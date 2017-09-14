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 Обвал на шахте на Волыни: один человек погиб. ФОТО

Трагедия случилась на шахте, которая уже не работает.

На недействующей шахте №5 вблизи с. Грибовица Иваничевского района Волынской области 13 сентября произошло частичное разрушение 4-х этажного железобетонного строения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления ГосЧС.

Сообщение об обвале на шахте спасатели получили в 18:42. На месте происшествия под железобетонными обломками сооружения они обнаружили тело мужчины.

Мужчину освободили из-под разрушенных конструкций с помощью аварийно-спасательного инструмента около 22:00.

Причины трагического случая и другие обстоятельства происшествия выясняет специальная комиссия.

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Обвал на шахте на Волыни: один человек погиб 01

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