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны 03Участники Rapid Trident-2017 в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны 04
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Да дали бы уже бойцам пленных лапотных для тренировки..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчастники "Rapid Trident-2017" в полевых условиях отрабатывали навыки по обезвреживанию диверсионных групп противника, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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