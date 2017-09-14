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 Происшествия
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Все про:взрыв (4327) граната (688) Одесса (5909) Нацполиция (8702)

 Взрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие. ФОТО+ВИДЕО

В ночь на 14 сентября в Одессе на ул. Люстдорфская дорога во время конфликта мужчина взорвал гранату, в результате чего есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области на своей странице в Facebook.

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Сообщение о взрыве поступило в полицию в 0:40. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство ГУНП в области.

"Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Точное количество пострадавших остается неизвестным. С места происшествия изъяты чека от гранаты и осколки.

Взрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие 01

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Взрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие 02

Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия.
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Зараз вже потреба махати кулаками доводячи хто "в лісі жираф" стала анохронізмом, дістав пістолет та доводь, а хто сліпий, той і гранату може кинути для вірності.
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чотири вибухи в Києві _імпотентні силовики чи це їх рук справа??
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Граната? Да это попытка хулиганства. Простить и наградить.
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Гениальная фраза...:"Точное количество пострадавших остается неизвестным".
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Та да.З такою фіксацією кількості постраждалих далі можна тасувати матеріали слідства під що завгодно на вигоду кому завгодно.
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Отож, що захочуть зняти з себе відповідальність за теракт і нічого не робити. Бо на їх думку теракти тільки ті, де є мусульмани.
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Та менти банально типово "працюють" на себе.
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Навпаки,постраждалих зовсім не буде,якщо хтось через суд не примусить признати його постраждалим.Все залежитиме від "переговорів" з ментами того,хто кинув гранату.
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Обычное дело.Пострадавшие разбежались, ибо тоже виноваты, а ранения несерьезные.
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Гранаты надо запретить для свободной продажи населению Украины.
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Наоборот гранаты нужно разрешить как средство самозащиты при прорыве границы и взрыв признать хулиганкой.
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Нашу Границу последний раз прорвал Гитлер, по своему плану " Барбаросса ". И гранатами его было не остановить. Равно как и Путина.
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Гитлер не прорывал границу, тогда был он просто установил "безвиз".
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Ну а Саакашвили просто воспользовался безвизом, правильно?
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Ну да, Саакашвили установил новые правила безвиза - без паспорта.
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Нужно разрешить ношение короткостволов = за два года дураки друг друга перестреляют и будет порядок .
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Наша полиция - это настоящие, красивые клоуны
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Панове, за те маємо реформу правоохоронної системи та зниження злочинності за даними пана генпрокурора Луценка!!!!!! Нас будуть у домах вбивати - А Луценко с паном Порошенком будуть казати, що нічого не відбувається. До речі поставив програмку по відслідковуванні спроб збору моїх даних в інтернеті - вискочило 28 штук на цьому сайті, з них 15 маяків, 3 - аналітики. Оце відслідковують людей в інтернеті, переживають про що думають люди.....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие. ФОТО+ВИДЕО
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